Apokaliptikus állapotok: valóban kiszárad a Balaton?

A Balaton különösen érzékeny a szélre: a hosszú tómederben úgynevezett szélingadozás (seiche) alakul ki, amely időlegesen több tíz centiméterrel is megemelheti az egyik partnál a vízszintet, miközben a túloldalon ugyanennyivel csökkenti. Így előfordulhat, hogy a hivatalos vízállás nem változik számottevően, mégis helyben alacsonynak tűnik a víz. Ezért fontos, hogy a part menti benyomások helyett az egész tóra érvényes mérésekre támaszkodjunk.

Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 4-én

Fotó: MTI/Varga György /

Mi befolyásolja a Balaton vízháztartását?

A Balaton vízháztartását egyszerű, mégis ingadozó tételek határozzák meg: a csapadék és a befolyó vizek gyarapítják, míg az elpárolgás és a Sión keresztüli leeresztés csökkenti a tó vízkészletét. Mivel a tó átlagmélysége 3–4 méter, a párolgás nyári félévben igen jelentős, és ha a környező vízgyűjtőn sincs elég csapadék, a vízállás értelemszerűen esik. Ez nem rendkívüli, hanem a természetes működés része.

Ugyanakkor a tó lefolyása szabályozott: a Sió-csatorna zsilipjeinek üzemeltetése úgy alakítja az elfolyást, hogy a vízállás egy ajánlott sávban maradjon. Csapadékos években a többlet vizet le kell vezetni az árvízkockázat mérséklésére, száraz időszakban pedig visszafogják az elfolyást. Ez a rugalmasság épp azt szolgálja, hogy a természetes ingadozások ellenére a Balaton vízszintje élhető tartományban maradjon.

Mit mond a tudomány?

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) friss összefoglalója rámutat: a Balaton vízállása évtizedek óta ingadozik, és időről időre előfordulnak alacsony vízszintek. Ez azonban nem jelenti a tó kiszáradását. A hosszú idősorok szerint a vízszintváltozások természetes ciklusokhoz, az időjárási és éghajlati kilengésekhez, illetve a vízgyűjtő hidrológiai állapotához köthetők.

A BLKI hangsúlyozza, hogy a helyzet megítéléséhez a teljes vízmérleg és a meteorológiai kilátások együttes értelmezése szükséges. Bár az éghajlatváltozás növeli a szélsőségeket – vagyis gyakoribbá teheti a hosszan tartó aszályokat és a heves csapadékeseményeket is –, jelenleg nincs tudományos alapja annak az állításnak, hogy a Balaton a közeljövőben kiszáradna. Sőt, megfelelő vízszintszabályozással és ökoszisztéma-kezeléssel a tó jó alkalmazkodóképességet mutat.