Nyírfapollen allergia – most kell kivizsgáltatni, alkalmas-e az immunterápiára

Egyre hosszabb az allergiaszezon a klímaváltozás miatt

Minden allergiás érezheti a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait: a hirtelen belobbanó allergiás tüneteket és az egyre hosszabb allergiaszezont, ez pedig különösen erősen sújthatja a nyírfapollen allergiásokat. Az utóbbi években az ősz és a tavasz sokkal rövidebb lett, a hőmérséklet nem fokozatosan emelkedik, a tavasz szinte napok alatt robban be. A hirtelen jött meleg miatt az összes kora tavaszi allergén szinte egy időben indul virágzásnak, emiatt a pollenkoncentráció nagyon magas ebben az időszakban. A botanikai rokonság miatt pedig a nyírfapollen allergiásoknál még erősebb tünetek jelentkeznek.

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a nyírfapollen allergiások száma is, igaz, még mindig a parlagfű a leggyakoribb allergén. A korfa is terebélyesedett: míg korábban főként a 20-30 évesek körében, napjainkra ennél fiatalabb és idősebb korban is jelentkeznek a pollenallergia tünetei.

Egyre hosszabb az allergiaszezon a klímaváltozás miatt (Fotó: Allergiaközpont)





Mi a különbség a tüneti kezelés és az immunterápia közt?

Tüneti kezelés

A tüneti kezelést akkor kell megkezdeni, amikor a nyírfapollenek megjelennek a levegőben, hiszen az így használatos szerek valóban a tüneteket hivatottak csökkenteni. Az orrspray-k az orrdugulást, orrviszketést, orrfolyást, a szemcseppek a szem viszketését. Fontos mindig az allergológus által ajánlott készítményeket használni, mert más termék a megfelelő egy egyszerű náthára és egy allergiás szénanátha ellen.



Oki kezelés – allergén specifikus immunterápia

Az allergén specifikus immunterápia a tünetekkel szemben az okot kezeli, ezért nem akkor kell elkezdeni, amikor az allergén pollenek megjelennek a levegőben, hanem azt megelőzően kettő-négy hónappal. Mivel a nyírfa virágzása az időjárás függvényében március-április környékére tehető, ezért a kezdés ideális időpontja nyírfapollen allergiások esetében december. Az allergén specifikus immunterápia ma az egyetlen olyan kezelési mód, amely nem csak a tünetekre hat, hanem az allergia kiváltó okát, az immunrendszer túlműködését fékezi meg.

– Az allergén immunterápia során a beteg azt az anyagot kapja, szigorúan ellenőrzött, higított formában, amire allergiás. A dózis általában folyamatosan emelkedik a kezelés során, majd a fenntartó adag elérése után állandó. A beteg szervezete így megtanulja elviselni az allergént. Ha az immunrendszer többé nem érzékeli számára veszélyesnek a nyírfapollent, nem reagál a jelenlétére, vagyis az allergiás tünetek sem jelentkeznek majd. A 3–5 évig tartó sikeres terápia esetén pedig a hatás a készítmény szedésének befejezését követően több évig tart – ismerteti Lukács doktornő.



