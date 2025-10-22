Nyírfapollen allergia – most kell kivizsgáltatni, alkalmas-e az immunterápiára

Egyre hosszabb az allergiaszezon a klímaváltozás miatt
Minden allergiás érezheti a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait: a hirtelen belobbanó allergiás tüneteket és az egyre hosszabb allergiaszezont, ez pedig különösen erősen sújthatja a nyírfapollen allergiásokat. Az utóbbi években az ősz és a tavasz sokkal rövidebb lett, a hőmérséklet nem fokozatosan emelkedik, a tavasz szinte napok alatt robban be. A hirtelen jött meleg miatt az összes kora tavaszi allergén szinte egy időben indul virágzásnak, emiatt a pollenkoncentráció nagyon magas ebben az időszakban. A botanikai rokonság miatt pedig a nyírfapollen allergiásoknál még erősebb tünetek jelentkeznek.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a nyírfapollen allergiások száma is, igaz, még mindig a parlagfű a leggyakoribb allergén. A korfa is terebélyesedett: míg korábban főként a 20-30 évesek körében, napjainkra ennél fiatalabb és idősebb korban is jelentkeznek a pollenallergia tünetei.
Mi a különbség a tüneti kezelés és az immunterápia közt?
Tüneti kezelés
A tüneti kezelést akkor kell megkezdeni, amikor a nyírfapollenek megjelennek a levegőben, hiszen az így használatos szerek valóban a tüneteket hivatottak csökkenteni. Az orrspray-k az orrdugulást, orrviszketést, orrfolyást, a szemcseppek a szem viszketését. Fontos mindig az allergológus által ajánlott készítményeket használni, mert más termék a megfelelő egy egyszerű náthára és egy allergiás szénanátha ellen.
Oki kezelés – allergén specifikus immunterápia
Az allergén specifikus immunterápia a tünetekkel szemben az okot kezeli, ezért nem akkor kell elkezdeni, amikor az allergén pollenek megjelennek a levegőben, hanem azt megelőzően kettő-négy hónappal. Mivel a nyírfa virágzása az időjárás függvényében március-április környékére tehető, ezért a kezdés ideális időpontja nyírfapollen allergiások esetében december. Az allergén specifikus immunterápia ma az egyetlen olyan kezelési mód, amely nem csak a tünetekre hat, hanem az allergia kiváltó okát, az immunrendszer túlműködését fékezi meg.
– Az allergén immunterápia során a beteg azt az anyagot kapja, szigorúan ellenőrzött, higított formában, amire allergiás. A dózis általában folyamatosan emelkedik a kezelés során, majd a fenntartó adag elérése után állandó. A beteg szervezete így megtanulja elviselni az allergént. Ha az immunrendszer többé nem érzékeli számára veszélyesnek a nyírfapollent, nem reagál a jelenlétére, vagyis az allergiás tünetek sem jelentkeznek majd. A 3–5 évig tartó sikeres terápia esetén pedig a hatás a készítmény szedésének befejezését követően több évig tart – ismerteti Lukács doktornő.
Most kell elkezdeni az előzetes kivizsgálást
Ahhoz, hogy decemberben elkezdődhessen az immunterápia, az őszi hónapokban meg kell történnie a kivizsgálásnak.
– A kezelés előtt elvégezzük az allergiatesztet, hiszen allergén immunterápiát akkor javasoljuk, ha azzal lényeges életminőség javulást tudunk elérni – ismerteti dr. Lukács Anita (https://www.allergiakozpont.hu/munkatarsak/allergologus-es-klinikai-immunologus/dr-lukacs-anita), az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, klinikai immunológus, fül-orr-gégész, audiológus. – Ha a beteg arra panaszkodik, hogy:
- az orrdugulás miatt képtelen nyugodtan aludni, nem tudja magát kipihenni allergiaszezonban,
- ha a szokásos tüneti szereket már nem érzi elégségesnek,
- ha sokat tartózkodik a szabadban, vagy olyan környezetben, ahol az allergén nagy koncentrációban van jelen,
- ha elege van az évről-évre jelentkező tünetekből, akkor mindenképp érdemes megfontolni és tartós megoldást választani.
Előfordulhat, hogy valaki több anyagra allergiás, ilyenkor rendszerint a legerősebb, illetőleg a leginkább panaszt okozó allergénre kezdjük meg a kezelést. Allergén immunterápia előtt, a hagyományos allergiavizsgálat mellett komponens alapú allergiatesztet elvégzésére is sor kerülhet. Ennek eredménye a kezelés sikerét is befolyásolja.
Van, akinek nem ez lesz a jó megoldás
Az immunterápiának is vannak ellenjavallatai, amelyek megléte esetén csak tüneti kezeléssel lehet csökkenteni a panaszokat.
Abszolút kontraindikáció:
- súlyos immunhiányos állapot,
- súlyos más immunológiai betegség (SLE, kevert kötőszöveti betegség, rheumatoid arthritis és egyéb autoimmun betegségek),
- daganatos megbetegedés,
- a kezelés szokásos folyamatát megzavarni képes súlyos pszichiátriai kórkép,
- nélkülözhetetlen béta-blokkoló kezelés,
- súlyos asztma,
- súlyos cardiorespiratorikus megbetegedés (a szív-érrendszerrel összefüggő légzőszervi betegség).
Lukács doktornő szerint relatív kontraindikációnak számíthat, ha például nem feltételezhető a beteg együttműködési készségének olyan foka, amely a hosszú távú kezelés eredményességének biztosítéka. Ezek azonban jóval ritkábbak, mint a megfelelő feltételek, amelyek megléte esetén, megfelelő kivizsgálás után, néhány hónap múlva meg is kezdhető a nyírfapollen allergiások immunterápiája.
(Forrás: Allergiaközpont – Prima Medica (www.allergiakozpont.hu))