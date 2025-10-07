Ezt senki sem látta jönni: majdnem eltalálta a Földet egy aszteroida

A váratlan égi esemény szeptember 30-án este történt, amikor a 2025 TF jelű kisbolygó 428 kilométerre haladt el bolygónk mellett – ez közelebb van, mint a legtöbb műhold vagy akár a Nemzetközi Űrállomás pályája. Az Európai Űrügynökség (ESA) frissen közzétett adatai szerint a kis méretű aszteroida csak utólag, a NASA által finanszírozott Catalina Sky Survey megfigyelései alapján került a tudósok látókörébe.

Az aszteroida veszélyesen közel jött a Földhöz.

Fotó: OpenAI DALL-E

A mindössze 1–3 méter átmérőjű égitest nem jelentett valódi veszélyt, mivel a légkörbe lépve valószínűleg fényes tűzgolyóként égett volna el.

Mégis aggasztó, hogy egy ilyen közeli objektum észrevétlen maradhatott – főleg, hogy pont abban a magasságban haladt, ahol az ISS és más űreszközök is keringenek.

Az ESA közlése szerint szerencsére egyetlen műhold vagy űrállomás sem volt az aszteroida útjában, így nem történt ütközés. A NASA adatai szerint a 2025 TF legközelebb csak 2087 áprilisában tér vissza a Föld közelébe.

Nem jelentett veszélyt az aszteroida, de figyelmeztető jel lehet

A NASA és az ESA jelenleg több ezer Föld-közeli objektumot tart számon, és folyamatosan figyeli, melyek közelíthetik meg a bolygót veszélyes mértékben. A szakértők szerint a következő 100 évben nem várható olyan ismert égitest, amely valódi fenyegetést jelentene.

A NASA ugyan a kormányzati leállás miatt nem adott ki hivatalos közleményt, de a Föld-közeli Objektumokat Vizsgáló Központ (CNEOS) adatbázisában már frissítették az új látogató adatait.

Tűzgolyó helyett meteorzápor jön

A Föld most megúszta a látványos tűzgolyót, de az égbolt így is tartogat meglepetéseket a napokban. Október 8-án tetőzik a Drakonidák meteorraj, amelyet a 21P/Giacobini–Zinner üstökös jeges törmeléke hoz létre. Bár a telihold fénye kissé elnyomhatja a hullócsillagokat, a szakértők szerint idén is lehet számítani látványos, fényes meteorokra.