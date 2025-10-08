Döbbenetes fotót hozott nyilvánosságra a NASA a rejtélyes csillagközi objektumról

A NASA Perseverance marsjárója két különös képet továbbított a Földre: a Mars mellett elhaladó csillagközi objektum, a 3I/ATLAS látható rajtuk. A rejtélyes látogatót július elején észlelték először, és azóta világszerte lázban tartja az asztrofizikusokat. A 3I/ATLAS a harmadik olyan égitest, amely bizonyítottan a Naprendszeren kívülről érkezett.

A NASA által közzétett felvétel, amelyen nagy valószínűséggel a rejtélyes csillagközi objektum látható.

Fotó: NASA/JPL-Caltech

Végre sikerült lefotózni a rejtélyes csillagközi objektumot

A Perseverance navigációs kamerája (Navcam) két fotót is készített az objektumról. A felvételeken egy magányos fénycsík látható. A Harvard Egyetem ismert csillagásza, Avi Loeb már hónapok óta sürgette a NASA-t, hogy vizsgálja meg közelebbről az objektumot. Most végre megtörtént az áttörés.

Loeb számításai szerint a Perseverance felvételén látható fénycsík nagyjából 50 ezer kilométer hosszú lehet, de ez csak látszólagos méret: a kamera hosszú expozíciós ideje nyújtotta el a képet. Ha a felvétel rövidebb expozícióval készült volna, az objektum csupán egyetlen fénylő pontként látszana a háttérben.

A tudós azonban óvatosságra int: egyelőre nem bizonyított, hogy a képeken valóban a 3I/ATLAS látható.

A forrás akár közelebb is lehetett a kamerához, és emiatt tűnhet elnyújtottnak”

– írta blogbejegyzésében.

A NASA még nem erősítette meg hivatalosan a feltételezést.

A közeljövőben érkezhet a döntő bizonyíték

Bár a mostani felvételek is fontosak, Loeb szerint az igazi bizonyíték a közeljövőben érkezhet. A NASA Mars Reconnaissance Orbiter űrszondájára szerelt HiRISE kamera október 3-án szintén felvételeket készített az objektumról, ám ezeket még nem tették közzé. Ha ez megtörténik, a tudósok pontosan meghatározhatják a látogató méretét és fényességét.

Korábbi becslések alapján a 3I/ATLAS akár 33 milliárd tonnát is nyomhat, és 5 kilométer átmérőjű lehet, vagyis sokkal nagyobb, mint az eddig ismert csillagközi objektumok, az Oumuamua vagy a Borisov-üstökös. A HiRISE felvételei adhatják majd a legpontosabb képet arról, mekkora is valójában ez a titokzatos égitest.

Mindannyian reméljük, hogy a HiRISE-csapat mielőbb közzéteszi a képeket”

– írta Loeb.