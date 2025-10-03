Nagy veszélyben lehet, ha így néz ki a vizelete

A habos vizelet nem csupán ártalmatlan fizikai jelenség: a demencia jele is lehet, mert gyakran a vesefunkció romlását mutatja. A vizelet habosodásának oka, hogy a vese szűrőfunkciója sérül, emiatt fehérje kerül a vizeletbe. A jelenség háttérben fennálló vesebetegségre utal - írja a Daily Mail cikke.

Fotó: PANCAKE PICTURES / Connect Images

A vesék kóros állapota pedig szoros kapcsolatban áll az agy finom érhálózatával, így hosszabb távon hozzájárulhat a demencia, köztük az Alzheimer-kór kockázatának növekedéséhez.

A demencia jele: drámai folyamatok indulhatnak el az agyban a vesekárosodás miatt

A Karolinska Intézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a vese és az agy egyaránt érzékeny a hajszálerek állapotára. Ha ezek a kis erek károsodnak a vesében, hasonló folyamatok indulhatnak el az agyban is, ami memóriazavar, gondolkodási és nyelvi nehézségek formájában, vagyis a demencia korai jeleiként jelentkezhet. A kutatók szerint ezért a korai kockázatfelmérésbe mindenképpen be kell emelni a szűrést, amely során albumint keresnek a vizeletben.

A korai felismerés segíthet a megelőzésben és a szellemi hanyatlás lassításában.

Erre külön neurológiai és nefrológiai irányelvek is épülhetnek a jövőben.

Mit mutat a svéd vizsgálat?

Stockholmban 130 000, 65 év feletti ember egészségügyi állapotát vizsgálták négy éven keresztül. A résztvevők 7%-ánál alakult ki demencia; azoknál, akiknél közepes mennyiségű albumin volt a vizeletben (30–299 mg/g), 25%-kal, míg a magas tartománynál (≥300 mg/g) 37%-kal nőtt a kockázat a normál értékekhez képest. A szerzők szerint az emelkedett albuminfehérje (albuminuria) korai észlelése lehetőséget adhat a vesefunkció és a kognitív állapot proaktív kezelésére, és késleltetheti a szellemi hanyatlás kialakulását.

Mire figyelmeztet a vizelet változása?

A kutatók kiemelték, kiknél nagyobb az albuminuria és a vesebetegség kockázata:

magas vérnyomással küzdők,

cukorbetegek,

szív- és érrendszeri betegséggel érintettek,

romló vesefunkcióval birkózó betegek.

Esetükben a rutinszerű szűrés (vizeletvizsgálat) egyszerű, olcsó eszköz lehet, amely a demencia korai jelei közül éppen a vesében jelentkező eltéréseket fogja meg. Ha a habos vizelet tartósan fennáll, vagy egyéb tünet — például gyakori vizelés, szem alatti duzzanat, boka-, láb-, hasi vagy arci ödéma — társul hozzá, mindenképp érdemes orvoshoz fordulni.