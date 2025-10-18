Hírlevél

Alzheimer-kór

Olyan dolgot találtak az Alzheimer-kóros agyban, amire még a tudósok sem számítottak

Az Alzheimer-kór hátterében álló titokzatos sejtkapcsolatok nyomára bukkantak a Johns Hopkins Egyetem kutatói. A szakemberek kimutatták, hogy az agysejtek apró nanocsöveken keresztül juttatják ki a mérgező anyagokat – de ezzel együtt akaratlanul tovább is adhatják őket a szomszédos sejteknek. A felfedezés új távlatokat nyithat a neurodegeneratív betegségek, köztük az Alzheimer-kór kezelése előtt.
A tudósok először pillanthatták meg, hogyan működik az agy „rejtett csőpostája”, amely a sejtek között szállítja a káros anyagokat. A Johns Hopkins Egyetem kutatói szerint az Alzheimer-kór terjedését nemcsak kémiai folyamatok, hanem e mikroszkopikus nanocsövek is segíthetik, amelyek szó szerint összekötik a neuronokat. A felfedezés új utakat nyithat a neurodegeneratív betegségek, például az Alzheimer-kór megelőzésében és kezelésében.

Az Alzheimer-kórban szenvedők agyában nanocsövek hálózatát fedezték fel.
Az Alzheimer-kór rejtett háttere: apró csatornák szállítják a mérget az agyban

A kutatás eredményeit a rangos Science folyóiratban publikálták. A szakemberek genetikailag módosított egereken vizsgálták, hogyan mozognak a mérgező fehérjék az agyban. Ehhez különleges mikroszkópos technikákat és számítógépes szimulációkat használtak.

Megfigyelték, hogy az idegsejtek hosszú, vékony nyúlványokat hoznak létre, amelyek összekötik őket egymással. Ezeket a struktúrákat a kutatók "dendritikus nanocsöveknek" keresztelték el. A csatornákon keresztül ionok, kalcium és toxikus fehérjék, köztük az Alzheimer-kórban kulcsszerepet játszó béta-amiloid is képes egyik sejtből a másikba jutni.

A sejteknek meg kell szabadulniuk a mérgező molekuláktól, de ezzel akaratlanul is továbbadhatják azokat a szomszédos sejteknek”

 – magyarázta Hyungbae Kwon, a Johns Hopkins Orvostudományi Kar idegtudományi docense.

„Ezek az apró nanocsövek segíthetik az agy kommunikációját, de ugyanakkor a betegségek terjedését is.”

Az agy saját hálózata is terjesztheti a kórt

A kutatók összehasonlították egészséges egerek és Alzheimeres modellek agyszöveteit. Meglepő módon az Alzheimeres egerek agyában már három hónapos korban – amikor az állatok még semmilyen tünetet nem mutattak –  sokkal több nanocső volt jelen, mint a kontrollcsoportban. 

Ez arra utal, hogy a sejtek közötti kóros kommunikáció már jóval a betegség tünetei előtt megkezdődhet.

A kutatók emberi agyszövet-mintákat is elemeztek, és ott is ugyanilyen nanocsöveket találtak. Ez megerősíti, hogy a jelenség nem csak állatokban, hanem az emberi agyban is létezhet.

Új remény a kezelésre

A jövőben Kwon és csapata azt tervezi, hogy megvizsgálják, vajon más agysejttípusok – például a gliasejtek – is képesek-e ilyen nanocsövek létrehozására. Hosszú távú céljuk, hogy mesterségesen szabályozni tudják ezek termelődését: vagyis ha kiderül, hogy a nanocsövek segítik a méreganyagok eltávolítását, akkor fokozhatják a működésüket, ha viszont a terjedést támogatják, akkor gátolhatják őket.

A nanocsövek termelődését célzottan befolyásolva egyszer talán megakadályozhatjuk, hogy a kóros fehérjék elárasszák az agyat”

 – mondta Kwon.

A felfedezés új kezelési stratégiák alapja lehet. Az Alzheimer-kór jelenleg gyógyíthatatlan, és világszerte több mint 50 millió embert érint. 

 

