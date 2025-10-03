Nincs magyarázat arra, amit a Naprendszerbe lépő csillagközi objektumnál láttak

Az elmúlt évtizedben három alkalommal is más csillagrendszerekből érkező vándorok haladtak át a Naprendszeren. Az Oumuamua és a Boriszov után most a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum hozta lázba a kutatókat, mivel összetétele szinte teljesen ellentmond annak, amit az üstökösökről gondoltunk.
A megfigyeléshez az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Chilében működő óriástávcsövét, a Very Large Telescope-ot (VLT) használták a kutatók, amelynek UVES nagy felbontású spektrográfjával hatszor is megmérték a 3I/ATLAS fényét. Ezek a vizsgálatok akkor készültek, amikor az égitest a Naphoz viszonyítva 3,14 csillagászati egység (CSE) távolságra járt – vagyis nagyjából a Mars és a Jupiter pályája között mozgott.
A felvételeken jól kivehető volt a semleges nikkel vonalainak erős jelenléte, ami azt jelenti, hogy az objektum magjában, a kómában rengeteg nikkel atom található. A vas ugyanakkor csak később, 2,64 CSE távolságnál kezdett látszani.
A tudósok szerint az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a nikkel és a vas aránya a 3I/ATLAS kómájában jóval magasabb, mint amit a Naprendszer üstököseinél mértek. Ez furcsa, mert az üstökösök felszíni hőmérséklete túl alacsony ahhoz, hogy ezek a nehéz, nehezen párolgó fémek gázként szabaduljanak fel.
Más szóval: valami nem stimmel.
Egyes kutatók azt gyanítják, hogy a fémek nem közvetlenül a szilárd ásványokból kerülnek elő, hanem valamilyen illékony vegyület szabadítja fel őket. A legvalószínűbb jelölt a fém-karbonilok csoportja, például a Ni(CO)₄ és az Fe(CO)₅, amelyek már jóval alacsonyabb hőmérsékleten is képesek szublimálni.
A 3I/ATLAS mérete sem mindennapi.
A becslések szerint a mag átmérője körülbelül 5 kilométer, vagyis akkora, mint Budapest belvárosa.
A tömege pedig elérheti a 33 milliárd tonnát, ami több nagyságrenddel nagyobb, mint az eddig megismert intersztelláris látogatók súlya.
Ez azt jelenti, hogy a 3I/ATLAS egy igazán masszív példánya lehet a csillagközi égitesteknek, és sok mindent elárulhat arról, hogyan épülnek fel az idegen bolygórendszerek peremvidékén keletkezett üstökösök.
Az égitest hamarosan mindössze 29 millió kilométerre halad el a Mars mellett. Ez remek alkalom arra, hogy a bolygó körül keringő űrszondák is közelebbről szemügyre vegyék. A NASA Mars Reconnaissance Orbiter például nagyfelbontású HiRISE kamerájával próbálhat felvételeket készíteni róla, akár 30 km/pixel részletességgel. Az ESA Mars Express és a Trace Gas Orbiter szintén megfigyeléseket tervez.
Ezek a képek segíthetnek tisztázni, pontosan mekkora a mag, milyen az alakja, és vajon tényleg annyira különleges-e az összetétele, mint ahogy a földi távcsövek sugallják.
A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb már többször merészebb elméletekkel próbálta magyarázni a csillagközi objektumok felbukkanását. Az Oumuamua esetében 2018-ban kijelentette: akár mesterséges eredetű, idegen technológiai eszköz is lehet. Most a 3I/ATLAS-nál is hasonló gondolatot fogalmazott meg.
A tudományos közösség ugyanakkor óvatosságra int: a mérések magyarázhatók természetes folyamatokkal is, például fém-karbonil vegyületek párolgásával. Mint mondják, egy rendkívüli állítást csak rendkívüli bizonyítékkal lehet igazolni. Utóbbi egyelőre hiányzik.
A csillagászati egység (CsE) a Föld és a Nap átlagos távolsága, ami körülbelül 149,6 millió kilométer.