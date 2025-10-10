Meghosszabbíthatod az életedet! Nem késő abba hagyni a dohányzást, még a rákbetegeknek sem

Még a végső stádiumban lévő rákos betegek is majdnem egy évet nyernek, ha leteszik a cigarettát. A tanulmányban több, mint 13.000 rákkal kezelt beteget kísértek figyelemmel. Közülük négyből körülbelül egy beteg dohányzott, amikor elkezdték a kezelést. Azoknál, akik abbahagyták a dohányzást az eredmény feltűnő volt. A két év túlélésre 85% esélyük volt, míg azoknak, akik nem tették le a cigarettát 74%. A végső stádiumban lévő betegeknél a dohányzás elhagyása túlélési időt több, mint kétszeresére növeli.

A dohányzás elhagyása a rákos betegeknek is drámai módon meghosszabbítja a túlélését, még a legelőrehaladottabb állapotban is. Fotó: University of South Australia





A dohányzás elhagyása a rutinkezelés része kellene legyen

Vannak orvosok, akik nem igazán ösztökélik az előre haladott állapotban lévő betegeket a dohányzás elhagyására, mert hiábavalónak vélik. Amikor a kutatók megmutatták a betegeknek az eredményeket, reményt nyújtott számukra és arra motiválta őket, hogy letegyék a cigarettát. Egy plusz év hosszú idő azok számára, akiknek azt mondták, hogy csak hónapjaik vannak hátra.

A kutatók szerint a kemoterápia és a sugárkezelés mellett a dohányzás elhagyását is be kellene venni a rákos betegek kezelésébe. A dohányzás elhagyásának a támogatása rutinkezelés része kell legyen.

A 2018. június és december között kezelt 13.282 betegből 1.725 aktív dohányos volt. Csak 22%-uk tette le a cigarettát 6 hónapon belül, de akik megtették azoknak majdnem megduplázódott a túlélési esélyük. Akik nem hagyták abba a dohányzást, azoknál az elhalálozás kockázata 97%-kal magasabb volt, mint azoknál, akik abba hagyták a dohányzást.

A dohányzás elhagyását nem igazán alkalmazzák az onkológiai kezelés során, annak ellenére, hogy több évtizednyi bizonyíték van rá, hogy segíti a gyógyulást, javítja a kezelésre adott reakciót és az általános egészséget. A dohányzás elhagyása javítja az oxigénszállítást, fokozza az immunfunkciót, és csökkenti a kezelés szövődményeit, valamint csökkenti az áttét kockázatát és javítja a kemoterápiával szembeni toleranciát. Vagyis a rákkezelés jobban működik, ha a szervezet nincs folyamatosan mérgezve.

