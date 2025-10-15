Hírlevél

zsírmáj

Kiadták a riasztást: ez az egészségesnek hitt ital valójában megöli a májad!

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Szakértők szerint itt az idő tudatosítani, hogy a diétás italok egyáltalán nem egészségesek. Sőt, súlyos egészségügyi problémát okozhatnak. Egy új, több mint 100 ezer embert vizsgáló kutatás kapcsolatot talált a cukormentes üdítő és a májbetegség között. Ez az összefüggés ráadásul riasztóan erős: már napi egyetlen doboz ital fokozhatja a zsírmáj kialakulásának kockázatát.
A 2025-ös UEG Week konferencián bemutatott brit tanulmány 123 788 ember adatait elemezte, akiknek korábban nem volt májproblémájuk. Az eredmények szerint mind a cukros, mind a mesterségesen édesített italok rendszeres fogyasztása fokozta az ún. metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegség (MASLD) kialakulásának kockázatát.
A legnagyobb veszélyt a „diétás”, vagyis cukormentes üdítők jelentették: napi 250 gramm fogyasztása 60 százalékkal növelte a májbetegség esélyét, míg a cukros italok 50 százalékos kockázatnövekedéssel jártak.

A cukormentes üdítők zsírmájhoz vezethetnek.
A cukormentes üdítők zsírmájhoz vezethetnek.
Fotó: MSW / Connect Images

A rejtett veszély: a cukormentes üdítők sem ártalmatlanok

A kutatók szerint a mesterséges édesítőszerek megváltoztathatják a bélflórát, befolyásolják a jóllakottságérzetet, és fokozzák az édesség utáni vágyat. 

Mindez közvetetten hozzájárulhat a máj zsírosodásához és az inzulinszint ingadozásához.

Bár a cukros italok évek óta a közegészségügyi kampányok célpontjai, a „cukormentes” változatok hasonlóan károsnak bizonyultak.

A víz marad az egyetlen biztos megoldás

A kutatók arra jutottak, hogy mindkét italtípus fogyasztásának visszafogása – és a vízzel való helyettesítés – csökkentette a májbetegség kockázatát. 

A vízre való átállás 12-15 százalékos kockázatcsökkenést eredményezett, míg a diétás italról a cukrosra váltás nem járt előnnyel.

A tanulmány vezetője, Lihe Liu szerint:

A legjobb, ha mind a cukros, mind a mesterségesen édesített üdítőket korlátozzuk. A víz a legbiztonságosabb és legegészségesebb választás.”

Világméretű probléma a zsírmáj: egyre több az érintett

A MASLD, korábbi nevén nem alkoholos zsírmájbetegség, mára a leggyakoribb krónikus májbetegséggé vált. A világ lakosságának több mint harmadát érintheti, és egyre több haláleset köthető hozzá. A tudósok most azt vizsgálják, miként hat a cukor és annak helyettesítői a bélmikrobiomra, és hogyan befolyásolják hosszú távon a máj egészségét.

A cukormentes üdítő a szívet is roncsolhatja?

Egyre több mesterséges édesítőszerről derül ki, hogy egészségkárosító hatása van. Az egyik legtöbbet használt cukorpótló, az eritrit például roncsolhatja a szívet. Egy 1157 beteget vizsgáló tanulmány kapcsolatot talált a vegyület magas szintje és a szív- és érrendszeri problémák kialakulása között. A feldolgozott élelmiszerekben az eritrithez hasonló édesítőszerek szintje akár 1000-szer magasabb is lehet a még elfogadhatónál.

 

