Olyan dolgot találtak az Alzheimer-kóros agyban, amire még a tudósok sem számítottak

A tudósok először pillanthatták meg, hogyan működik az agy „rejtett csőpostája”, amely a sejtek között szállítja a káros anyagokat. A Johns Hopkins Egyetem kutatói szerint az Alzheimer-kór terjedését nemcsak kémiai folyamatok, hanem e mikroszkopikus nanocsövek is segíthetik, amelyek szó szerint összekötik a neuronokat. A felfedezés új utakat nyithat a neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében.

Az Alzheimer-kórban szenvedők agyában nanocsövek hálózatát fedezték fel.

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Az Alzheimer-kór rejtett háttere: apró csatornák szállítják a mérget az agyban

A kutatás eredményeit a rangos Science folyóiratban publikálták. A szakemberek genetikailag módosított egereken vizsgálták, hogyan mozognak a mérgező fehérjék az agyban. Ehhez különleges mikroszkópos technikákat és számítógépes szimulációkat használtak.

Megfigyelték, hogy az idegsejtek hosszú, vékony nyúlványokat hoznak létre, amelyek összekötik őket egymással. Ezeket a struktúrákat a kutatók "dendritikus nanocsöveknek" keresztelték el. A csatornákon keresztül ionok, kalcium és toxikus fehérjék, köztük az Alzheimer-kórban kulcsszerepet játszó béta-amiloid is képes egyik sejtből a másikba jutni.

A sejteknek meg kell szabadulniuk a mérgező molekuláktól, de ezzel akaratlanul is továbbadhatják azokat a szomszédos sejteknek”

– magyarázta Hyungbae Kwon, a Johns Hopkins Orvostudományi Kar idegtudományi docense.

„Ezek az apró nanocsövek segíthetik az agy kommunikációját, de ugyanakkor a betegségek terjedését is.”

Az agy saját hálózata is terjesztheti a kórt

A kutatók összehasonlították egészséges egerek és Alzheimeres modellek agyszöveteit. Meglepő módon az Alzheimeres egerek agyában már három hónapos korban – amikor az állatok még semmilyen tünetet nem mutattak – sokkal több nanocső volt jelen, mint a kontrollcsoportban.

Ez arra utal, hogy a sejtek közötti kóros kommunikáció már jóval a betegség tünetei előtt megkezdődhet.

A kutatók emberi agyszövet-mintákat is elemeztek, és ott is ugyanilyen nanocsöveket találtak. Ez megerősíti, hogy a jelenség nem csak állatokban, hanem az emberi agyban is létezhet.