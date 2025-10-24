Hírlevél

Antarktisz

Rejtélyes piramist találtak az Antarktiszon

Az Antarktisz hómezői között egy különös, piramis alakú hegy rejtőzik, amely évek óta izgatja a netezők fantáziáját. Sokan földönkívüli építménynek vélték, mások egy elfeledett civilizáció bizonyítékát látták benne. A tudomány azonban most tiszta vizet önt a pohárba: az „antarktiszi piramist” nem idegenek építették, a természet faragta évmilliókon át.
Antarktiszhegypiramis

A név nélküli, 1265 méter magas csúcs az Antarktisz déli részén, az Ellsworth-hegység közelében magasodik. Felülről nézve meglepően szabályos, négy oldala szinte tökéletesen szimmetrikus, ami miatt a közösségi médiában sokan egy ősi piramisra asszociáltak. Pedig sem fáraók, sem idegenek keze nem formálta az antarktiszi piramist. 

Az antarktiszi piramis felülről nézve.
Az antarktiszi piramis felülről nézve
Fotó: Google Earth

A tudósok szerint a hegy természetes eróziós folyamatok eredménye: 

a jég, a víz és a fagyás évezredeken át lassan, de kitartóan „megmunkálta” a kőzetet, míg az elnyerte a ma ismert, lenyűgözően geometrikus alakját.

Az erózió műalkotása: így faragta meg a természet az antarktiszi piramist

A folyamat kulcsa az úgynevezett fagyás–olvadás erózió; napközben az olvadékvíz és hó apró repedésekbe szivárog a kőzetben, majd éjjel megfagy, a jég pedig tágulásával szétfeszíti a sziklát. Ez a ciklus évmilliókon át ismétlődik, miközben a kőzetdarabok fokozatosan leválnak, a hegy pedig egyre szögletesebbé válik.

Ez egy klasszikus geomorfológiai folyamat, nincs benne semmi természetfeletti”

– idézi a Live Science tudományos-ismeretterjesztő portál cikke Mauri Pelto-t, a Nichols College környezettudományi professzorát. Pelto szerint a hegy három oldala azonos ütemben erodálódott, míg a negyedik, keleti lejtő külön fejlődött – ezért ennyire markáns a formája.

Úgynevezett piramishegyek máshol is léteznek

A kutató szerint nem ez az egyetlen „piramidális” hegy a világon: hasonló módon alakult ki például a híres Matterhorn az Alpokban is. 

Az ilyen formák többnyire jeges vidékeken jönnek létre, ahol a fagyás és az olvadás váltakozása folyamatosan formálja a kőzeteket.

A Matterhorn
Fotó: Wikimedia Commons

Internetes mítoszok és valóság

Amikor a hegy 2016-ban először felbukkant az interneten, azonnal összeesküvés-elméletek tucatjai kezdtek terjedni. Egyesek szerint elveszett civilizációk nyomára bukkantunk, mások szerint földönkívüliek építették az Antarktisz jegébe rejtett piramist.

Ám a tudományos magyarázat jóval prózaibb – és sokkal lenyűgözőbb.

Ez egyszerűen egy hegy, ami úgy néz ki, mint egy piramis”

– mondta Eric Rignot, a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatója. – „A természet néha tökéletes geometriát alkot, de ez nem bizonyíték semmilyen misztikus beavatkozásra.”

Az Antarktisz kőzetbe fagyott múltja

A térségben félmilliárd éves fosszíliákat is találtak, köztük trilobitákat, amelyek a Föld korai élővilágát képviselik. Ez is jelzi, hogy az Antarktisz nem mindig volt jégsivatag: egykor élettel teli tengerfenék borította. A piramis alakú hegy tehát nem csupán látványos természeti kuriózum, hanem az idő lenyomata is, amely az Antarktisz ősi múltjáról mesél.

 

 

