Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

A Stanford Egyetem kutatói világelsőként számoltak be arról, hogy mesterséges intelligencia által létrehozott DNS-szekvenciából működőképes baktériumölő vírusokat, úgynevezett bakteriofágokat sikerült előállítaniuk. De hogyan született az AI-generált vírus?

Egy bakteriofág lett az első AI-generált vírus.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Egy "DNS-s specialista ChatGPT" alkotta az első AI-generált vírust

A kísérlethez az Evo 2 nevű „DNS-nyelvi modellt” alkalmazták. Ez a program hasonló elven működik, mint a nyelvi mesterséges intelligenciák (például a ChatGPT), csakhogy itt nem emberi szavakat, hanem a DNS négy betűjét (A, T, C, G) kezeli építőkövekként. A modell genetikai adatbázisokon tanult, így képes lett felismerni és „megérteni” a DNS belső szabályszerűségeit, majd teljes genomokat alkotni.

Hatékonyabbak mint a természetes vírusok!

A számítógéppel tervezett DNS-szekvenciákat laborban szintetizálták, majd baktériumsejtekbe juttatták. A sejtek saját gépezete elkezdte a kódolt fehérjéket előállítani, amelyekből önmaguktól összeszerelődtek a víruspartikulumok.

A kutatók így 16 különböző mesterséges vírust hoztak létre, közülük több hatékonyabbnak bizonyult, mint a mintául szolgáló természetes változat, a ΦX174 bakteriofág.

Miért pont fágokat választottak?

A fágok kizárólag baktériumokat támadnak, így a tudósok számára biztonságosabb kísérleti terepet jelentenek, mint az embereket fertőző vírusok.

Genomjuk viszonylag kicsi (például a ΦX174 mindössze kb. 5 ezer bázispárból áll).

Széles körű tudományos ismeret áll rendelkezésre a működésükről.

Nem jelentenek közvetlen veszélyt az emberi egészségre.

Ezek a tulajdonságok ideális tesztalannyá tették őket az AI által generált genomok kipróbálására.

A víruskészítés öt lépése

DNS-generálás AI segítségével – az Evo 2 új genetikai szekvenciákat állított elő. DNS-szintézis – kémiai úton előállították a kívánt DNS-t. Plazmidokba csomagolás – a szekvenciákat plazmid formájában baktériumokba juttatták. Fehérjetermelés és összeszerelés – a baktériumok előállították a vírus fehérjéit, amelyek önállóan víruspartikulumokká álltak össze. Funkcióellenőrzés – a vírusokat baktériumkultúrákban tesztelték, ahol több AI-generált vírus hatékonyabbnak bizonyult, mint természetes társai.

Gyógyír az antibiotikum-rezisztenciára?

A kísérlet legígéretesebb alkalmazási területe a fágterápia. Az antibiotikumokkal szemben egyre ellenállóbb baktériumtörzsek miatt a világ sürgősen új megoldásokat keres.

Az AI segítségével akár személyre szabott vírusokat is lehet majd tervezni, amelyek célzottan támadják meg a fertőző baktériumokat.

Ez a technológia a mezőgazdaságban is hasznos lehet, például a növények bakteriális betegségei ellen.