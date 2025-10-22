Felfedeztek egy sziklákat és ként lélegző baktériumot

A szén, nitrogén, kén, és vas biogeokémiai ciklusai meghatározzák, hogyan alakulnak át ezek az elemek a redoxireakciókon keresztül, és hogyan mozognak a légkör, a víz, a talaj, a sziklák, és az élő organizmusok között. Ezek a ciklusok bonyolult módon kapcsolódnak a Föld éghajlatához, mivel szabályozzák az üvegházgázok áramlását és hatással vannak a bolygó hőmérsékletének egyensúlyára. A mikroorganizmusoknak, baktériumoknak központi szerepük van ezen redox átalakulások majdnem minden lépésénél azzal, hogy az olyan vegyületeket, mint a kén és vas felhasználják a légzésükhöz úgy, mint ahogyan az emberek az oxigént felhasználják a táplálék átalakításához az anyagcsere folyamán. Az oxigénhiányos környezetekben, mint például az óceánfenék, vagy vizenyős területek, a kén és a vas különösen fontosak a mikrobiális élet számára. A kén különböző formákban létezik – az atmoszférában gázként, az óceánokban szulfátként, vagy a sziklákban az ásványok részeként. Hasonló módon, a vas átmenet a különböző formák közt, az oxigén jelenlététől függően.

Tőzeg Németországban, vizenyős talaj, a MISO baktérium egyik élőhelye

Fotó: University of Vienna

Amikor a mikrobák a ként metabolizálják, gyakran ezzel egyidejűleg átalakítják a vasformát is, és fordítva. A kén- és a vasciklus összekapcsolásának messzemenő következményei vannak, befolyásolja tápanyaghoz való hozzáférést és az üvegházgázok, például a szén-dioxid és a metán létrejöttét, vagy lebontását.

Nagyon fontos ezeknek az összefüggő ciklusoknak a megismerése ahhoz, hogy előre jelezzük hogyan reagálnak az ökoszisztémák a szennyezésre, a klímaváltozásra, és más emberi tevékenységre.

Vasásványokat lélegez a baktérium

Az oxigénmentes környezetekre – például a tengeri üledékek, vizenyős területek, és az édesvízi víztározók – specializálódott mikrobák kén-hidrogént termelnek, ez egy jellegzetes, záptojás szagú mérgező gáz. A szulfid és a szilárd vas(III)-oxid ásványok, mint például a rozsdás vas közti kölcsönhatás kulcsfontosságú szerepet játszik a szulfid koncentráció kontrollálásában.

Mostanáig a biogeokémiai modellek ezt a reakciót csupán abiotikus reakcióként kezelték, aminek eredménye elsősorban az elemi kén és a vas-monoszulfid létrejötte. A vas-monoszulfid egy fekete ásvány, ami például az alacsony oxigéntartalmú tengeri üledékek sötét színezéséért. Most kiderült, hogy a mikroorganizmusok ezt a növekedésükhöz is felhasználják. Ez az újonnan felfedezett mikrobiális metabolizmus összekapcsolja a vas-oxid redukcióját a szulfid oxidációjával. A kémiai reakciótól eltérően a MISO közvetlenül hoz létre szulfátot, hatékonyan elkerülve kénciklusban lévő köztes lépéseket.

A MISO baktérium eltávolítja a mérgező szulfidot és segíthet megakadályozni a halálzónák terjedését a vizes környezetekben, miközben megköti a szén-dioxidot a növekedéséhez, a növényekhez hasonlóan.

Egy globálisan fontos mikrobiális folyamat

A kutatók MISO baktériumot tenyésztettek a laboratóriumban és kimutatták, hogy az enzimatikusan katalizált reakció gyorsabb, mint az ekvivalens kémiai reakció. Ez azt mutatja, hogy a természetben a mikrobák az elsődleges irányítói ennek a folyamatnak. A diverz baktériumok és ősbaktériumok rendelkeznek a MISO-hoz szükséges genetikai kapacitással és széles körben megtalálhatók a természetes és az ember által épített környezetekben. A tengeri üledékekben a MISO a globális szulfid szulfáttá való oxidálásának akár 7%-át is felelős lehet, amit a folyókból és olvadó gleccserekből az óceánba áramló jelentő mennyiségű reaktív vas okoz.

(Forrás: University of Vienna: https://www.univie.ac.at/)