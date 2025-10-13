Ettől a tápanyagtól újjászületik a bélrendszer

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói kimutatták, hogy a ciszteinben gazdag étrend egy olyan immunfolyamatot aktivál, amely a vékonybél őssejtjeinek serkentésével hoz létre új szöveteket. Az egereken végzett kísérletek szerint ez a hatás segíthet helyreállítani a sugárkezelés által roncsolt bélhámot.

A cisztein nevű aminosav a legújabb kutatások szerint regenerálja a bélrendszert.

Fotó: JULIEN TROMEUR/SCIENCE PHOTO LIB / JTO

Ha ciszteinben gazdag étrendet vagy kiegészítést adunk a pácienseknek, csökkenthetjük a kemoterápia vagy sugárzás által okozott károsodásokat”

– mondta Omer Yilmaz, az MIT biológusa és a Koch Rákkutató Intézet munkatársa.

A szakember szerint a felfedezés különlegessége, hogy nem laboratóriumban előállított szintetikus anyagról van szó, hanem egy természetes étrendi összetevőről.

Így indítja be a cisztein a regenerációs folyamatot

A cisztein az egyik aminosav, amely aktiválja az immunrendszer ún. CD8 T-sejtjeit. Amikor a bélsejtek felszívják a ciszteint, átalakítják koenzim-A-vá (CoA), amely serkenti a T-sejteket az IL-22 nevű citokin termelésére.

Ez az anyag elengedhetetlen a bélhám helyreállításában, a T-sejtek pedig azonnal bevethetők, ha sérülés éri a bélrendszert.

A vizsgálatok szerint a regenerációs folyamat elsősorban a vékonybélben történik, ahol a fehérjék legnagyobb része felszívódik; az étrendben található cisztein itt fejti ki legintenzívebben a hatását.

A bél regenerálása után jöhet a hajnövesztés?

A kutatók szerint a cisztein nemcsak a bél, hanem más szövetek regenerálásában is szerepet játszhat. Egy folyamatban lévő vizsgálat például azt elemzi, hogy az aminosav serkentheti-e a hajhagymák növekedését, vagyis a jövőben akár a hajhullás elleni kutatásokban is kulcsszereplő lehet.

A cisztein egyébként számos fehérjében gazdag élelmiszerben megtalálható:

húsokban,

tejtermékekben,

hüvelyesekben

és diófélékben.

A tudósok most más aminosavakat is vizsgálnak, amelyek hasonló módon befolyásolhatják az őssejtek megújulását és a bélrendszer egészségét.

Természetes étrendi áttörés a rákterápia után?

A tanulmány – amely 2025 októberében jelent meg a Nature folyóiratban – új irányt mutat a rákkezelés mellékhatásainak enyhítésében. Ha az emberi kísérletek is alátámasztják az eredményeket, a cisztein-alapú diéták a jövőben a regenerációs orvoslás természetes eszközeivé válhatnak.

Biztosak vagyunk benne, hogy a következő években több új mechanizmust is feltárunk arról, miként befolyásolják az aminosavak a sejtek sorsát és a bél egészségét”

– mondta Yilmaz.