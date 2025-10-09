Rozsomákéhoz hasonló, kitolható karmokkal védekezik egy különös lény

Sokan ismerik az X-Men filmek egyik főszereplőjét, Rozsomákot (illetve a magyar félrefordításban Farkast). Azt viszont kevesen tudják, hogy Rozsomák karmait egy állat már régen „feltalálta”. Igaz, a karmai nem fémből, hanem csontból állnak. Veszélyesetén a Rozsomák-béka célzottan elpattintja az ujjpercei csontját, és a hegyes csontok áttörnek a szöveteken és veszélyes fegyvert hoznak létre. Ezek a karmok élesek és meglepően hatékonyak közelharcban.

Az X-Men filmek főszereplője, Rozsomák karmaihoz hasonló karmokat bocsát ki testéből egy béka

Fotó: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO / Collection ChristopheL via AFP

A béka nagy árat fizet a túlélésért

A béka izmai a csont végein lévő apró elemeket kifeszítik, így a csontkarmok átszúrják az ujjvégeket. Ez a védekezés valószínűleg költséges: a bőr megsérül, a csont mikrotörése stresszt okoz. Ugyanakkor a természet komoly kompromisszumokra képes. A kutatók szerint a szövetek viszonylag gyorsan regenerálódnak, és a karmok visszahúzódnak, ha elmúlik a veszély. Ez a bizarr, mégis hatásos stratégia remekül példázza, meddig mehet el az evolúció a túlélésért.

A faj hivatalos neve –guineai szőrösbéka – nem a karmokra, hanem a hímek oldalán és combján tenyészidőszakban megjelenő finom, szálas kinövésekre utal. Ezek valójában bőreredetű képletek nem valódi szőrök, mégis úgy néz ki, mintha az állat szőrös lenne. A kinövések funkciója, hogy nagymértékben növelik a bőr felszínét, ezáltal javítják a gázcserét. Mivel a békák bőrön át is lélegeznek, ez a „szőrzet” természetes búvárfelszerelésként szolgál.

Élőhely, viselkedés

A hímek tipikusan gyors folyású, oxigéndús patakokban tartózkodnak Közép-Afrikában, főként a Kongó-medencében és Kamerun hegyvidékein. A több oxigénre vágyó szervezet számára ezek a bőrkinövések életmentőek lehetnek, különösen akkor, amikor a hím hosszasan őrzi az ivadékokat a víz közelében. Így a „szőrös” megjelenés nem dísz, hanem a környezethez való alkalmazkodás kifinomult eszköze.

Guineai szőrösbéka vagy Rozsomák-béka

Fotó: Wikipedia

A Rozsomák-béka ökológiai szerepe a trópusi erdei patakokban jelentős: rovarokat, ízeltlábúakat és kisebb gerinceseket fogyaszt, miközben maga is több faj tápláléka lehet. A csontkarmok révén képes elriasztani ragadozókat, és – ami fontos – konfliktushelyzetben az embernek is kellemetlen meglepetést okozhat. Helyi közösségek időnként élelemként gyűjtik, és leírások szerint a kézre vett állat hirtelen „karmot növeszt”, ami vágásokat okozhat. Ezért a béka kezelésekor óvatosságra van szükség.