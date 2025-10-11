Hírlevél

Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

1984. október 11-én hajnalban a szovjet Omszk repülőterén következett be a Szovjetunió történetének addigi legsúlyosabb légi katasztrófája. Az Aeroflot 3352 járata leszállás közben karbantartó járművekbe csapódott, és szinte azonnal lángba borult. A balesetben 178 ember vesztette életét, mindössze öt fő maradt életben. Az eset hátterében nem műszaki hiba, hanem emberi figyelmetlenség állt: az irányítótorony egyik fiatal dolgozója elaludt szolgálat közben.
repülőgépszerencsétlenségrepülőgépszovjetunióbalesetOroszország

Az Aeroflot 3352 katasztrófája azóta is a legnagyobb emberáldozattal járó légi baleset Oroszország területén, és a Tupoljev Tu–154 típusú repülőgépekkel történt tragédiák közül is az egyik legsúlyosabbnak számít.

Egy Tupoljev Tu–154 típusú repülőgép. Ilyen volt az Aeroflot 3352 járat is.
Egy Tupoljev Tu–154 típusú repülőgép. Ilyen volt az Aeroflot 3352 járat is
Fotó: Eduard Marmet/Wikimedia Commons

Az Aeroflot 3352 tragédiájának előzményei

A Krasznodarból Novoszibirszkbe tartó, Omszkban közbenső megállót tartó belföldi járat fedélzetén 170 utas és 9 fős személyzet tartózkodott. A Tupoljev Tu–154B–1 típusú repülőgép parancsnoka, a 49 éves Borisz Petrovics Sztyepanov rendkívül tapasztalt pilóta volt, több mint 16 ezer repült órával a háta mögött, köztük több mint négyezer éjszakai repüléssel. A gép normális időjárási körülmények között készült a leszállásra, ám a látási viszonyok romlani kezdtek: esett az eső, a felhőalap mindössze száz méteren volt, a látótávolság pedig három kilométerre csökkent.

A repülőtér működésére hajmeresztő lazaság volt jellemző. A baleset idején Omszk repülőterén csak ez az egy gép szállt volna le. A földi irányító, a mindössze 23 éves Andrej Borodajenko engedélyt adott a kifutópálya szárítására, mivel attól tartottak, hogy a csapadék miatt a burkolat túl csúszóssá válik. Ezt a műveletet csak a vezető légiforgalmi irányító engedélyezhette volna, aki épp nem tartózkodott szolgálatban.

image

A karbantartó személyzet három járművel – egy UAZ terepjáróval és két, kompresszorral felszerelt teherautóval – hajtott fel a kifutópályára. A járműveknek folyamatosan figyelmeztető jelzést kellett volna használniuk, ám a dolgozók ezt zavarónak találták, és inkább lekapcsolták a villogókat.

Borodajenko időközben elaludt a toronyban, és elfelejtette aktiválni a „pálya foglalt” jelzést.

Ennek következtében a másik leszállást irányító kolléga – Vaszilij Ogorodnyikov – úgy vélte, a kifutó szabad. Amikor az Aeroflot 3352 személyzete kétszer is megkérdezte, biztosan akadálymentes-e a pálya, az irányító megerősítette, hogy minden rendben van.

Óriási robbanás kíséretében vált fáklyává a repülőgép

A Tupoljev 5 óra 38 perckor, 240 km/órás sebességgel ért földet. A pilóták csak az utolsó pillanatban vették észre a sötétben álló járműveket, de már késő volt. A gép előbb egy Ural, majd egy KrAZ teherautónak ütközött, amelyekben többtonnányi üzemanyag volt. 

A robbanás pillanatok alatt szétvetette a repülőt, a kifolyt kerozin pedig lángba borította a törzset.

image

A pilótafülke leszakadt. Mivel viszonylag épen maradt, mind a négy pilóta túlélte a becsapódást, bár egyikük könnyebb sérüléseket szenvedett. A személyzet tagjai megpróbáltak visszatérni a lángoló roncsokhoz, hogy segítsenek az utasokon, de a magas hőmérséklet és a gyorsan terjedő tűz miatt erre már nem volt lehetőség. A fedélzeten tartózkodó 170 utasból mindössze egyetlen ember, Anatolij Bordonoszov maradt életben, aki elveszítette a jobb lábát. Négy karbantartó munkás a helyszínen életét vesztette.

image

A baleset következményei

A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy sem műszaki hiba, sem pilótahiba nem történt. A repülőgép tömege és súlypontja megfelelő volt, és a személyzet az utolsó másodpercig az előírásoknak megfelelően járt el. 

A balesetet teljes mértékben az légiirányítás hibái okozták.

A fiatal légiirányító, Borodajenko felelősségét a bíróság egyértelműen kimondta. Tizenöt év börtönre ítélték, ám nem sokkal később öngyilkos lett. Ogorodnyikov 13, a műszaki vezető Mihail Tokarjev 12, az irányításért felelős Boris Ishalov pedig 15 évet kapott. 

  • A tragédia után átfogó ellenőrzések indultak a szovjet repülőtereken, és több vezető tisztviselőt elbocsátottak a biztonsági szabályok megsértése miatt.

A katasztrófa mély sebet hagyott a túlélőkben és a szovjet légi közlekedésben is. A kapitány, Borisz Sztyepanov a tragédia után nyolc évig még repült, majd szakértőként szerepelt a médiában. 2016-ban hunyt el. Élete végéig minden október 11-én felhívta korábbi gépészét, Vitalij Pronozint, és e szavakkal emlékeztek meg a tragédia napjáról: 

Boldog születésnapot!"

 

