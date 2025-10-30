Hihetetlen, de egy ismert pirula csökkentheti az Alzheimer kockázatát

Brendan Lucey neurológus és kutatócsoportja olyan összefüggést fedezett fel, amely megváltoztathatja az Alzheimer-kór megelőzésének megközelítését. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy az alvászavar kezelése nemcsak a pihenés minőségét javítja, hanem az agy egészségét is védelmezi. Mindez egy egyszerű altatóval érhető el, amely már évtizedek óta elérhető a gyógyszertárakban.

Egy közönséges altató reményt jelenthet az Alzheimer-kóros betegeknek

Az altató rejtett ereje

A kutatás középpontjában a suvorexant nevű gyógyszer áll, amely az orexin receptorokat gátolja az agyban. Ez az altató különleges módon működik: nem egyszerűen elálmosít, hanem az agy természetes alvási mechanizmusait támogatja. A kutatók felfedezték, hogy a suvorexant egyetlen adagja is képes csökkenteni két kulcsfontosságú fehérje – a béta- és a tau-amiloid – szintjét az agyfolyadékban.

Ezek a fehérjék központi szerepet játszanak az Alzheimer-kór kialakulásában. Normális esetben az agy éjszakai pihenése során tisztítja meg magát ezektől a káros anyagoktól. Azonban alvászavar esetén ez a természetes tisztulási folyamat zavart szenved, ami a fehérjék felhalmozódásához vezet. A suvorexant azzal, hogy javítja az alvás minőségét, segíti az agy természetes méregtelenítő mechanizmusait.

A kutatás kulisszatitkai

Brendan Lucey neurológus csapata 38 egészséges, 45-65 év közötti önkéntest vizsgált a tanulmány során. A résztvevők különböző dózisú suvorexantot vagy placebót kaptak, majd a kutatók megmérték az agyfolyadékukban lévő Alzheimer-fehérjék szintjét. Az eredmények megdöbbentőek voltak: már egyetlen adag gyógyszer is 10-20 százalékkal csökkentette a káros fehérjék koncentrációját.

Különösen figyelemre méltó, hogy a magasabb dózisú altató hatékonyabbnak bizonyult a fehérjék csökkentésében. A 20 mg-os adag szignifikánsan jobb eredményeket mutatott, mint a 10 mg-os változat. Ez azt sugallja, hogy a megfelelő dózis kiválasztása kulcsfontosságú lehet a terápia sikerességében. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatok szükségesek a hosszú távú hatások megértéséhez.