Az Aeroflot 3352 katasztrófája azóta is a legnagyobb emberáldozattal járó légi baleset Oroszország területén, és a Tupoljev Tu–154 típusú repülőgépekkel történt tragédiák közül is az egyik legsúlyosabbnak számít.

Egy Tupoljev Tu–154 típusú repülőgép. Ilyen volt az Aeroflot 3352 járat is

Fotó: Eduard Marmet/Wikimedia Commons

Az Aeroflot 3352 tragédiájának előzményei

A Krasznodarból Novoszibirszkbe tartó, Omszkban közbenső megállót tartó belföldi járat fedélzetén 170 utas és 9 fős személyzet tartózkodott. A Tupoljev Tu–154B–1 típusú repülőgép parancsnoka, a 49 éves Borisz Petrovics Sztyepanov rendkívül tapasztalt pilóta volt, több mint 16 ezer repült órával a háta mögött, köztük több mint négyezer éjszakai repüléssel. A gép normális időjárási körülmények között készült a leszállásra, ám a látási viszonyok romlani kezdtek: esett az eső, a felhőalap mindössze száz méteren volt, a látótávolság pedig három kilométerre csökkent.

A repülőtér működésére hajmeresztő lazaság volt jellemző. A baleset idején Omszk repülőterén csak ez az egy gép szállt volna le. A földi irányító, a mindössze 23 éves Andrej Borodajenko engedélyt adott a kifutópálya szárítására, mivel attól tartottak, hogy a csapadék miatt a burkolat túl csúszóssá válik. Ezt a műveletet csak a vezető légiforgalmi irányító engedélyezhette volna, aki épp nem tartózkodott szolgálatban.

A karbantartó személyzet három járművel – egy UAZ terepjáróval és két, kompresszorral felszerelt teherautóval – hajtott fel a kifutópályára. A járműveknek folyamatosan figyelmeztető jelzést kellett volna használniuk, ám a dolgozók ezt zavarónak találták, és inkább lekapcsolták a villogókat.

Borodajenko időközben elaludt a toronyban, és elfelejtette aktiválni a „pálya foglalt” jelzést.

Ennek következtében a másik leszállást irányító kolléga – Vaszilij Ogorodnyikov – úgy vélte, a kifutó szabad. Amikor az Aeroflot 3352 személyzete kétszer is megkérdezte, biztosan akadálymentes-e a pálya, az irányító megerősítette, hogy minden rendben van.

Óriási robbanás kíséretében vált fáklyává a repülőgép

A Tupoljev 5 óra 38 perckor, 240 km/órás sebességgel ért földet. A pilóták csak az utolsó pillanatban vették észre a sötétben álló járműveket, de már késő volt. A gép előbb egy Ural, majd egy KrAZ teherautónak ütközött, amelyekben többtonnányi üzemanyag volt.

A robbanás pillanatok alatt szétvetette a repülőt, a kifolyt kerozin pedig lángba borította a törzset.

A pilótafülke leszakadt. Mivel viszonylag épen maradt, mind a négy pilóta túlélte a becsapódást, bár egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. A személyzet tagjai megpróbáltak visszatérni a lángoló roncsokhoz, hogy segítsenek az utasokon, de a magas hőmérséklet és a gyorsan terjedő tűz miatt erre már nem volt lehetőség. A fedélzeten tartózkodó 170 utasból mindössze egyetlen ember, Anatolij Bordonoszov maradt életben, aki elveszítette a jobb lábát. Négy karbantartó munkás a helyszínen életét vesztette.