Rejtélyes, megmagyarázhatatlan jelenséget észleltek az űrben a tudósok

A The Astrophysical Journal Letters folyóiratban megjelent tanulmány szerint a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökös másodpercenként mintegy 40 kilogramm vizet lövell ki magából. A NASA Neil Gehrels Swift űrteleszkópja ultraibolya fényben észlelte a víz melléktermékét, a hidroxilt (OH). A vízkibocsátás három csillagászati egység távolságban történt (1 csillagászati egység a Föld-Nap távolság, vagyis 150 millió kilométer).

Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.

Fotó: OpenAI DALL-E

Ez szokatlan, mert az üstökösök általában csak a Naphoz közel járva kezdenek vizet párologtatni.

A kutatók szerint valami más – például a napfény által felhevített jégszemcsék – okozhatják a hatalmas vízgőz-kitöréseket.

Honnan jött a 3I/ATLAS?

A csillagászok úgy vélik, a 3I/ATLAS a Tejútrendszer középső régiójából származik, és egy gravitációs zavar vethette ki eredeti pályájáról. Most a Nap mögött halad, de november végén ismét megfigyelhető lesz.

„Amikor vizet észlelünk egy csillagközi üstökösből, az üzenet egy másik bolygórendszerből” – mondta Dennis Bodewits, az Auburn Egyetem fizikaprofesszora.

Azt bizonyítja, hogy az élethez szükséges kémiai alapanyagok nem egyedül a mi Naprendszerünk kiváltságai.”

A 3I/ATLAS a harmadik ismert csillagközi látogató az Oumuamua és a Borisov után, és mindhárom megfigyelés átírja azt, amit eddig a bolygók és üstökösök keletkezéséről gondoltunk.