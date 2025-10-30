Az eddigieknél 100-szor erősebb antibiotikumot fedeztek fel!

Az antibiotikum-rezisztencia egyre nagyobb problémát jelent világszerte, évente több mint egymillió ember haláláért felelős. Most a tudósok egy rendkívül erős, eddig rejtett antibiotikumot fedeztek fel, amely akár 100-szor hatékonyabb lehet a jelenleg ismert gyógyszereknél. Ez a felfedezés reményt adhat a halálos szuperbaktériumok elleni küzdelemben, és új irányt nyithat az antibiotikumok kutatásában – tájékoztat a ScienceDaily.

A felfedezés új fejezetet nyithat az antibiotikumok kutatásában - Fotó: ARTUR PLAWGO / SCIENCE PHOTO LIB / APL

Rejtett antibiotikum a szemünk előtt?

A Warwicki és a Monashi Egyetem kémikusai azonosították a pre-methylenomycin C lactone nevű vegyületet, amely évtizedekig rejtve maradt egy jól ismert baktériumban, a Streptomyces coelicolorban. Ez a baktérium korábban a Methylenomycin A nevű antibiotikum forrásaként volt ismert. A kutatók most felfedezték, hogy a baktérium által termelt köztes vegyületek sokkal erősebb hatással rendelkeznek, mint maga a Methylenomycin A.

Százszoros a hatása a szuperbaktériumok ellen

A tesztek során a pre-methylenomycin C lactone több mint 100-szor hatékonyabbnak bizonyult bizonyos baktériumok ellen.

Különösen fontos, hogy a kutatók nem találtak rezisztenciát a vegyülettel szemben, még olyan körülmények között sem, amikor a hagyományos gyógyszerek gyakran kudarcot vallanak.

Ez különösen ígéretes például a Vancomycin-rezisztens Enterococcus (VRE) fajok elleni küzdelemben, amelyeket a WHO kiemelten veszélyesnek tart. A pre-methylenomycin C lactone egyszerű szerkezete, erős hatása és az, hogy a baktériumok nem tudnak ellenállni neki, kiemelkedő jelöltté teszi az új antibiotikumok között. A kutatók bíznak benne, hogy a vegyület hozzájárulhat a gyógyszerrezisztencia évente okozta több mint egymillió haláleset csökkentéséhez, és új reményt adhat a globális küzdelemben a veszélyes baktériumok ellen.

Mit jelent az antibiotikum-rezisztencia?

Az antibiotikumok az úgynevezett antimikrobiális szerek közé tartoznak, amelyek közé antivirális, antifungális és antiparazitikus gyógyszerek is tartoznak. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) akkor alakul ki, amikor a baktériumok, vírusok vagy gombák már nem reagálnak megfelelően ezekre a gyógyszerekre. Ez a jelenség növeli a súlyos betegségek, tartós egészségkárosodás és halálozás kockázatát.