Nincs magyarázat arra, amit a Naprendszerbe lépő csillagközi objektumnál láttak

Az elmúlt évtizedben három alkalommal is más csillagrendszerekből érkező vándorok haladtak át a Naprendszeren. Az Oumuamua és a Boriszov után most a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektum hozta lázba a kutatókat, mivel összetétele szinte teljesen ellentmond annak, amit az üstökösökről gondoltunk.

Egyre több különös dolog derül ki a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumról.

Fotó: OpenAI DALL-E

Honnan tudjuk, milyen fémek vannak a csillagközi objektumban?

A megfigyeléshez az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Chilében működő óriástávcsövét, a Very Large Telescope-ot (VLT) használták a kutatók, amelynek UVES nagy felbontású spektrográfjával hatszor is megmérték a 3I/ATLAS fényét. Ezek a vizsgálatok akkor készültek, amikor az égitest a Naphoz viszonyítva 3,14 csillagászati egység (CSE) távolságra járt – vagyis nagyjából a Mars és a Jupiter pályája között mozgott.

A felvételeken jól kivehető volt a semleges nikkel vonalainak erős jelenléte, ami azt jelenti, hogy az objektum magjában, a kómában rengeteg nikkel atom található. A vas ugyanakkor csak később, 2,64 CSE távolságnál kezdett látszani.

Valami nem stimmel ezzel a csillagközi objektummal

A tudósok szerint az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a nikkel és a vas aránya a 3I/ATLAS kómájában jóval magasabb, mint amit a Naprendszer üstököseinél mértek. Ez furcsa, mert az üstökösök felszíni hőmérséklete túl alacsony ahhoz, hogy ezek a nehéz, nehezen párolgó fémek gázként szabaduljanak fel.

Más szóval: valami nem stimmel.

Egyes kutatók azt gyanítják, hogy a fémek nem közvetlenül a szilárd ásványokból kerülnek elő, hanem valamilyen illékony vegyület szabadítja fel őket. A legvalószínűbb jelölt a fém-karbonilok csoportja, például a Ni(CO)₄ és az Fe(CO)₅, amelyek már jóval alacsonyabb hőmérsékleten is képesek szublimálni.

Hatalmas objektumról beszélhetünk

A 3I/ATLAS mérete sem mindennapi.

A becslések szerint a mag átmérője körülbelül 5 kilométer, vagyis akkora, mint Budapest belvárosa.

A tömege pedig elérheti a 33 milliárd tonnát, ami több nagyságrenddel nagyobb, mint az eddig megismert intersztelláris látogatók súlya.