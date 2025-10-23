Éjfél után ne hozzunk nagy horderejű döntést

Az éjszaka közeledtével emelkedik a melatonin és csökken a kortizol szintje, valamint a dopaminjelzés finom mintázata is változik. Ezek az eltolódások – bár természetesek – azt eredményezik, hogy éjfél után az éberség máshogy alakul. Az éjfél utáni agyműködés érzékenyebb lehet a rövid távú jutalmakra, miközben a hosszú távú következmények mérlegelése gyengül. Ezért a kései órákban a gondolkodás árnyaltan, de kiszámíthatóan más pályára áll.

Éjszaka megváltozik az agyműködés, ezért ne hozzunk nagyon fontos döntéseket ilyenkor

Fotó: EUGENIO MARONGIU / Connect Images

Agyműködés: döntéshozatal és impulzivitás éjszaka

A prefrontális kéreg – az a terület, amely a döntéshozatal, az önkontroll és a kockázatkezelés „fékjeit” tartja kézben – az éjszaka előrehaladtával kevésbé hatékony. Ezzel párhuzamosan az érzelmi reakciók és a jutalomkereső áramkörök könnyebben viszik előre a cselekvést. Az eredmény: nagyobb impulzivitás, élesebb hangulatingadozás és hajlam a rövid távú megoldásokra. Nem véletlen, hogy éjfél után gyakoribb a meggondolatlan üzenetküldés, a hirtelen online vásárlás vagy a felesleges vita.

Mindemellett ez az agyi „átállás” a mentális egészség szempontjából is kockázatokat hordozhat. Az éjszaka magányosabb, a stressz és a negatív gondolatok könnyebben felerősödnek, miközben a racionális mérlegelés gyengül. Kutatási megfigyelések szerint a legsúlyosabb kimenetelek – például az öngyilkosság kockázata – a késői órákban megugorhatnak, különösen, ha valaki eleve sérülékeny vagy alvászavarral küzd. Ez nem determináció, hanem figyelmeztető jel: a biológia ilyenkor nem a legjobb szövetségesünk.

Álmatlanság, kimerültség és az agy kimerülő rendszerei

Eközben az álmatlanság és más alvászavarok még tovább növelik a kockázatot. Ha fennmaradunk, a kimerültség fokozódik, az agyi hálózatok összhangja lazul, és a figyelmi, emlékezeti rendszerek is hibáznak. A neurológia jól dokumentálja: az alvás nem luxus, hanem karbantartás. A mély és REM-alvás alatt az agy újraszervezi az emlékeket, csillapítja a túlaktivált stresszrendszert, és „finomhangolja” a következő napra készülő döntéshozatali mechanizmusokat.

Ha ez a ciklus sorozatosan megszakad, a cirkadián ritmus elcsúszik, a hormonok egyensúlya felborul, és a hangulat romlik. A következmény ördögi kör: a stressz növeli az éjszakai ébrenlét valószínűségét, az éjszakai ébrenlét pedig rontja a másnapi teljesítményt és a mentális egészség állapotát. Így az éjfél utáni agyműködés nemcsak az adott pillanatban torzíthatja a döntéseket, hanem hosszabb távon is áshatja a jóllét alapjait.