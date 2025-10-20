Valóban nő a betegségek kockázata, ha 40 felett vállalnak a férfiak gyereket?

A tudósok már régóta tudják, hogy a DNS-mutációk a sejtosztódás természetes velejárói: a genetikai kód másolása során apró hibák keletkezhetnek, amelyek néha semmilyen következménnyel nem járnak, máskor viszont a test működését is megváltoztathatják. Ezek a hibák idővel felhalmozódnak, ám eddig nem volt világos, milyen mértékben érinti ez a folyamat a férfiak spermiumait.

Gyakoribbak a DNS-mutációk az idősebb férfiaknál.

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

Most a Wellcome Sanger Intézet és a King’s College London kutatói egy új, rendkívül érzékeny genetikai elemzési technikával, a NanoSeq-kel vizsgálták meg a 24 és 75 év közötti férfiak spermiumát.

A módszer minden korábbinál pontosabban képes azonosítani a DNS-láncban előforduló változásokat, vagyis a mutációkat, és feltérképezi, hogy ezek milyen géneket érintenek.

"Önző" DNS-mutációk idősebb korban

Az eredmények szerint az idősebb férfiaknál gyakoribbak a mutációk, ráadásul ezek közül sok ún. „önző mutációként” viselkedik. Ez azt jelenti, hogy az érintett sejtek a herében előnyhöz jutnak: gyorsabban osztódnak, mint egészséges társaik, és fokozatosan átveszik az uralmat a csírasejtvonalban. A kutatók szerint ez a folyamat nem csupán biológiai érdekesség; súlyos következményekkel is járhat.

Számos ilyen „önző” mutáció fejlődési rendellenességekkel és rákos megbetegedésekkel is összefüggésbe hozható.

„Arra számítottunk, hogy némi szelekció hat a spermiumok mutációira, de megdöbbentő volt, mennyire felerősíti ez a folyamat a káros genetikai hibák arányát” – mondta Matthew Neville, a Wellcome Sanger Intézet genetikus kutatója.

Negyven felett meredeken nő a genetikai hibák aránya

A kutatás során 57 egészséges férfitól 81 spermamintát vettek. A vizsgált alanyok között voltak ikerpárok is, hogy különválaszthassák az életkor és az öröklött genetikai háttér hatásait.

Az eredmények egyértelműek:

a harmincas éveikben járó férfiak spermájának kb. 2 százaléka hordozott betegséget okozó mutációt,

a középkorúaknál, vagyis 43 év felett, ez az arány 3–5 százalékra nőtt,

míg 70 éves korra a spermiumok 4,5 százaléka tartalmazott potenciálisan káros DNS-mutációt.

Vagyis a férfi életkorával együtt a genetikai kockázat is fokozatosan növekszik, még ha nem is minden mutáció öröklődik automatikusan.

A természetes szelekció is közbeszól

A kutatók körülbelül 40 olyan gént azonosítottak, amelyekben a gyorsabban szaporodó, „önző” sejtek miatt gyakrabban alakulnak ki mutációk. Ez segíthet megérteni, hogyan kapcsolódhatnak bizonyos genetikai hibák fejlődési rendellenességekhez vagy daganatokhoz.

Egyes DNS-változások nemcsak fennmaradnak, hanem el is terjednek a herében, így a későbbi apaság növelheti a káros mutációk továbbörökítésének kockázatát”

– mondta Matt Hurles, a Wellcome Sanger Intézet genetikus kutatója.