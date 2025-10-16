Rejtélyes életet találtak az Antarktisz mélyén – a tudósok is döbbenten állnak a felfedezés előtt

Hírlevél

A tudósok új kutatásai szerint az Antarktisz fagyos vizeiben is nyüzsög az élet, csak éppen mikroszkopikus méretben. Az antarktiszi tengeri vírusok kulcsszerepet játszanak az egész sarkvidéki ökoszisztéma működésében, és hatásuk messze túlmutat a Déli-sark jeges határain. A kutatás szerint e parányi kórokozók nemcsak az élet körforgását irányítják, hanem a globális szénháztartás szabályozásában is meghatározó szerepük lehet.
A jég birodalma első pillantásra élettelennek tűnik, pedig a tudomány mostanra bebizonyította: a sarkvidék vizeiben egy teljesen sajátos, láthatatlan világ rejlik, komplex kapcsolati hálókkal. Az antarktiszi tengeri vírusok a tápláléklánc alján dolgozó, mégis döntő fontosságú szereplők. Új kutatások szerint e mikroszkopikus sejtparaziták irányítják a tápanyagok körforgását, és közvetve befolyásolják a Föld légkörének szénháztartását is.

Az antarktiszi tengeri vírusok fontos szerepet játszanak a tengeri ökoszisztémában.
Az antarktiszi tengeri vírusok fontos szerepet játszanak a tengeri ökoszisztémában
Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Az antarktiszi tengeri vírusok szerepe az ökoszisztémában

A tanulmány, amely az Ocean–Land–Atmosphere Research folyóiratban jelent meg, az RNS-vírusokra összpontosított. Ezek az örökítőanyagukat ribonukleinsav (RNS) formájában tároló vírusok másképp viselkednek, mint a DNS-vírusok, és gyakran fitoplanktonnal – apró tengeri algákkal – együtt jelennek meg. A kutatók szerint az RNS-vírusok szezonalitása, azaz a planktonvirágzásokhoz való igazodása arra utal, hogy nélkülözhetetlenek a tengeri élet fenntartásában.

Amikor egy vírus megfertőzi gazdáját, a sejt idővel elpusztul, és belőle tápanyagok – például szén és vas – szabadulnak fel. Ez a folyamat újra hasznosíthatóvá teszi a tápanyagokat a mikroorganizmusok számára. 

Így alakul ki egy önfenntartó körforgás, amelynek egyik motorja éppen a vírusok tevékenysége.

A tudósok azt is felfedezték, hogy egyes vírusok olyan anyagcseréhez köthető géneket (Auxiliary metabolic genes, angol rövidítéssel AMG) hordoznak, amelyek segíthetik gazdáik alkalmazkodását a rendkívül zord antarktiszi környezethez. 

Ezzel a vírusok nemcsak kórokozók, hanem a túlélés eszközei is lehetnek.

Az egész bolygóra hatással vannak

A kutatás következő szakaszában a szakértők új genetikai módszereket – például fluoreszcens víruscímkézést és egysejt-szekvenálást – vetnek be annak érdekében, hogy azonosítsák a különböző vírusgazdákat, és megértsék, miként hat a klímaváltozás e törékeny egyensúlyra. A jég visszahúzódása, a víz hőmérsékletének növekedése és a tengeri jég kiterjedésének változása ugyanis mind befolyásolja a vírusok és gazdáik kapcsolatát.

Ezek a vírusok nem csupán az Antarktisz rejtett lakói. Működésük az egész bolygó ökológiai rendszerére hatással lehet”

– hangsúlyozta Dr. Fraser Kennedy, a kutatás vezetője. 

A tudósok szerint a sarkvidéki vírusvilág megértése kulcsfontosságú lesz annak előrejelzésében, hogy a felmelegedő bolygón milyen irányba változik majd az élet a tengerek mélyén.

 

 

