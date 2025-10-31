Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Lesújtó!

Tragédia Kárpátalján: újabb magyar ember életét követelte a háború

denevér jel

Sokkoló jelenség az égen: a tudósok is ledermedtek a látványtól!

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A csillagászok egy különleges csillagködöt örökítettek meg, amely megdöbbentő hasonlóságot mutat egy kiterjesztett szárnyú denevérrel. Ez a kozmikus denevér jel mintegy 1400 fényév távolságra található tőlünk, és a tudósok szerint az egyik leglátványosabb égi jelenség, amit valaha is dokumentáltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
denevér jelcsillagködESO

A chilei Paranal Obszervatóriumból érkező legfrissebb hírek szerint az ESO kutatói rendkívüli felfedezést tettek. Egy különleges, denevér alakú csillagködöt fényképeztek le. Ez a különleges köd nem csupán vizuális érdekesség. A kutatók szerint a NGC 1788 jelzésű objektum valójában egy aktív csillagképződési régió, ahol új csillagok születnek a por és gáz sűrű felhőiből. Következésképpen, amit mi denevérként látunk, az valójában egy kozmikus bölcső, ahol az univerzum új napjai születnek. 

denevér This image shows a cloud of gas and dust, shaped like a cosmic bat. The image was obtained mostly in visible light with the VLT Survey Telescope (VST), hosted at ESO’s Paranal Observatory in Chile. The intense red glow comes from hydrogen atoms ionised by the intense radiation of young stars within the cloud. The image also includes additional infrared data captured by ESO’s Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), also at Paranal. The most prominent clouds here are RCW 94, which represents the right wing of the bat, and RCW 95, which forms the body, while the other parts of the bat have no official designation.
Látványos kozmikus denevért fényképeztek le az ESO munkatársai
Fotó: European Southern Observatory

Nagy kihívást jelentett a kozmikus denevér megörökítése

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) chilei Paranal létesítménye továbbra is az asztronómiai kutatások élvonalában áll. A sivatagi magaslaton elhelyezkedő obszervatórium ideális körülményeket biztosít a távoli kozmikus objektumok megfigyeléséhez. Mindazonáltal, a denevér alakú csillagköd megörökítése különösen nagy kihívást jelentett, mivel a köd halvány részletei speciális képalkotási technikákat igényeltek. 

Ezenkívül, a Paranal obszervatórium Very Large Telescope (VLT) rendszere lehetővé tette, hogy a kutatók példátlan részletességgel tanulmányozzák ezt a 12 fényév átmérőjű struktúrát. A modern technológia és a Chile tiszta égboltja együttesen teszik lehetővé, hogy ilyen távoli és halvány objektumokat is megfigyelhessünk. Valójában, a denevér jel felfedezése újabb bizonyítéka annak, hogy a földi obszervatóriumok még mindig nélkülözhetetlenek a kozmosz titkainak feltárásában.

Csillagbölcső a kozmikus denevér szárnyai között

A NGC 1788 köd nem csupán esztétikai élményt nyújt. Alapvetően egy reflexiós köd, amely a közeli fiatal csillagok fényét veri vissza. A köd belsejében zajló csillagképződési folyamatok formálják ezt a különleges alakzatot. A fiatal, forró csillagok intenzív sugárzása fűti és világítja meg a környező port és gázt, létrehozva azt a jelenséget, amit mi denevérként észlelünk. 

Ráadásul, a tudósok szerint ez a régió különösen értékes a csillagképződés tanulmányozásához. A köd sűrű részei elrejtik a születőben lévő csillagokat, amelyek infravörös megfigyelésekkel válnak láthatóvá. Következésképpen, a denevér jel nem csak egy kozmikus érdekesség, hanem egy élő laboratórium, ahol az univerzum alapvető folyamatait figyelhetjük meg valós időben. A chilei égbolt alatt működő ESO műszerei segítségével a kutatók folyamatosan új részleteket tárnak fel erről a lenyűgöző csillagködről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!