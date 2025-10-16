Rejtélyes életet találtak az Antarktisz mélyén – a tudósok is döbbenten állnak a felfedezés előtt

A jég birodalma első pillantásra élettelennek tűnik, pedig a tudomány mostanra bebizonyította: a sarkvidék vizeiben egy teljesen sajátos, láthatatlan világ rejlik, komplex kapcsolati hálókkal. Az antarktiszi tengeri vírusok a tápláléklánc alján dolgozó, mégis döntő fontosságú szereplők. Új kutatások szerint e mikroszkopikus sejtparaziták irányítják a tápanyagok körforgását, és közvetve befolyásolják a Föld légkörének szénháztartását is.

Az antarktiszi tengeri vírusok fontos szerepet játszanak a tengeri ökoszisztémában

Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Az antarktiszi tengeri vírusok szerepe az ökoszisztémában

A tanulmány, amely az Ocean–Land–Atmosphere Research folyóiratban jelent meg, az RNS-vírusokra összpontosított. Ezek az örökítőanyagukat ribonukleinsav (RNS) formájában tároló vírusok másképp viselkednek, mint a DNS-vírusok, és gyakran fitoplanktonnal – apró tengeri algákkal – együtt jelennek meg. A kutatók szerint az RNS-vírusok szezonalitása, azaz a planktonvirágzásokhoz való igazodása arra utal, hogy nélkülözhetetlenek a tengeri élet fenntartásában.

Amikor egy vírus megfertőzi gazdáját, a sejt idővel elpusztul, és belőle tápanyagok – például szén és vas – szabadulnak fel. Ez a folyamat újra hasznosíthatóvá teszi a tápanyagokat a mikroorganizmusok számára.

Így alakul ki egy önfenntartó körforgás, amelynek egyik motorja éppen a vírusok tevékenysége.

A tudósok azt is felfedezték, hogy egyes vírusok olyan anyagcseréhez köthető géneket (Auxiliary metabolic genes, angol rövidítéssel AMG) hordoznak, amelyek segíthetik gazdáik alkalmazkodását a rendkívül zord antarktiszi környezethez.

Ezzel a vírusok nemcsak kórokozók, hanem a túlélés eszközei is lehetnek.

Az egész bolygóra hatással vannak

A kutatás következő szakaszában a szakértők új genetikai módszereket – például fluoreszcens víruscímkézést és egysejt-szekvenálást – vetnek be annak érdekében, hogy azonosítsák a különböző vírusgazdákat, és megértsék, miként hat a klímaváltozás e törékeny egyensúlyra. A jég visszahúzódása, a víz hőmérsékletének növekedése és a tengeri jég kiterjedésének változása ugyanis mind befolyásolja a vírusok és gazdáik kapcsolatát.

Ezek a vírusok nem csupán az Antarktisz rejtett lakói. Működésük az egész bolygó ökológiai rendszerére hatással lehet”

– hangsúlyozta Dr. Fraser Kennedy, a kutatás vezetője.