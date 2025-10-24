Rejtélyes piramist találtak az Antarktiszon

A név nélküli, 1265 méter magas csúcs az Antarktisz déli részén, az Ellsworth-hegység közelében magasodik. Felülről nézve meglepően szabályos, négy oldala szinte tökéletesen szimmetrikus, ami miatt a közösségi médiában sokan egy ősi piramisra asszociáltak. Pedig sem fáraók, sem idegenek keze nem formálta az antarktiszi piramist.

Az antarktiszi piramis felülről nézve

Fotó: Google Earth

A tudósok szerint a hegy természetes eróziós folyamatok eredménye:

a jég, a víz és a fagyás évezredeken át lassan, de kitartóan „megmunkálta” a kőzetet, míg az elnyerte a ma ismert, lenyűgözően geometrikus alakját.

Az erózió műalkotása: így faragta meg a természet az antarktiszi piramist

A folyamat kulcsa az úgynevezett fagyás–olvadás erózió; napközben az olvadékvíz és hó apró repedésekbe szivárog a kőzetben, majd éjjel megfagy, a jég pedig tágulásával szétfeszíti a sziklát. Ez a ciklus évmilliókon át ismétlődik, miközben a kőzetdarabok fokozatosan leválnak, a hegy pedig egyre szögletesebbé válik.

Ez egy klasszikus geomorfológiai folyamat, nincs benne semmi természetfeletti”

– idézi a Live Science tudományos-ismeretterjesztő portál cikke Mauri Pelto-t, a Nichols College környezettudományi professzorát. Pelto szerint a hegy három oldala azonos ütemben erodálódott, míg a negyedik, keleti lejtő külön fejlődött – ezért ennyire markáns a formája.

Úgynevezett piramishegyek máshol is léteznek

A kutató szerint nem ez az egyetlen „piramidális” hegy a világon: hasonló módon alakult ki például a híres Matterhorn az Alpokban is.

Az ilyen formák többnyire jeges vidékeken jönnek létre, ahol a fagyás és az olvadás váltakozása folyamatosan formálja a kőzeteket.

A Matterhorn

Fotó: Wikimedia Commons

Internetes mítoszok és valóság

Amikor a hegy 2016-ban először felbukkant az interneten, azonnal összeesküvés-elméletek tucatjai kezdtek terjedni. Egyesek szerint elveszett civilizációk nyomára bukkantunk, mások szerint földönkívüliek építették az Antarktisz jegébe rejtett piramist.

Ám a tudományos magyarázat jóval prózaibb – és sokkal lenyűgözőbb.

Ez egyszerűen egy hegy, ami úgy néz ki, mint egy piramis”

– mondta Eric Rignot, a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatója. – „A természet néha tökéletes geometriát alkot, de ez nem bizonyíték semmilyen misztikus beavatkozásra.”