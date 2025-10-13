Ettől a tápanyagtól újjászületik a bélrendszer

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói kimutatták, hogy a ciszteinben gazdag étrend egy olyan immunfolyamatot aktivál, amely a vékonybél őssejtjeinek serkentésével hoz létre új szöveteket. Az egereken végzett kísérletek szerint ez a hatás segíthet helyreállítani a sugárkezelés által roncsolt bélhámot.
Ha ciszteinben gazdag étrendet vagy kiegészítést adunk a pácienseknek, csökkenthetjük a kemoterápia vagy sugárzás által okozott károsodásokat”
– mondta Omer Yilmaz, az MIT biológusa és a Koch Rákkutató Intézet munkatársa.
A szakember szerint a felfedezés különlegessége, hogy nem laboratóriumban előállított szintetikus anyagról van szó, hanem egy természetes étrendi összetevőről.
Így indítja be a cisztein a regenerációs folyamatot
A cisztein az egyik aminosav, amely aktiválja az immunrendszer ún. CD8 T-sejtjeit. Amikor a bélsejtek felszívják a ciszteint, átalakítják koenzim-A-vá (CoA), amely serkenti a T-sejteket az IL-22 nevű citokin termelésére.
Ez az anyag elengedhetetlen a bélhám helyreállításában, a T-sejtek pedig azonnal bevethetők, ha sérülés éri a bélrendszert.
A vizsgálatok szerint a regenerációs folyamat elsősorban a vékonybélben történik, ahol a fehérjék legnagyobb része felszívódik; az étrendben található cisztein itt fejti ki legintenzívebben a hatását.
A bél regenerálása után jöhet a hajnövesztés?
A kutatók szerint a cisztein nemcsak a bél, hanem más szövetek regenerálásában is szerepet játszhat. Egy folyamatban lévő vizsgálat például azt elemzi, hogy az aminosav serkentheti-e a hajhagymák növekedését, vagyis a jövőben akár a hajhullás elleni kutatásokban is kulcsszereplő lehet.
A cisztein egyébként számos fehérjében gazdag élelmiszerben megtalálható:
- húsokban,
- tejtermékekben,
- hüvelyesekben
- és diófélékben.
A tudósok most más aminosavakat is vizsgálnak, amelyek hasonló módon befolyásolhatják az őssejtek megújulását és a bélrendszer egészségét.
Természetes étrendi áttörés a rákterápia után?
A tanulmány – amely 2025 októberében jelent meg a Nature folyóiratban – új irányt mutat a rákkezelés mellékhatásainak enyhítésében. Ha az emberi kísérletek is alátámasztják az eredményeket, a cisztein-alapú diéták a jövőben a regenerációs orvoslás természetes eszközeivé válhatnak.
Biztosak vagyunk benne, hogy a következő években több új mechanizmust is feltárunk arról, miként befolyásolják az aminosavak a sejtek sorsát és a bél egészségét”
– mondta Yilmaz.