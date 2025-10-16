Hihetetlen, de ebben a korban működik legjobban az agy

Ennek felismerése azért fontos, mert a teljesítőképességet gyakran egyetlen mércével mérjük. Ezzel szemben az agy egy többhangszeres zenekar: a feldolgozási sebesség, a memória, a nyelvi készségek és az érzelmi intelligencia eltérő ütemben fejlődik, majd lassul. Következésképp az életkor nem zárja rövidre a lehetőségeket; inkább megmutatja, melyik szólam szól a leghangosabban.

Az agy nem egyetlen életkorban éri el a teljesítménye csúcsát

Fotó: KRIS UBACH AND QUIM ROSER / Connect Images

Gyorsaság, memória, nyelv: különböző görbéket mutat az agy

Először is, a nyers feldolgozási sebesség – például a reakcióidő – általában a késő tizenéves vagy a korai húszas években jár a tetőpont közelében. Ez az időszak kedvez a gyors döntéshozatalnak és az intenzív információáramlás kezelésének. Ugyanakkor ez a „sebességelőny” később természetesen mérséklődik, ami önmagában nem jelenti a teljesítmény csökkenését.

Ezzel párhuzamosan a munkamemória és a rövid távú emlékezeti kapacitás jellemzően a húszas évek közepén mutatkozik a legerősebbnek.

Ez a fázis különösen előnyös a komplex, többfeladatos gondolkodást igénylő tevékenységekhez. Mindeközben a stratégiai gondolkodás és az összetett problémamegoldás a harmincas-negyvenes években harmonizál a tapasztalatokkal, így az agy más minőségben, mégis magas szinten teljesít.

Ezzel szemben a nyelvi készségek – különösen a szókincs mélysége és gazdagsága – később, sokszor az ötvenes-hatvanas években érik el a csúcsot.

A felhalmozott tudás és a szélesebb kontextusérzékenység itt válik kézzelfogható előnnyé. Ráadásul az érzelmek és szociális jelzések felismerése több kutatás szerint a negyvenes évek környékén bővül és finomodik, ami támogatja a vezetői és tárgyalási készségeket.

Plaszticitás, tapasztalat és életmód

Az agy nem merev gépezet. Az idegi hálózatok rugalmasak, és az életpálya során újraszerveződnek. Ez a plaszticitás teszi lehetővé, hogy egyes funkciók korán, míg mások később szárnyaljanak. A gyorsaság sokszor a biológiai éréshez kapcsolódik, míg a komplex megértés, a nyelvi finomságok és a mintázatfelismerés inkább a tapasztalat és a hosszú távú tanulás eredménye.