Tankkal ütközött az expresszvonat

A forst zinnai laktanyát és gyakorlóterepet 1934-ben építették, és a második világháború után is lőgyakorlatokra illetve harckocsi-kiképzésre használták. A hidegháború idején 40 ezer szovjet és keletnémet katona állomásozott itt. A Jüterborghoz közeli bázis sajátossága az volt, hogy kettévágta egy forgalmas vasútvonal, amelyet a Berlin és a Stralsund között közlekedő vonatokat használtak. Ezt a vonalat Kanonenbahn-nak, Ágyúvonalnak hívták a vasutasok, mert a szerelvényekről gyakran lehetett látni a sínek közvetlen közelében ágyúzó tankokat, a személyzet pedig attól tartott, hogy egyszer eltalálják majd a vonatot. A síneket semmi nem választotta el az erdős területtől, még egy drótkerítés sem. Csak idő kérdése volt, hogy baleset történjen.
A baleset napja
1988. január 19-én a D716-os számú expresszvonat 13 vagonnal és a megszokott ezer helyett 450 utassal haladt a lipcsei központi pályaudvarról a tengerpart felé. Az első vagon szinte üres volt.
Ugyanekkor a szovjet 32. páncélos hadosztály alakulatai használták a lőteret. Ezúttal nem a lövészetet, hanem a vezetést gyakorolták a katonák: az újoncok életükben először vezettek harckocsit éjszakai körülmények között. A gyakorlatra használt T-64-esek nem speciálisan a tanulóvezetőknek kialakított járművek voltak, hanem normál tankok, lőszer nélkül. A toronyban egy tapasztaltabb sorkatona ült, aki a rádión keresztül irányította a vezetőt.
Az egyik ilyen tankhoz egy kazahsztáni sorkatonát, az ismeretlen keresztnevű, 19 éves Osapovot osztották be sofőrnek. Az oktatója a 20 éves Andrej Petukov volt, aki a megszokottnál nagyobb fordulatszámot állított be a vezetőnek, hogy a tapasztalatlan vezető miatt ne fulladjon le a motor. Igaz, így a tank már gázadás nélkül is elindult, mint egy automataváltós autó, amelynek lelép a fékjéről a sofőr.
Osapovnak és Petukovnak egy erdei úton kellett végigcsörömpölni a tankkal, majd elfordulni jobbra, és párhuzamosan a vasúti pályával haladnia egészen addig, amíg el nem érkeznek egy vasúti átjáróhoz. Itt kellett volna átkelniük a síneken, majd folytatni az útjukat a lőtér másik oldalára.
A tragédia
Osapov az éjjellátó készüléken keresztül figyelte az utat. Az ilyen éjszakai eszközök használata ma is megszokást igényel, mert ilyenkor csökken a vezető látómezeje. Ahogy a tank haladt az erdei úton, megközelítette a vágányokat. Petukov a rádión utasította a sofőrt:
A sínek előtt fordulj jobbra, és kövesd a földutat.
A kazah Osapov azonban nem értette, amit Petukov oroszul mondott. Petukov ismét beleszólt a beszélőbe:
Fordulj jobbra!
Ne felejtsük, a tank a magasabbra állított fordulatszám miatt akkor is menetben volt, ha Osapov nem adott gázt. Petukov rémülten látta, hogy rá fognak hajtani a sínekre, ha nem avatkozik közbe. Mivel a toronyban nem voltak kezelőszervek a vezetéshez, csak egyet tehetett: megnyomta a motor tűzoltó berendezésének gombját, a rendszer pedig azonnal leállította a motort.
Osapov a vészleállítás után nem fékezett, ezért a tank csak lassulni kezdett, de nem állt meg, a tehetetlenségi erő tovább gördítette, egészen a sínekre, ahol végül elakadt.
Petukov kidugta a fejét a nyitott toronynyíláson és körbenézett. A legnagyobb megdöbbenésére a távolban egy mozdony fényszóróit látta.
Ki a tankból!
Ezt kiáltotta az újonc sofőrnek. Osapov is kimászott, és arrébb futottak. A 120 kilométer per óra sebességgel száguldó vonat pedig alig pár másodperc múlva nekirohant az immár üres tanknak. Hartmut Ewert utas így írta le az ütközést:
Hirtelen rémisztő csattanás, csattanás és dübörgés hallatszott, mintha villám csapott volna a szerelvénybe.
A száguldó vonat 130 méteren át tolta maga előtt a 40 tonnás tankot. A mozdony felborult. A tizenháromból kilenc vagon kisiklott, az első kocsit összegyűrte a becsapódás. A mozdonyvezető, az útvonal-tanulásra beosztott segéd-mozdonyvezető, és négy utas az első vagonban meghalt. Súlyosan megsérült 33 utas, és mindenki másnak is volt valamilyen sérülése a szerelvényen.
A mentés
A szovjet laktanya katonái és a jüterborgi tűzoltók egyszerre értek a helyszínre. Az összetört kocsikból gyakorlatilag senkit nem kellett kimenteni, mert a vonaton utazott egy baleseti sebész, aki nem csak azt szervezte meg, hogyan jussanak ki az utasok az összeroncsolódott vagonokból a mentők megérkezése előtt, de egy kórházi triázst is felállított a sínek mellett, és a sérüléseik szerinti kategóriákba csoportosította az embereket.
A németek hamar rájöttek, hogy egy szovjet tankkal ütközött össze a vonat, így a tűzoltóknak az lett a feladatuk, hogy a mentésre érkező szovjet katonákat megvédjék a dühös civilektől, akik meg akarták lincselni őket.
A keletnémet rendőrök 90 perccel később megérkeztek, és a közeli nagyváros filmstúdiójától kértek segítséget a helyszín megvilágításához. 23 órára a filmgyári lámpák bevilágították a szerencsétlenség helyszínét.
A baleset politikai következménye
A szovjetek, talán zavarodottságukban, vagy mert már hatott a peresztrojka az NDK-ban állomásozó szovjet haderőre is, átadták a keletnémet rendőröknek a szerencsétlenség két felelősét. A Kriminalpolizei emberei kihallgatták a két sorkatonát, és hamar kiderült, hogy a kazah újonc alig ért oroszul, Petukov pedig egy szót sem beszél kazahul. A német nyomozók azt is elérték, hogy lefotózhassák a tank belsejét. Reinhardt Lehmann nyomozó így emlékezett vissza erre:
Abban az időben még nagy titkolózás volt a szovjet hadseregben. Mivel a tankot újonnan szerelték fel a legújabb technológiával, rá kellett vennünk egy szovjet tábornokot, hogy engedélyezze számunkra a tank belsejének lefényképezését.
A szovjet főtisztek hat nappal később rábírták az NDK hadseregének vezetőit, hogy adják ki a két bűnöst. A Moszkvába menekített vádlottak ügyét katonai bíróság tárgyalta. Egyesek szerint halálra ítélték őket, míg a szovjet alakulat katonái abban az időben azt mondták, Osapov és Petukov megúszta, mert nem szándékosan okozták a balesetet.
A tragédia politikai jelentőségét az mutatja, hogy a keletnémet sajtó részletes riportokban számolhatott be a balesetről. Az NDK keményvonalas vezetőjét, a kommunizmus szektás hívőjét, Erich Honeckert ugyanis aggasztotta Mikhail Gorbacsov nyugatos, a nyitást szorgalmazó politikája, ezért engedélyezte a híradásokat a szovjetek számára kínos balesetről. Így az NDK állampolgárai az életükben először láthattak olyan híreket a tévében, amelyek a Szovjetunió hibáját és felelősségét taglalták.
- Az alábbi videóban egy német nyelvű dokumentumfilmet láthatnak a balesetről: