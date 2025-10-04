Hírlevél

Súlyos vádak: Zelenszkij halálra ítélte a katonáit

kannibál

Sötét titkot rejt a Bajkál-tó mélye

A világ legrégebbi és legmélyebb tava, a Bajkál-tó nemcsak természeti csoda, hanem hátborzongató titkok otthona is. A Bajkál-tó vizeiben különleges, áttetsző testű halak élnek, amelyek nem riadnak vissza a kannibalizmustól sem.
kannibálBajkál-tóhal

A Bajkál-tó Szibériában található, és egyedülálló földtörténeti képződmény: mintegy 25 millió éve alakult ki, mélysége meghaladja az 1700 métert. Nemcsak geológiai szempontból kiemelkedő, hanem biológiai értelemben is páratlan. Az itt élő fajok közel 80 százaléka sehol máshol nem található meg a világon. Ez a különleges ökoszisztéma tette a tavat a tudósok egyik legizgalmasabb kutatási helyszínévé.

A befagyott Bajkál-tó
A befagyott Bajkál-tó
Fotó: IVAN KALININ / ANADOLU AGENCY

Átlátszó, kannibál halak a Bajkál-tó mélyén

A tó egyik legbizarrabb lakója a golomyanka, más néven olajhal. 

Ezek a halak teljesen áttetszőek, szinte kísértetszerűek, és képesek a tó teljes mélységtartományában élni, a felszíntől egészen a mélyrétegekig.

Táplálékuk főként planktonból és apró rákokból áll, ám a tudósok megfigyelték, hogy saját fajtársaik fiatal példányait is elfogyasztják – vagyis kannibál életmódot folytatnak.

A golomyanka, tudományos néven Comephorus
Fotó: Wikimedia Commons

Jégvilág és titokzatos képződmények

A Bajkál-tavat télen jégpáncél borítja, felszínén pedig időnként hatalmas jéggyűrűk alakulnak ki. A tó fenekén különleges mikrobák, szivacsok, kagylók és más, extrém körülményekhez alkalmazkodott élőlények élnek. A tó élővilága így egyszerre ősi és modern, a természet rendkívüli alkalmazkodóképességének bizonyítéka.

A tudomány kincsesbányája

A Bajkál-tó vizsgálata nemcsak a biológusoknak, hanem a klímakutatóknak is fontos, hiszen mély vizeiben és üledékeiben több millió évnyi környezeti információ rejtőzik. A kutatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban megértsük a Föld történetét, valamint a mai globális változásokat is.

 

