Keménykalapban és esernyővel rontott az ellenségre az őrült brit őrnagy

Allison Digby Tatham-Warter, akit csak Digby-nek hívtak, földbirtokos családba született, neves magániskolában érettségizett, majd a sandhursti katonai akadémián diplomázott. A családi kapcsolatai révén az indiai hadsereg egyik alakulatához került, hogy a szabadidejében a tigrisvadászat hobbijának hódolhasson. Indiában aztán rászokott a vaddisznóvadászatra is – dárdával.

Allison Digby Tatham-Warter, az őrült őrnagy

Fotó: Imperial War Museums

A második világháború kitörésekor visszavezényelték az Egyesült Királyságba, de nem küldték Franciaországba harcolni. Digby akcióra vágyott, ezért az ejtőernyősökhöz kérte magát.

Az indiai vadászati tapasztalatait alkalmazta a kiképzéseken, és mivel nem bízott a korabeli katonai rádiókban, megtanította a katonáit a napóleoni időkből származó sípjelekkel való kommunikációra.

Digby népszerű századparancsnok lett. A tiszttársai azért is hálásak voltak neki, mert jó szervezőnek bizonyult a szórakozásban is. Egy alkalommal szerzett egy amerikai Dakota szállítógépet, hogy a tisztek együtt utazhassanak Londonba, ahol a Ritz hotelben épp nagy partit tartottak.

Digby számára az igazi örömöt azonban az jelentette, hogy 1944-ben kinevezték a 2. ejtőernyős zászlóalj parancsnokának, amelynek fontos szerepet szántak a nagyszabású Market Garden-hadműveletben. Ezt a haditervet a brit Montgomery tábornok dolgozta ki a Rajna fontos hídjainak elfoglalására.

A csata, amelyet Allison Digby Tatham-Warter annyira várt

1944 szeptemberében megindult a történelem legnagyobb ejtőernyős bevetése, a Market Garden-hadművelet. Ebben 35 ezer szövetséges katona vett részt.

A Market Garden-hadműveletben részt vett Digby zászlóalja os

Fotó: Wikimedia Commons

A hadművelet lendületesen indult, de nemsokára kiderült, hogy az ejtőernyősöket a rossz hírszerzés miatt véletlenül a 9. és 10. SS páncélos hadosztályra dobták le. A könnyű fegyverzetű katonáknak nem volt esélyük a német tankok és páncélozott járművek ellen.

Digby zászlóalja Arnhemet kapta célpontul. A holland kisváros felé vezető utakat német katonák és tankok zárták le. A britek rádiói csődöt mondtak, épp úgy, ahogy Digby várta, de mivel gyakoroltatta a katonáival a sípjelek alapján történő harcot, sikeresen követték az ejtőernyősök. Megkerülték az ellenséget, a hátsó udvarokon keresztül lopakodtak, majd lecsaptak a németekre. Így az őrnagy zászlóalja 7 óra alatt megtett 11 kilométert, ami harcban nagy teljesítménynek számít, úgy meg főleg, hogy közben 150 német hadifoglyot is ejtettek.