Csendes vészjelzések: az agydaganat hét korai jele

Nem minden szokatlan panasz jelez daganatot, de bizonyos mintázatok – különösen, ha újak, tartósak vagy romlanak – fokozott figyelmet érdemelnek. Az alábbiakban összefoglaljuk az agydaganat hét jelének leggyakoribb, mégis könnyen elnézhető formáit, és kiemeljük, mikor érdemes orvossal beszélni.

Agydaganat számítógépes illusztrációja

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Fejfájást és rohamokat az agydaganat is okozhat

Tartós, új típusú fejfájás figyelmeztető lehet, főleg, ha a fájdalom mintázata megváltozik.

Emellett gyanút kelt, ha a fejfájás reggel erősebb, köhögés, lehajlás vagy megerőltetés fokozza, illetve a megszokott fájdalomcsillapítók nem hatnak. Hányinger vagy hányás társulása – különösen ébredéskor – tovább növeli a kockázatot.

Továbbá a rohamok (görcsök) gyakran az első észrevehető jelek közé tartoznak olyanoknál is, akiknek sosem volt epilepsziájuk.

A roham lehet látványos eszméletvesztés, de lehet szokatlan „rángás”, átmeneti beszédzavar, furcsa szag- vagy ízérzet, netán „kihagyás” is. Egy újonnan jelentkező roham felnőttkorban mindig sürgős kivizsgálást igényel.

Érzékszervi figyelmeztetések: látás, hallás és beszéd

A látászavarok – homályos vagy kettőslátás, látótérkiesés, pillanatokra „elsötétülő” látás – szintén jelzőtünetek lehetnek.

Emellett az egyik oldali hallásromlás vagy tartós fülzúgás sem elhanyagolható, főként, ha fokozatosan, de következetesen rosszabbodik.

A beszéd hirtelen vagy hullámzó nehezítettsége – szavak keresése, összefolyó beszéd, félreérthető megfogalmazás – gyakran a bal agyfélteke érintettségére utal.

Ugyanakkor a nyelési nehézség és a hangképzés változása is felbukkanhat. Ha ilyesmit tapasztalunk, és nem magyarázza fertőzés vagy akut állapot, érdemes időben lépni.

Gyengeség, zsibbadás, koordináció zavara

A test fél oldalán jelentkező gyengeség vagy zsibbadás klasszikus neurológiai jel. Előfordulhat, hogy a kéz ügyetlenebb, gyakrabban ejtünk le tárgyakat, vagy a láb „nem engedelmeskedik” lépcsőn lefelé. Emellett arcaszimmetria, lógó szájzug, illetve finom motoros feladatok ügyetlensége is árulkodó lehet.

Az egyensúly- és koordinációzavarok – például bizonytalanság járás közben, szédülés, gyakori botladozás – az agytörzs vagy kisagy érintettségére utalhatnak.

Továbbá az egyszerű ujj-orr próba vagy sarok-térd mozgás nehézsége is jelezheti, hogy érdemes neurológiai vizsgálatot kérni.