Apokaliptikus állapotok: valóban kiszárad a Balaton?

A Balaton különösen érzékeny a szélre: a hosszú tómederben úgynevezett szélingadozás (seiche) alakul ki, amely időlegesen több tíz centiméterrel is megemelheti az egyik partnál a vízszintet, miközben a túloldalon ugyanennyivel csökkenti. Így előfordulhat, hogy a hivatalos vízállás nem változik számottevően, mégis helyben alacsonynak tűnik a víz. Ezért fontos, hogy a part menti benyomások helyett az egész tóra érvényes mérésekre támaszkodjunk.
A Balaton vízháztartását egyszerű, mégis ingadozó tételek határozzák meg: a csapadék és a befolyó vizek gyarapítják, míg az elpárolgás és a Sión keresztüli leeresztés csökkenti a tó vízkészletét. Mivel a tó átlagmélysége 3–4 méter, a párolgás nyári félévben igen jelentős, és ha a környező vízgyűjtőn sincs elég csapadék, a vízállás értelemszerűen esik. Ez nem rendkívüli, hanem a természetes működés része.
Ugyanakkor a tó lefolyása szabályozott: a Sió-csatorna zsilipjeinek üzemeltetése úgy alakítja az elfolyást, hogy a vízállás egy ajánlott sávban maradjon. Csapadékos években a többlet vizet le kell vezetni az árvízkockázat mérséklésére, száraz időszakban pedig visszafogják az elfolyást. Ez a rugalmasság épp azt szolgálja, hogy a természetes ingadozások ellenére a Balaton vízszintje élhető tartományban maradjon.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) friss összefoglalója rámutat: a Balaton vízállása évtizedek óta ingadozik, és időről időre előfordulnak alacsony vízszintek. Ez azonban nem jelenti a tó kiszáradását. A hosszú idősorok szerint a vízszintváltozások természetes ciklusokhoz, az időjárási és éghajlati kilengésekhez, illetve a vízgyűjtő hidrológiai állapotához köthetők.
A BLKI hangsúlyozza, hogy a helyzet megítéléséhez a teljes vízmérleg és a meteorológiai kilátások együttes értelmezése szükséges. Bár az éghajlatváltozás növeli a szélsőségeket – vagyis gyakoribbá teheti a hosszan tartó aszályokat és a heves csapadékeseményeket is –, jelenleg nincs tudományos alapja annak az állításnak, hogy a Balaton a közeljövőben kiszáradna. Sőt, megfelelő vízszintszabályozással és ökoszisztéma-kezeléssel a tó jó alkalmazkodóképességet mutat.
Az alacsony vízállás kézzelfogható hatásokat hoz: szűkülhetnek a mederben a hajózható sávok, átmenetileg romolhat a vízminőség a felkeveredő üledék miatt, és a strandolás élménye is változik, mert messzebb kell gyalogolni a „derékig érő” zónáig. Ezek valós kihívások, amelyeket a turizmusnak és a helyi közösségeknek kezelniük kell. Ám mindez nem azonos a kiszáradás rémével.
A teljes kiszáradás olyan több éven át tartó, rendkívüli aszályt igényelne, amely messze túlmutat a megfigyelt természetes és antropogén változékonyságon. Közben a Sió üzemrendje, a befolyók, a csapadék és a párolgás alakulása folyamatosan fékezi a szélsőségeket. Ezért a felelős üzenet az, hogy éberek legyünk, alkalmazkodjunk, de ne dramatizáljunk.
Először is, kövessük a hivatalos vízállásadatokat: a napi grafikonok kiegyensúlyozott képet adnak az aktuális helyzetről. Mindenképp tartsuk szem előtt, hogy a part menti benyomások torzíthatnak a szél- és hullámhatások miatt. Ha egyik napon „visszahúzódott” a víz, lehet, hogy másnap a változó szélirány miatt ugyanott magasabbnak tűnik.
Másodszor, a trend fontosabb, mint egy-egy nap értéke. Nézzük meg, hogyan alakult a vízszint az elmúlt hetekben-hónapokban, és mit valószínűsítenek a meteorológiai előrejelzések. Egy hűvösebb, csapadékosabb periódus gyorsan megállíthatja az apadást, míg egy tartós hőhullám felgyorsítja a párolgást. A BLKI elemzése is azt tanácsolja, hogy összefüggésben szemléljük a számokat.
A települések és a turizmus számára kulcs a rugalmas infrastruktúra: állítható stégek, rugalmas kikötőüzem, jó jelzések a sekélyedő részeknél. Emellett a természetközeli megoldások – például a vízgyűjtőn a vizes élőhelyek helyreállítása – mérséklik a hirtelen lefolyást, növelik a beszivárgást, és kiegyensúlyozzák a tó vízháztartását.
Ezzel párhuzamosan a vízminőség-védelem is felértékelődik alacsony vízszint idején. A parti sáv növényzete pufferként működik, a csapadékvíz helyben tartása csökkenti a tápanyagterhelést, és visszafogja az algásodás kockázatát. Mindez nemcsak a Balaton egészségének használ, hanem a helyi gazdaságnak is stabilitást ad.
Összességében az alacsony vízállás aggodalomra okot adhat, de nem egyenlő a kiszáradással. A Balaton dinamikus, sekély tó, amelynél a vízszint természetes módon ingadozik. A HUN-REN BLKI tudományos értékelése szerint a helyes kérdés nem az, hogy „kiszárad-e” a tó, hanem az, hogyan kezeljük okosan a szélsőségeket, és miként őrizzük meg a rendszer ellenállóképességét.
Ezért érdemes követni az aktuális vízállás-adatokat, figyelni az előrejelzésekre, és támogatni azokat a megoldásokat, amelyek a vízgyűjtőn és a parton is erősítik az alkalmazkodást. Így a Balaton hol alacsonyabb, hol magasabb vízszintje nem félelem forrása lesz, hanem a tó természetének része.