Magyar kutató szenzációs fejlesztése hozhat fordulatot a rák elleni harcban

Az adattudomány a 21. század egyik leggyorsabban fejlődő tudományterülete: hatalmas adathalmazokból képes összefüggéseket feltárni, olyan mintázatokat felismerni, amelyeket az emberi szem már nem vesz észre. A módszertan a biológiától a klímakutatásig mindenhol megjelent, és talán az orvostudomány területén produkálta a leglátványosabb eredményeket.

Fotó: OpenAI DALL-E

Egy teljes emberi genom vizsgálata korábban napokig tartott, ma már egy óra alatt pontos eredményeket kaphatunk”

– mondja az Origónak Dr. Pipek Orsolya, aki saját fejlesztésű algoritmus segítségével értelmezi az első látásra kaotikus adattengert.

Megragadta az adattudomány sokszínűsége

Nem tudatos döntés, sokkal inkább a kíváncsiság vezette Dr. Pipek Orsolyát az adattudomány világa felé.

Amikor diplomamunkát írtam, olyan témában szerettem volna elmélyülni, ami később akár a kutatásban, akár az iparban hasznos lehet. Az adattudomány sokszínűsége és széleskörű alkalmazhatósága azonnal megragadott”

– meséli.

Kezdetben nem volt világos, milyen adatokkal fog foglalkozni, de hamar rájött, hogy a biológiai és orvosi kutatások tartogatják a legizgalmasabb kihívásokat. Ma már a rák és az öregedés genetikai lenyomatait vizsgálja, ahol a számok mögött az élet legmélyebb kérdései rajzolódnak ki.

Dr. Pipek Orsolya portréja

Fotó: L'Oréal

Hogyan segítheti az adattudomány a rák elleni harcot?

A rákkutatás egyik fő célja, hogy pontosan azonosítsuk, mely terápiák bizonyulnak működőképesnek az egyes betegek esetében.

Példának okáért az emlő- és petefészekrák esetében viszonylag gyakran előfordul, hogy a BRCA1 vagy BRCA2 génekben hibák, mutációk jelennek meg, melyek arra utalnak, hogy bizonyos személyre szabott terápiák hatásosak lesznek. A probléma ott kezdődik, hogy sok betegnél ezek a látványos, egyértelmű hibák nincsenek jelen, így a hagyományos genetikai vizsgálatokkal nem mindig állapítható meg, melyik kezelés válik be és melyik lesz hatástalan.

A mi algoritmusaink segítenek felismerni azokat a rejtett mintázatokat, amelyek megmutatják, hogy egy beteg akkor is jól reagálhat bizonyos kezelésekre, ha az azt jelző konkrét génhibák hiányoznak”

– magyarázza a kutató.