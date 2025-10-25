Hírlevél

allergia

Találtak egy módszert, ami örökre véget vethet az allergiának

Allergiás a macskaszőrre, a poratkára vagy a virágporra? Akkor ezt az eszközt Önnek találták ki! Egy új amerikai kutatás szerint egy speciális lámpa semlegesítheti az allergéneket. Ha beválik, megszűnhet az allergia.
A Coloradoi Egyetem (CU Boulder) kutatói felfedezték, hogy egy biztonságos, alacsony intenzitású UV-fény képes hatástalanítani a levegőben lebegő allergéneket, vagyis azokat az apró fehérjéket, amelyek szemviszketést, tüsszögést vagy akár asztmás rohamot is okozhatnak. Ha a technika széles körben elterjed, az allergia múló gonddá válhat.

Az allergének semlegesítésével az allergia is megszűnhet.
Az allergének semlegesítésével az allergia is megszűnhet.
Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Ezzel a módszerrel gyorsan és biztonságosan inaktiválhatók a levegőben lévő allergének”

 – mondta Tess Eidem kutatásvezető. Hozzátette: az új eszköz otthon, iskolában vagy munkahelyen is használható lesz.

A tanulmány az ACS ES&T Air tudományos folyóiratban jelent meg.

Az allergia megszüntetésének problémája: miért nem lehet egyszerűen megszabadulni az allergénektől?

Sokan azt gondolják, hogy ha eltüntetik a házi kedvencet, esetleg kiporszívóznak, megszűnik az allergia. A valóság azonban ennél bonyolultabb.

Az allergiás reakciókat valójában apró fehérjék váltják ki, amelyek például a macska nyálában, a poratka ürülékében vagy a penész spóráiban találhatók. 

Ezek a mikroszkopikus részecskék hónapokig a levegőben maradhatnak, még akkor is, ha a macska vagy a penész már régen nincs a helyiségben.

„Egy szőnyeg kirázásakor akár évek óta ott lévő allergének is a levegőbe kerülhetnek” – magyarázta Eidem.

A hagyományos módszerek – mint a porszívózás, a falmosás, a légtisztító használata vagy a háziállat rendszeres fürdetése – valamennyire segítenek, de hosszú távon nehéz őket következetesen alkalmazni. A kutatók ezért új megközelítést alkalmaztak: 

nem az allergének eltüntetésére törekedtek, hanem arra, hogy megváltoztassák a szerkezetüket, így az immunrendszer többé ne reagáljon rájuk.

A megoldás: alacsony intenzitású UV-fény

A kutatók 222 nanométer hullámhosszú, úgynevezett UV222-lámpákat használtak. Ez a fény olyan gyenge intenzitású, hogy nem árt az emberi bőrnek és szemnek, így akár lakott helyiségekben is biztonságosan alkalmazható. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a túlzott használat ózont termelhet, ezért az UV-fénynek való kitettséget érdemes korlátozni.

A kísérletek során a kutatók poratka-, penész-, pollen- és állatszőr-allergénekkel szennyeztek egy zárt kamrát, majd UV222-lámpákkal világították meg a levegőt. Alig fél óra alatt 20–25 százalékkal csökkent az allergének szintje, 40 perc után pedig a macskaallergének mennyisége több mint 60 százalékkal visszaesett.

Ez nagyon gyors eredmény, ha belegondolunk, mennyi időbe telik kitakarítani, szőnyeget cserélni vagy megfürdetni egy macskát”

 – jegyezte meg Eidem.

Az UV222 lámpa
Fotó: CU Boulder Today

Jön a hordozható „allergiairtó” lámpa?

A kutatók szerint a technológia nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem a mindennapi életben is használható lehet. A jövőben akár hordozható UV222-lámpák is megjelenhetnek a piacon, amelyeket az allergiások bárhol egyszerűen bekapcsolhatnak, hogy megtisztítsák a levegőt.

Az Egyesült Államokban minden harmadik ember szenved valamilyen allergiától, és az asztmás rohamok naponta tíz ember életét követelik. A kutatók bíznak abban, hogy az új módszer valódi megkönnyebbülést hozhat az érintetteknek.

 

 

