Találtak egy módszert, ami örökre véget vethet az allergiának

A Coloradoi Egyetem (CU Boulder) kutatói felfedezték, hogy egy biztonságos, alacsony intenzitású UV-fény képes hatástalanítani a levegőben lebegő allergéneket, vagyis azokat az apró fehérjéket, amelyek szemviszketést, tüsszögést vagy akár asztmás rohamot is okozhatnak. Ha a technika széles körben elterjed, az allergia múló gonddá válhat.

Az allergének semlegesítésével az allergia is megszűnhet.

Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Ezzel a módszerrel gyorsan és biztonságosan inaktiválhatók a levegőben lévő allergének”

– mondta Tess Eidem kutatásvezető. Hozzátette: az új eszköz otthon, iskolában vagy munkahelyen is használható lesz.

A tanulmány az ACS ES&T Air tudományos folyóiratban jelent meg.

Az allergia megszüntetésének problémája: miért nem lehet egyszerűen megszabadulni az allergénektől?

Sokan azt gondolják, hogy ha eltüntetik a házi kedvencet, esetleg kiporszívóznak, megszűnik az allergia. A valóság azonban ennél bonyolultabb.

Az allergiás reakciókat valójában apró fehérjék váltják ki, amelyek például a macska nyálában, a poratka ürülékében vagy a penész spóráiban találhatók.

Ezek a mikroszkopikus részecskék hónapokig a levegőben maradhatnak, még akkor is, ha a macska vagy a penész már régen nincs a helyiségben.

„Egy szőnyeg kirázásakor akár évek óta ott lévő allergének is a levegőbe kerülhetnek” – magyarázta Eidem.

A hagyományos módszerek – mint a porszívózás, a falmosás, a légtisztító használata vagy a háziállat rendszeres fürdetése – valamennyire segítenek, de hosszú távon nehéz őket következetesen alkalmazni. A kutatók ezért új megközelítést alkalmaztak:

nem az allergének eltüntetésére törekedtek, hanem arra, hogy megváltoztassák a szerkezetüket, így az immunrendszer többé ne reagáljon rájuk.

A megoldás: alacsony intenzitású UV-fény

A kutatók 222 nanométer hullámhosszú, úgynevezett UV222-lámpákat használtak. Ez a fény olyan gyenge intenzitású, hogy nem árt az emberi bőrnek és szemnek, így akár lakott helyiségekben is biztonságosan alkalmazható. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a túlzott használat ózont termelhet, ezért az UV-fénynek való kitettséget érdemes korlátozni.