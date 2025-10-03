Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

A Stanford Egyetem kutatói világelsőként számoltak be arról, hogy mesterséges intelligencia által létrehozott DNS-szekvenciából működőképes baktériumölő vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat sikerült előállítaniuk. De hogyan született az AI-generált vírus?
A kísérlethez az Evo 2 nevű „DNS-nyelvi modellt” alkalmazták. Ez a program hasonló elven működik, mint a nyelvi mesterséges intelligenciák (például a ChatGPT), csakhogy itt nem emberi szavakat, hanem a DNS négy betűjét (A, T, C, G) kezeli építőkövekként. A modell genetikai adatbázisokon tanult, így képes lett felismerni és „megérteni” a DNS belső szabályszerűségeit, majd teljes genomokat alkotni.
A számítógéppel tervezett DNS-szekvenciákat laborban szintetizálták, majd baktériumsejtekbe juttatták. A sejtek saját gépezete elkezdte a kódolt fehérjéket előállítani, amelyekből önmaguktól összeszerelődtek a víruspartikulumok.
A kutatók így 16 különböző mesterséges vírust hoztak létre, közülük több hatékonyabbnak bizonyult, mint a mintául szolgáló természetes változat, a ΦX174 bakteriofág.
A fágok kizárólag baktériumokat támadnak, így a tudósok számára biztonságosabb kísérleti terepet jelentenek, mint az embereket fertőző vírusok.
Ezek a tulajdonságok ideális tesztalannyá tették őket az AI által generált genomok kipróbálására.
A kísérlet legígéretesebb alkalmazási területe a fágterápia. Az antibiotikumokkal szemben egyre ellenállóbb baktériumtörzsek miatt a világ sürgősen új megoldásokat keres.
Az AI segítségével akár személyre szabott vírusokat is lehet majd tervezni, amelyek célzottan támadják meg a fertőző baktériumokat.
Ez a technológia a mezőgazdaságban is hasznos lehet, például a növények bakteriális betegségei ellen.
A tudományos áttörés mellett egyre több szakértő emeli fel a hangját a lehetséges veszélyek miatt. Bár a fágok nem károsak az emberre, elméletben ugyanilyen módszerrel emberi kórokozó vírusok is tervezhetők.
A DNS-szintézis ma már számos biotechnológiai cégnél elérhető szolgáltatás, így a jövőben komoly szabályozásra és szigorú ellenőrzésre lesz szükség. A kutatók maguk is hangsúlyozzák, hogy a mostani tanulmány csak előzetes publikációként (ún. "preprint" formában) jelent meg, és a biobiztonság kérdését a nemzetközi közösségnek sürgősen kezelnie kell.
Az AI-generált vírus létrehozása tehát mérföldkő a biotechnológia történetében. Egyfelől forradalmasíthatja a gyógyítást, új fegyvert adva az antibiotikum-rezisztens kórokozók ellen, másfelől olyan etikai dilemmákat vet fel, amelyekre a társadalomnak és a döntéshozóknak mielőbb választ kell adniuk.
Ahogy a kutatók fogalmaznak:
Hatalmas lehetőségek rejlenek az AI-val létrehozott vírusokban, de felelősségteljesen és biztonságosan kell alkalmaznunk őket.”