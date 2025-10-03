Hírlevél

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Forradalmi áttörést értek el a kutatók: mesterséges intelligencia segítségével állítottak elő működőképes, baktériumokat pusztító vírusokat. Az AI-generált vírus egy új korszakot nyithat az orvoslásban és a biotechnológiában – egyúttal komoly biztonsági aggályokat is felvet.
A Stanford Egyetem kutatói világelsőként számoltak be arról, hogy mesterséges intelligencia által létrehozott DNS-szekvenciából működőképes baktériumölő vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat sikerült előállítaniuk. De hogyan született az AI-generált vírus?

Egy "DNS-s specialista ChatGPT" alkotta az első AI-generált vírust

A kísérlethez az Evo 2 nevű „DNS-nyelvi modellt” alkalmazták. Ez a program hasonló elven működik, mint a nyelvi mesterséges intelligenciák (például a ChatGPT), csakhogy itt nem emberi szavakat, hanem a DNS négy betűjét (A, T, C, G) kezeli építőkövekként. A modell genetikai adatbázisokon tanult, így képes lett felismerni és „megérteni” a DNS belső szabályszerűségeit, majd teljes genomokat alkotni.

Hatékonyabbak mint a természetes vírusok!

A számítógéppel tervezett DNS-szekvenciákat laborban szintetizálták, majd baktériumsejtekbe juttatták. A sejtek saját gépezete elkezdte a kódolt fehérjéket előállítani, amelyekből önmaguktól összeszerelődtek a víruspartikulumok. 

A kutatók így 16 különböző mesterséges vírust hoztak létre, közülük több hatékonyabbnak bizonyult, mint a mintául szolgáló természetes változat, a ΦX174 bakteriofág.

Miért pont fágokat választottak?

A fágok kizárólag baktériumokat támadnak, így a tudósok számára biztonságosabb kísérleti terepet jelentenek, mint az embereket fertőző vírusok.

  • Genomjuk viszonylag kicsi (például a ΦX174 mindössze kb. 5 ezer bázispárból áll).
  • Széles körű tudományos ismeret áll rendelkezésre a működésükről.
  • Nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberi egészségre.

Ezek a tulajdonságok ideális tesztalannyá tették őket az AI által generált genomok kipróbálására.

A víruskészítés öt lépése

  1. DNS-generálás AI segítségével – az Evo 2 új genetikai szekvenciákat állított elő.
  2. DNS-szintézis – kémiai úton előállították a kívánt DNS-t.
  3. Plazmidokba csomagolás – a szekvenciákat plazmid formájában baktériumokba juttatták.
  4. Fehérjetermelés és összeszerelés – a baktériumok előállították a vírus fehérjéit, amelyek önállóan víruspartikulumokká álltak össze.
  5. Funkcióellenőrzés – a vírusokat baktériumkultúrákban tesztelték, ahol több AI-generált vírus hatékonyabbnak bizonyult, mint természetes társai.

Gyógyír az antibiotikum-rezisztenciára?

A kísérlet legígéretesebb alkalmazási területe a fágterápia. Az antibiotikumokkal szemben egyre ellenállóbb baktériumtörzsek miatt a világ sürgősen új megoldásokat keres. 

Az AI segítségével akár személyre szabott vírusokat is lehet majd tervezni, amelyek célzottan támadják meg a fertőző baktériumokat.

Ez a technológia a mezőgazdaságban is hasznos lehet, például a növények bakteriális betegségei ellen.

Kockázatos lehet, ha rossz kezekbe kerül a technológia

A tudományos áttörés mellett egyre több szakértő emeli fel a hangját a lehetséges veszélyek miatt. Bár a fágok nem károsak az emberre, elméletben ugyanilyen módszerrel emberi kórokozó vírusok is tervezhetők.

A DNS-szintézis ma már számos biotechnológiai cégnél elérhető szolgáltatás, így a jövőben komoly szabályozásra és szigorú ellenőrzésre lesz szükség. A kutatók maguk is hangsúlyozzák, hogy a mostani tanulmány csak előzetes publikációként (ún. "preprint" formában) jelent meg, és a biobiztonság kérdését a nemzetközi közösségnek sürgősen kezelnie kell.

Az AI-generált vírus létrehozása tehát mérföldkő a biotechnológia történetében. Egyfelől forradalmasíthatja a gyógyítást, új fegyvert adva az antibiotikum-rezisztens kórokozók ellen, másfelől olyan etikai dilemmákat vet fel, amelyekre a társadalomnak és a döntéshozóknak mielőbb választ kell adniuk.

Ahogy a kutatók fogalmaznak: 

Hatalmas lehetőségek rejlenek az AI-val létrehozott vírusokban, de felelősségteljesen és biztonságosan kell alkalmaznunk őket.”

 

 

