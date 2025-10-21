Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor reagált a százhalombattai tűzesetre

agydaganat

Csendes vészjelzések: az agydaganat hét korai jele

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az agydaganat alattomosan, sokszor hétköznapi panaszokkal indít. Először is, a tünetek nem mindig drámaiak, és könnyen más okokra fogjuk őket: stresszre, fáradtságra vagy migrénre. Mégis, az agydaganat korai figyelmeztető jeleinek felismerése döntő, mert minél előbb történik a kivizsgálás, annál több célzott terápiás lehetőség nyílik meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
agydaganatterápiatünetek

Nem minden szokatlan panasz jelez daganatot, de bizonyos mintázatok – különösen, ha újak, tartósak vagy romlanak – fokozott figyelmet érdemelnek. Az alábbiakban összefoglaljuk az agydaganat hét jelének leggyakoribb, mégis könnyen elnézhető formáit, és kiemeljük, mikor érdemes orvossal beszélni. 

agydaganat Illustration of a brain tumour. A brain tumour is a mass of abnormal cells growing in the brain. There are over 130 types of primary brain tumours. They are named according to the type of cells or the part of the brain in which they begin. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
Agydaganat számítógépes illusztrációja
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Fejfájást és rohamokat az agydaganat is okozhat

Tartós, új típusú fejfájás figyelmeztető lehet, főleg, ha a fájdalom mintázata megváltozik. 

Emellett gyanút kelt, ha a fejfájás reggel erősebb, köhögés, lehajlás vagy megerőltetés fokozza, illetve a megszokott fájdalomcsillapítók nem hatnak. Hányinger vagy hányás társulása – különösen ébredéskor – tovább növeli a kockázatot. 

Továbbá a rohamok (görcsök) gyakran az első észrevehető jelek közé tartoznak olyanoknál is, akiknek sosem volt epilepsziájuk. 

A roham lehet látványos eszméletvesztés, de lehet szokatlan „rángás”, átmeneti beszédzavar, furcsa szag- vagy ízérzet, netán „kihagyás” is. Egy újonnan jelentkező roham felnőttkorban mindig sürgős kivizsgálást igényel.

Érzékszervi figyelmeztetések: látás, hallás és beszéd

A látászavarok – homályos vagy kettőslátás, látótérkiesés, pillanatokra „elsötétülő” látás – szintén jelzőtünetek lehetnek. 

Emellett az egyik oldali hallásromlás vagy tartós fülzúgás sem elhanyagolható, főként, ha fokozatosan, de következetesen rosszabbodik.

A beszéd hirtelen vagy hullámzó nehezítettsége – szavak keresése, összefolyó beszéd, félreérthető megfogalmazás – gyakran a bal agyfélteke érintettségére utal. 

Ugyanakkor a nyelési nehézség és a hangképzés változása is felbukkanhat. Ha ilyesmit tapasztalunk, és nem magyarázza fertőzés vagy akut állapot, érdemes időben lépni.

Gyengeség, zsibbadás, koordináció zavara

A test fél oldalán jelentkező gyengeség vagy zsibbadás klasszikus neurológiai jel. Előfordulhat, hogy a kéz ügyetlenebb, gyakrabban ejtünk le tárgyakat, vagy a láb „nem engedelmeskedik” lépcsőn lefelé. Emellett arcaszimmetria, lógó szájzug, illetve finom motoros feladatok ügyetlensége is árulkodó lehet.

Az egyensúly- és koordinációzavarok – például bizonytalanság járás közben, szédülés, gyakori botladozás – az agytörzs vagy kisagy érintettségére utalhatnak. 

Továbbá az egyszerű ujj-orr próba vagy sarok-térd mozgás nehézsége is jelezheti, hogy érdemes neurológiai vizsgálatot kérni.

Gondolkodás és személyiség: a finom változások

Az agydaganat hét jele közé tartoznak a kognitív és személyiségbeli változások is, amelyek alattomosan, fokozatosan jelennek meg. Ilyen a memória romlása, a figyelem szétesése, a problémamegoldás lassulása vagy a döntéshozatal bizonytalansága. Előfordulhat indokolatlan ingerlékenység, apátia vagy gátlástalanság is.

Neurology consultation, conceptual image. (Photo by PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA / Science Photo Library via AFP)
Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Mindemellett a hangulatzavarok – újkeletű depresszió, szorongás, megmagyarázhatatlan motivációvesztés – szintén figyelmeztethetnek, főleg, ha más tünetekkel társulnak. Végül fontos, hogy a közeli hozzátartozók visszajelzései gyakran előbb észlelik a finom változásokat, ezért érdemes rájuk hallgatni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a fenti tünetek közül egy vagy több újonnan jelentkezik, erősödik, vagy nem illeszkedik a korábbi „mintához”, célszerű háziorvossal vagy neurológussal egyeztetni. Emellett sürgős ellátás szükséges hirtelen kialakuló, súlyos panaszoknál – például új roham, féloldali gyengeség, beszédképtelenség vagy látásvesztés esetén.

A kivizsgálás általában neurológiai vizsgálattal, laborral, majd képalkotással (MRI, CT) indul. 

Továbbá a gyors diagnózis megnyitja az utat a korszerű kezelések – műtét, sugárterápia, gyógyszeres célzott terápiák – felé, amelyek annál hatékonyabbak, minél előbb kezdődnek. A tudatosság és a gyors cselekvés tényleg életet menthet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!