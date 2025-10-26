Tankkal ütközött az expresszvonat

A forst zinnai laktanyát és gyakorlóterepet 1934-ben építették, és a második világháború után is lőgyakorlatokra illetve harckocsi-kiképzésre használták. A hidegháború idején 40 ezer szovjet és keletnémet katona állomásozott itt. A Jüterborghoz közeli bázis sajátossága az volt, hogy kettévágta egy forgalmas vasútvonal, amelyet a Berlin és a Stralsund között közlekedő vonatokat használtak. Ezt a vonalat Kanonenbahn-nak, Ágyúvonalnak hívták a vasutasok, mert a szerelvényekről gyakran lehetett látni a sínek közvetlen közelében ágyúzó tankokat, a személyzet pedig attól tartott, hogy egyszer eltalálják majd a vonatot. A síneket semmi nem választotta el az erdős területtől, még egy drótkerítés sem. Csak idő kérdése volt, hogy baleset történjen.

A baleset napja

1988. január 19-én a D716-os számú expresszvonat 13 vagonnal és a megszokott ezer helyett 450 utassal haladt a lipcsei központi pályaudvarról a tengerpart felé. Az első vagon szinte üres volt.

Ugyanekkor a szovjet 32. páncélos hadosztály alakulatai használták a lőteret. Ezúttal nem a lövészetet, hanem a vezetést gyakorolták a katonák: az újoncok életükben először vezettek harckocsit éjszakai körülmények között. A gyakorlatra használt T-64-esek nem speciálisan a tanulóvezetőknek kialakított járművek voltak, hanem normál tankok, lőszer nélkül. A toronyban egy tapasztaltabb sorkatona ült, aki a rádión keresztül irányította a vezetőt.

A T-64 típusú harckocsit kivonták a szovjet, illetve az orosz haderőből. Ma már csak Ukrajna használja az elavult tankot

Az egyik ilyen tankhoz egy kazahsztáni sorkatonát, az ismeretlen keresztnevű, 19 éves Osapovot osztották be sofőrnek. Az oktatója a 20 éves Andrej Petukov volt, aki a megszokottnál nagyobb fordulatszámot állított be a vezetőnek, hogy a tapasztalatlan vezető miatt ne fulladjon le a motor. Igaz, így a tank már gázadás nélkül is elindult, mint egy automataváltós autó, amelynek lelép a fékjéről a sofőr.

Osapovnak és Petukovnak egy erdei úton kellett végigcsörömpölni a tankkal, majd elfordulni jobbra, és párhuzamosan a vasúti pályával haladnia egészen addig, amíg el nem érkeznek egy vasúti átjáróhoz. Itt kellett volna átkelniük a síneken, majd folytatni az útjukat a lőtér másik oldalára.