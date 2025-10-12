Áttörés: érkezik a gyógyszer, ami megállítja a világ egyik leggyilkosabb betegségét

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb formája, és az egyik legpusztítóbb, ma még gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség. A betegség során fehérjék rakódnak le az agyban. Az így kialakuló plakkok elpusztítják az idegsejteket, memóriavesztést és szellemi hanyatlást idézve elő.

Gyógyíthatóvá válhat az Alzheimer-kór.

Fotó: ANDREW BROOKES / Connect Images

Most azonban spanyol tudósok a nanotechnológia segítségével olyan eljárást dolgoztak ki, amely képes lehet helyreállítani az agy természetes védelmi rendszerét, a vér-agy gátat – ez az a szűrőréteg, amely megakadályozza, hogy káros anyagok jussanak az agyba.

Nanorészecskékkel az Alzheimer-kór ellen

A barcelonai Katalán Biomérnöki Intézet (IBEC) kutatói 0,25 mikronnál is kisebb, biztonságos orvosi műanyagból készült nanorészecskéket fecskendeztek egerekbe. A részecskék „helyrehozzák” a vér-agy gátat, amely Alzheimer esetén gyakran sérül, így az agy nem képes eltávolítani a felhalmozódó amiloid-béta fehérjéket – ezek felelősek a sejtkárosodásért és a memória romlásáért.

A kutatás vezetője, Giuseppe Battaglia professzor szerint, amikor a védőgátat helyreállítják, az agy ismét képes eltávolítani a mérgező fehérjéket, és ezzel a szellemi funkciók is javulnak. A nanorészecskék ráadásul nemcsak biztonságosak, hanem bioaktívak is – a sejtekhez kapcsolódva „emlékeztetik” őket arra, hogyan működjenek újra normálisan.

Egerekben már működik – az ember lehet a következő

A kísérletek során a genetikailag módosított egerek három injekciót kaptak a nanorészecskékből. Az eredmény megdöbbentő volt: 50–60 százalékkal csökkent az amiloid-béta mennyisége az agyukban, és az állatok memóriája is javulni kezdett. Egy 12 hónapos (emberi életkorban kb. 60 évesnek megfelelő) egér másfél év alatt teljesen felépült, és teljesen egészségesen viselkedett.

Battaglia szerint a vér-agy gát működése nagyon hasonló az emberek és az állatok esetében, így a módszer néhány éven belül akár emberi kísérletekbe is átültethető lehet.

A következő lépés a részletes biztonsági vizsgálat, és ha minden jól megy, pár éven belül megkezdődhetnek az első humán tesztek”

– mondta a professzor.