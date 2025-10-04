Keménykalapban és esernyővel rontott az ellenségre az őrült brit őrnagy

Allison Digby Tatham-Warter, akit csak Digby-nek hívtak, földbirtokos családba született, neves magániskolában érettségizett, majd a sandhursti katonai akadémián diplomázott. A családi kapcsolatai révén az indiai hadsereg egyik alakulatához került, hogy a szabadidejében a tigrisvadászat hobbijának hódolhasson. Indiában aztán rászokott a vaddisznóvadászatra is – dárdával.
A második világháború kitörésekor visszavezényelték az Egyesült Királyságba, de nem küldték Franciaországba harcolni. Digby akcióra vágyott, ezért az ejtőernyősökhöz kérte magát.
Az indiai vadászati tapasztalatait alkalmazta a kiképzéseken, és mivel nem bízott a korabeli katonai rádiókban, megtanította a katonáit a napóleoni időkből származó sípjelekkel való kommunikációra.
Digby népszerű századparancsnok lett. A tiszttársai azért is hálásak voltak neki, mert jó szervezőnek bizonyult a szórakozásban is. Egy alkalommal szerzett egy amerikai Dakota szállítógépet, hogy a tisztek együtt utazhassanak Londonba, ahol a Ritz hotelben épp nagy partit tartottak.
Digby számára az igazi örömöt azonban az jelentette, hogy 1944-ben kinevezték a 2. ejtőernyős zászlóalj parancsnokának, amelynek fontos szerepet szántak a nagyszabású Market Garden-hadműveletben. Ezt a haditervet a brit Montgomery tábornok dolgozta ki a Rajna fontos hídjainak elfoglalására.
1944 szeptemberében megindult a történelem legnagyobb ejtőernyős bevetése, a Market Garden-hadművelet. Ebben 35 ezer szövetséges katona vett részt.
A hadművelet lendületesen indult, de nemsokára kiderült, hogy az ejtőernyősöket a rossz hírszerzés miatt véletlenül a 9. és 10. SS páncélos hadosztályra dobták le. A könnyű fegyverzetű katonáknak nem volt esélyük a német tankok és páncélozott járművek ellen.
Digby zászlóalja Arnhemet kapta célpontul. A holland kisváros felé vezető utakat német katonák és tankok zárták le. A britek rádiói csődöt mondtak, épp úgy, ahogy Digby várta, de mivel gyakoroltatta a katonáival a sípjelek alapján történő harcot, sikeresen követték az ejtőernyősök. Megkerülték az ellenséget, a hátsó udvarokon keresztül lopakodtak, majd lecsaptak a németekre. Így az őrnagy zászlóalja 7 óra alatt megtett 11 kilométert, ami harcban nagy teljesítménynek számít, úgy meg főleg, hogy közben 150 német hadifoglyot is ejtettek.
Az ejtőernyősök eljutottak az arnhemi hídig. Itt azonban csak annyit tehettek, hogy berendezkedtek a következő 48 órára, mert a páncélosokkal védett híd elfoglalására esélyük sem volt.
A csatában Digby egy fekete esernyővel irányította a katonáit. Amikor később megkérdezték tőle, miért volt nála esernyő, ezt válaszolta:
Mindig elfelejtettem a jelszót. Arra gondoltam, ha ezzel látnak meg a saját katonáink, tudni fogják, hogy csak egy őrült britről lehet szó, és nem fognak rám lőni.
A harc kezdetén Digby a vörös ejtőernyős sapkájában harcolt, de Arnhemnél váltott: a barettet keménykalapra cserélte. Egy alkalommal keménykalapban vezényelt bajonettrohamot a hídon átkelt német felderítőjármű ellen. Kalappal a fején odafutott a páncélkocsihoz, és az esernyőjét bedöfte a sofőr figyelőnyílásába. A páncélkocsi ekkor mozgásképtelen lett, mert a szerencsétlen sofőr szemsérülést szenvedett.
Máskor Digby észrevette, hogy a tábori pap a sebesültekhez akarna átszaladni az utca túloldalára, de a golyózápor miatt nem meri nekivágni. Digby megfogta a karját, és azt mondta:
Jöjjön, átkísérem. A lövések miatt ne aggódjon, van esernyőm!
Amikor visszatért a többiekhez, az egyik tiszt azt mondta neki:
Az a vacak semmitől nem fog megvédeni!
Mire Digby így felelt:
Öregfiú, arra nem gondoltál, hogy bármikor eleredhet az eső?
Az arnhemi csata rosszul alakult. A szárazföldi erő a tervezettnél lassabban haladt, a németek pedig körbevették az ejtőernyősöket. A briteknek egyre több volt a halottjuk és a sebesültjük. Ekkor a német parancsnok megadásra szólította fel a briteket. Digby ezt mondta a német hírvivőnek, aki fehér zászlóval jelent meg a híd lábánál:
Sajnos nem tudjuk elfogadni a német fegyverletételt, mert nem tudnánk hol őrizni önöket, nincsenek meg erre a megfelelő létesítményeink. Van még valami, amiről szeretne beszélni?
A jelenetet megörökítette A híd túl messze van c. mozifilm:
A csata utolsó perceiben Digby a következő rádióüzenetet küldte:
Nincs több lőszerünk. Isten óvja a királyt!
Ez az üzenet volt az egyetlen, amelyet sikerült fognia a brit parancsnokságnak.
Mivel az őrült őrnagy megsebesült a harcban, a németek egy holland kórházba vitték. Itt az első adandó alkalommal, a szintén sebesült helyettesével együtt, kiugrott az ablakon, és elrejtőzött egy farmon. Nemsokára kiderült, hogy a környékbeliek mind a holland ellenállás tagjai, akik tovább bújtatták a két tisztet. Az ellenállóktól megtudták, hogy a szétvert ejtőernyős alakulatok tagjai ott rejtőznek a környéken. A helyi holland parancsnok azt kérdezte Digby-től, meg tudná-e szervezni a brit csellengőket, hogy ne vonják magukra a nácik figyelmét.
Több se kellett az őrnagynak. Civil ruhába bújt, megborotválkozott és egy Peter Jansen névre kiállított, hamis igazolvánnyal körbebiciklizett a falvakban. A papírjai szerint siketnéma volt, így nem kellett megszólalnia. Digby épp olyan hidegvérrel járkált a német katonák között, mint ahogy a harcot vezette Arnhemben.
Egy alkalommal segített a német katonáknak kitolni az árokból egy parancsnoki járművet, majd megveregette az egyik katona vállát, kezet fogott egy másikkal, felpattant a kerékpárjára és tovább hajtott.
Végül 150 brit katonával sikerült felvennie a kapcsolatot. A brit titkosszolgálat azt kérte tőle, szervezze meg a csoport kimentését. Az őrnagy 1944. október 22-én éjjel a Rajna egy kijelölt pontjához vezetette az összegyűjtött katonákat.
A világháború után Digby Palesztinában szolgált, majd Kenyába utazott. Itt az 1952-es lázadás idején milíciát szervezett önkéntesekből. A nyugodtabb időkben két hatalmas birtokának igazgatásával foglalkozott. Az afrikai turizmus fejlődésének időszakában feltalálta a szafarit, az olyan kalandtúrát, amelyen a résztvevők megfigyelik és fotózzák az állatokat, nem pedig lelövik őket. Amikor Kenya függetlenné vált, és a brit hadsereg kivonult az országból, a brit védelmi minisztérium azt kérte a Nairobiban székelő nagykövettől:
Vigyázzanak Digby Tatham-Warterre.
Az őrnagy 1993-ban halt meg Kenyában.