Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

világűr

Nincs magyarázat arra, amit a Naprendszerbe lépő csillagközi objektumnál láttak

48 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 3I/ATLAS újabb szokatlan tulajdonságára figyeltek fel a tudósok. A csillagközi objektum gázburkában aránytalanul sok nikkelt és vasat mutattak ki. Hasonlót még egyetlen másik üstökösben sem láttak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világűrazonosítatlan repülő objektumüstököscsillagászatobjektum

Az elmúlt évtizedben három alkalommal is más csillagrendszerekből érkező vándorok haladtak át a Naprendszeren. Az Oumuamua és a Boriszov után most a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum hozta lázba a kutatókat, mivel összetétele szinte teljesen ellentmond annak, amit az üstökösökről gondoltunk.

Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.
Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.
Fotó: OpenAI DALL-E

Honnan tudjuk, milyen fémek vannak a csillagközi objektumban?

A megfigyeléshez az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Chilében működő óriástávcsövét, a Very Large Telescope-ot (VLT) használták a kutatók, amelynek UVES nagy felbontású spektrográfjával hatszor is megmérték a 3I/ATLAS fényét. Ezek a vizsgálatok akkor készültek, amikor az égitest a Naphoz viszonyítva 3,14 csillagászati egység (CSE) távolságra járt – vagyis nagyjából a Mars és a Jupiter pályája között mozgott.

A csillagászati egység (CsE) a Föld és a Nap átlagos távolsága, ami körülbelül 149,6 millió kilométer.

A felvételeken jól kivehető volt a semleges nikkel vonalainak erős jelenléte, ami azt jelenti, hogy az objektum magjában, a kómában rengeteg nikkel atom található. A vas ugyanakkor csak később, 2,64 CSE távolságnál kezdett látszani.

Valami nem stimmel ezzel a csillagközi objektummal

A tudósok szerint az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a nikkel és a vas aránya a 3I/ATLAS kómájában jóval magasabb, mint amit a Naprendszer üstököseinél mértek. Ez furcsa, mert az üstökösök felszíni hőmérséklete túl alacsony ahhoz, hogy ezek a nehéz, nehezen párolgó fémek gázként szabaduljanak fel.

Más szóval: valami nem stimmel.

Egyes kutatók azt gyanítják, hogy a fémek nem közvetlenül a szilárd ásványokból kerülnek elő, hanem valamilyen illékony vegyület szabadítja fel őket. A legvalószínűbb jelölt a fém-karbonilok csoportja, például a Ni(CO)₄ és az Fe(CO)₅, amelyek már jóval alacsonyabb hőmérsékleten is képesek szublimálni.

Hatalmas objektumról beszélhetünk

A 3I/ATLAS mérete sem mindennapi. 

A becslések szerint a mag átmérője körülbelül 5 kilométer, vagyis akkora, mint Budapest belvárosa.

A tömege pedig elérheti a 33 milliárd tonnát, ami több nagyságrenddel nagyobb, mint az eddig megismert intersztelláris látogatók súlya.

Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS egy igazán masszív példánya lehet a csillagközi égitesteknek, és sok mindent elárulhat arról, hogyan épülnek fel az idegen bolygórendszerek peremvidékén keletkezett üstökösök.

A 3I/ATLAS a Catalina Égboltfelmérő Program keretében készített felvételen.
A 3I/ATLAS a Catalina Égboltfelmérő Program keretében készített felvételen.
Fotó: DAVID RANKIN / David Rankin, Saguaro Observator

A Mars mellett is látható

Az égitest hamarosan mindössze 29 millió kilométerre halad el a Mars mellett. Ez remek alkalom arra, hogy a bolygó körül keringő űrszondák is közelebbről szemügyre vegyék. A NASA Mars Reconnaissance Orbiter például nagyfelbontású HiRISE kamerájával próbálhat felvételeket készíteni róla, akár 30 km/pixel részletességgel. Az ESA Mars Express és a Trace Gas Orbiter szintén megfigyeléseket tervez.

Ezek a képek segíthetnek tisztázni, pontosan mekkora a mag, milyen az alakja, és vajon tényleg annyira különleges-e az összetétele, mint ahogy a földi távcsövek sugallják.

Egyes kutatók szerint nem is üstökös, hanem idegen űrszonda lépett a Naprendszerbe

A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb már többször merészebb elméletekkel próbálta magyarázni a csillagközi objektumok felbukkanását. Az Oumuamua esetében 2018-ban kijelentette: akár mesterséges eredetű, idegen technológiai eszköz is lehet. Most a 3I/ATLAS-nál is hasonló gondolatot fogalmazott meg.

Érvei a következők:

  • A 3I/ATLAS fényessége és pályája szerinte nem magyarázható teljesen a klasszikus üstökösmodellel. Loeb úgy véli, elképzelhető, hogy az objektum nemcsak a Nap fényét veri vissza, hanem saját energiaforrással is rendelkezik.
  • Felhívja a figyelmet arra, hogy a pálya „gondosan” a Naprendszer belső térsége felé vezet, mintha célzottan irányítanák.
  • A fémek különös bősége szerinte szintén utalhat mesterséges eredetre – akár arra, hogy az objektum egy nukleáris meghajtású űreszköz.

A tudományos közösség ugyanakkor óvatosságra int: a mérések magyarázhatók természetes folyamatokkal is, például fém-karbonil vegyületek párolgásával. Mint mondják, egy rendkívüli állítást csak rendkívüli bizonyítékkal lehet igazolni. Utóbbi egyelőre hiányzik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!