3I / ATLAS

Napokon belül kiderül, valóban idegen űrhajó lépett-e a Naprendszerbe

52 perce
Az intersztelláris térből érkezett különös égitest, a 3I/ATLAS október végén eléri a Naphoz legközelebbi pontját, a perihéliumot. A tudósok szerint ez döntő pillanat lesz: kiderül, hogy a csillagközi objektum valóban idegen űrhajó vagy csak egy érdekesebb üstökösről beszélhetünk.
A 3I/ATLAS katalógusjelű csillagközi objektumot 2024. július 1-jén fedezték fel az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) program kutatói. Az üstökös az Oumuamua és a 2I/Borisov után a harmadik ismert intersztelláris látogató, vagyis olyan objektum, amely nem a Naprendszerből származik. 

A 3I/ATLAS csillagközi objektum október 29-én lesz napközelben. Ha viselkedése megváltozik, az földönkívüli eredetre utalhat.
Fotó: OpenAI DALL-E

Az utóbbi időben több furcsaság is kiderült róla: 

  • kémiai összetétele eltér a megszokottól, 
  • másképp veri vissza a fényt, 
  • por- és gázcsóvája pedig a Nap irányába mutat. 

A Nap elrejti előlünk a csillagközi objektumot

A 3I/ATLAS most a Nap mögött halad, ezért egy darabig nem láthatjuk a Földről. Október 21-én a Nap és a Föld között járt. Ez azért kár, mert éppen most, a Naphoz közeli pontján bocsátja ki a legtöbb port és gázt, ami fontos információkat adhatna arról, honnan is származik valójában.

A „földönkívüli anyahajó” elmélet

A történet különös fordulatot vett, amikor Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagászprofesszora felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár földönkívüli űreszköz is lehet. Loeb szerint – bár az esély kicsi – az sem kizárt, hogy az üstökös egy „anyahajó”, amely mini-szondákat bocsáthat ki, miközben a Nap gravitációs mezejét kihasználva úgynevezett Oberth-hatással megváltoztatja a sebességét és pályáját.

Ha nyaralni szeretne menni, tegye meg október 29. előtt, mert sosem tudhatjuk, mi fog történni”

– viccelődött Loeb az egyik interjújában, ugyanakkor a kijelentése hatalmas visszhangot keltett a közösségi médiában és az UFO-hívők körében.

A tudomány válasza: „Ez csak egy üstökös”

A NASA szakértői és a SETI (a földönkívüli intelligenciák kutatásával foglalkozó szervezet) kutatói azonban jóval szkeptikusabbak. Tom Statler, a NASA Naprendszer-kutatási részlegének vezetője szerint a 3I/ATLAS minden szempontból úgy viselkedik, mint egy szokványos üstökös. 

Érdekes, de természetes eredetű objektumról van szó. Nem látunk semmi olyat, ami mesterséges eredetre utalna”

 – mondta.

Mikor derülhet ki az igazság?

A döntő pillanat október 29-én jön el, amikor a 3I/ATLAS eléri a perihéliumot. Ha a pályája váratlanul megváltozik, az akár valamilyen ismeretlen hatásra is utalhatna. A tudósok szerint sokkal valószínűbb, hogy természetes módon viselkedik, és útját folytatja a csillagközi tér felé.

 

