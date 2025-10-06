Egy friss tanulmány szerint a bélben zajló mikroszkopikus élet nemcsak anyagcserénket és immunrendszerünket alakítja, hanem az alvás ritmusát is. Mégpedig nem feltétlenül élő mikrobák, hanem a bélbaktérium apró töredékei, falrészecskéi útján. Ez az új nézőpont nemcsak izgalmas, hanem gyakorlati kérdéseket is felvet: vajon módosítható-e az alvás minősége a mikrobiom finomhangolásával?

A bélbaktériumok töredékei befolyásolják az alvást

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Így „altat” a bélbaktériumokból származó peptidoglikán

Elsőre meglepő lehet, hogy

nem maguk a baktériumok, hanem azok darabkái – például a sejtfalat alkotó peptidoglikán kis egységei – bírnak „szomnogén”, vagyis alvást keltő hatással.

Már évtizedekkel ezelőtt kimutatták, hogy egyes bakteriális falfragmentumok, például a muramil-dipeptid, fokozzák a mély, lassú hullámú nem-REM alvást állatmodellekben. Most azonban egyre jobban értjük, hogyan illeszkedik ez a hatás a bél és az agy folyamatos párbeszédébe.

A mechanizmus egyik kulcsszereplője az immunrendszer. A bakteriális töredékek felismerése olyan jelátviteli kaszkádokat indít el, amelyek gyulladásos jelzőmolekulákat – például IL-1β-t és TNF-α-t – szabadítanak fel. Ezek a molekulák mérsékelt, fiziológiás szinten kifejezetten támogatják az alvást, különösen a nem-REM szakaszt. Így a bélbaktérium nem megbetegít, hanem finoman hangolja az alvás-ébrenlét egyensúlyt.

Hosszú út az agyig

De hogyan jut el a bél falából származó apró töredék az agyba? A kép árnyalt. Egyrészt a bélhám természetes, szigorúan kontrollált módon bocsáthat át mikroszkopikus részecskéket és jelzőmolekulákat a keringésbe. Másrészt a vér-agy gát sem áthatolhatatlan kőfal: speciális peptidszállítók és az agykamrákat bélelő plexusok szelektíven engedhetnek át bizonyos bakteriális fragmentumokat. Emellett az immunrendszer közvetítő szerepe is döntő: a perifériás jelből idegrendszeri válasz lesz.

Mindeközben idegsejtjeink és gliasejtjeink – köztük a mikroglia – érzékelik ezeket a jeleket.

Az alvás homeosztatikus szabályozásában ismert molekulák, mint az adenozin, valamint a gyulladásos mediátorok összehangoltan tolják az agyat a nem-REM alvás felé.

Vagyis a bélbaktérium töredéke nem egyedül hat, hanem egy többcsatornás hálózat részeként, amely az egész szervezet belső állapotát „felmérve” dönt az alvás elindításáról.