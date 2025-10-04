Hírlevél

Rendkívüli

Keménykalapban és esernyővel rontott az ellenségre az őrült brit őrnagy

Keménykalapban és esernyővel rontott az ellenségre az őrült brit őrnagy

A brit hadsereg mindig is teret engedett az excentrikus tiszti viselkedésnek, gondoljunk csak Őrült Jackre, aki íjjal és karddal harcolt a második világháborúban, vagy David Stirlingre, aki megalapította a világhírű SAS kommandóegységet, mert unatkozott a reguláris erőknél. De senki nem volt annyira bolond, mint  Allison Digby Tatham-Warter. Az őrnagy esernyőt hordott, hogy ne nézzék németnek, és a harcban gyakran keménykalapot is viselt. A világháború után feltalálta a szafarit, a túrát, ahol nem vadásznak az állatokra, hanem fotózzák őket.
esernyőharcDigbyhadseregkatona

Allison Digby Tatham-Warter, akit csak Digby-nek hívtak, földbirtokos családba született, neves magániskolában érettségizett, majd a sandhursti katonai akadémián diplomázott. A családi kapcsolatai révén az indiai hadsereg egyik alakulatához került, hogy a szabadidejében a tigrisvadászat hobbijának hódolhasson. Indiában aztán rászokott a vaddisznóvadászatra is – dárdával. 

Allison Digby Tatham-Warter, az őrült őrnagy
Fotó: Imperial War Museums

A második világháború kitörésekor visszavezényelték az Egyesült Királyságba, de nem küldték Franciaországba harcolni. Digby akcióra vágyott, ezért az ejtőernyősökhöz kérte magát. 

Az indiai vadászati tapasztalatait alkalmazta a kiképzéseken, és mivel nem bízott a korabeli katonai rádiókban, megtanította a katonáit a napóleoni időkből származó sípjelekkel való kommunikációra. 

Digby népszerű századparancsnok lett. A tiszttársai azért is hálásak voltak neki, mert jó szervezőnek bizonyult a szórakozásban is. Egy alkalommal szerzett egy amerikai Dakota szállítógépet, hogy a tisztek együtt utazhassanak Londonba, ahol a Ritz hotelben épp nagy partit tartottak. 

Digby számára az igazi örömöt azonban az jelentette, hogy 1944-ben kinevezték a 2. ejtőernyős zászlóalj parancsnokának, amelynek fontos szerepet szántak a nagyszabású Market Garden-hadműveletben. Ezt a haditervet a brit Montgomery tábornok dolgozta ki a Rajna fontos hídjainak elfoglalására. 

A csata, amelyet Allison Digby Tatham-Warter annyira várt

1944 szeptemberében megindult a történelem legnagyobb ejtőernyős bevetése, a Market Garden-hadművelet. Ebben 35 ezer szövetséges katona vett részt. 

A Market Garden-hadműveletben részt vett Digby zászlóalja os
Fotó: Wikimedia Commons

A hadművelet lendületesen indult, de nemsokára kiderült, hogy az ejtőernyősöket a rossz hírszerzés miatt véletlenül a 9. és 10. SS páncélos hadosztályra dobták le. A könnyű fegyverzetű katonáknak nem volt esélyük a német tankok és páncélozott járművek ellen. 

Digby zászlóalja Arnhemet kapta célpontul. A holland kisváros felé vezető utakat német katonák és tankok zárták le. A britek rádiói csődöt mondtak, épp úgy, ahogy Digby várta, de mivel gyakoroltatta a katonáival a sípjelek alapján történő harcot, sikeresen követték az ejtőernyősök. Megkerülték az ellenséget, a hátsó udvarokon keresztül lopakodtak, majd lecsaptak a németekre. Így az őrnagy zászlóalja 7 óra alatt megtett 11 kilométert, ami harcban nagy teljesítménynek számít, úgy meg főleg, hogy közben 150 német hadifoglyot is ejtettek. 

Az őrnagy és a híres híd, ahol az esernyőjét rohamozásra is használta
Fotó: War History Online

Az ejtőernyősök eljutottak az arnhemi hídig. Itt azonban csak annyit tehettek, hogy berendezkedtek a következő 48 órára, mert a páncélosokkal védett híd elfoglalására esélyük sem volt. 

A legendás keménykalap és az esernyő 

A csatában Digby egy fekete esernyővel irányította a katonáit. Amikor később megkérdezték tőle, miért volt nála esernyő, ezt válaszolta:

Mindig elfelejtettem a jelszót. Arra gondoltam, ha ezzel látnak meg a saját katonáink, tudni fogják, hogy csak egy őrült britről lehet szó, és nem fognak rám lőni. 

A harc kezdetén Digby a vörös ejtőernyős sapkájában harcolt, de Arnhemnél váltott: a barettet keménykalapra cserélte. Egy alkalommal keménykalapban vezényelt bajonettrohamot a hídon átkelt német felderítőjármű ellen. Kalappal a fején odafutott a páncélkocsihoz, és az esernyőjét bedöfte a sofőr figyelőnyílásába. A páncélkocsi ekkor mozgásképtelen lett, mert a szerencsétlen sofőr szemsérülést szenvedett. 

Máskor Digby észrevette, hogy a tábori pap a sebesültekhez akarna átszaladni az utca túloldalára, de a golyózápor miatt nem meri nekivágni. Digby megfogta a karját, és azt mondta: 

Jöjjön, átkísérem. A lövések miatt ne aggódjon, van esernyőm!

Amikor visszatért a többiekhez, az egyik tiszt azt mondta neki:

Az a vacak semmitől nem fog megvédeni!

Mire Digby így felelt:

Öregfiú, arra nem gondoltál, hogy bármikor eleredhet az eső?

Digby könnyűfegyverzetű katonáinak esélyük sem volt az Arnhemet védő német páncélosokkal szemben
Fotó: Wikipedia

 

Az arnhemi csata rosszul alakult. A szárazföldi erő a tervezettnél lassabban haladt, a németek pedig körbevették az ejtőernyősöket. A briteknek egyre több volt a halottjuk és a sebesültjük. Ekkor a német parancsnok megadásra szólította fel a briteket. Digby ezt mondta a német hírvivőnek, aki fehér zászlóval jelent meg a híd lábánál:

Sajnos nem tudjuk elfogadni a német fegyverletételt, mert nem tudnánk hol őrizni önöket, nincsenek meg erre a megfelelő létesítményeink. Van még valami, amiről szeretne beszélni? 

A jelenetet megörökítette A híd túl messze van c. mozifilm:

A csata utolsó perceiben Digby a következő rádióüzenetet küldte: 

Nincs több lőszerünk. Isten óvja a királyt!

Ez az üzenet volt az egyetlen, amelyet sikerült fognia a brit parancsnokságnak. 

Digby fogságban

Mivel az őrült őrnagy megsebesült a harcban, a németek egy holland kórházba vitték. Itt az első adandó alkalommal, a szintén sebesült helyettesével együtt, kiugrott az ablakon, és elrejtőzött egy farmon. Nemsokára kiderült, hogy a környékbeliek mind a holland ellenállás tagjai, akik tovább bújtatták a két tisztet. Az ellenállóktól megtudták, hogy a szétvert ejtőernyős alakulatok tagjai ott rejtőznek a környéken. A helyi holland parancsnok azt kérdezte Digby-től, meg tudná-e szervezni a brit csellengőket, hogy ne vonják magukra a nácik figyelmét. 

In langen Kolonnen wandern englische Fallschirmjäger, die im brennden Arnheim einen vergeblichen Kampf führten, in die deutsche Gefangenschaft PK-Wenzel
A 10 ezer brit ejtőernyős közül 8 ezer meghalt, megsebesült vagy fogságba esett a Market Garden-hadműveletben
Fotó: Wenzel, Erich / Bundesarchiv

Több se kellett az őrnagynak. Civil ruhába bújt, megborotválkozott és egy Peter Jansen névre kiállított, hamis igazolvánnyal körbebiciklizett a falvakban. A papírjai szerint siketnéma volt, így nem kellett megszólalnia. Digby épp olyan hidegvérrel járkált a német katonák között, mint ahogy a harcot vezette Arnhemben. 

Egy alkalommal segített a német katonáknak kitolni az árokból egy parancsnoki járművet, majd megveregette az egyik katona vállát, kezet fogott egy másikkal, felpattant a kerékpárjára és tovább hajtott. 

Végül 150 brit katonával sikerült felvennie a kapcsolatot. A brit titkosszolgálat azt kérte tőle, szervezze meg a csoport kimentését. Az őrnagy 1944. október 22-én éjjel a Rajna egy kijelölt pontjához vezetette az összegyűjtött katonákat. 

  • Ekkor rohamcsónakok érkeztek a túloldalról, és minden katonát átszállítottak szövetséges területre.

A szafarik atyja

A világháború után Digby Palesztinában szolgált, majd Kenyába utazott. Itt az 1952-es lázadás idején milíciát szervezett önkéntesekből. A nyugodtabb időkben két hatalmas birtokának igazgatásával foglalkozott. Az afrikai turizmus fejlődésének időszakában feltalálta a szafarit, az olyan kalandtúrát, amelyen a résztvevők megfigyelik és fotózzák az állatokat, nem pedig lelövik őket. Amikor Kenya függetlenné vált, és a brit hadsereg kivonult az országból, a brit védelmi minisztérium azt kérte a Nairobiban székelő nagykövettől: 

Vigyázzanak Digby Tatham-Warterre. 

Az őrnagy 1993-ban halt meg Kenyában. 

 

