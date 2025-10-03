Jön az anya nélküli gyerekek kora? Döbbenetes kísérletet végeztek egy laborban

A kutatás fő célja az volt, hogy megtermékenyített emberi petesejtet hozzanak létre bőrsejtekből. A mostani eredmények bizonyítják, hogy ez már nem pusztán sci-fi: a kutatók a bőrsejtek magját egy üres petesejtbe ültették – írja a Daily Mail cikke.

Megtermékenyített emberi petesejtet hoztak létre a bőrsejt DNS-éből

Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Az így létrehozott sejt úgy viselkedett, mint egy természetes petesejt, és spermiumokkal megtermékenyítve el tudta indítani az embrió fejlődését.

A kísérlet során több blasztociszta – vagyis néhány napos embrió – is létrejött. Azonban az eljárás egyelőre nem túl hatékony: a létrehozott petesejtek többsége nem fejlődött tovább, és gyakoriak voltak a kromoszóma rendellenességek.

Emberi petesejtek bőrsejtekből Kiken segíthet a technika?

Ha a módszert sikerül egyszer biztonságosan alkalmazni, óriási áttörést hozhat a meddőség kezelésében. Segíthet azoknak a nőknek, akiknek rákterápia vagy betegség miatt nem maradt saját petesejtjük.

A tudósok ugyanakkor óvatosságra intenek.

A kísérletek egyelőre csak laboratóriumi szinten hoztak eredményt. A rendes, klinikai alkalmazásig még rengeteg a teendő, hiszen nem csak a biológiai hibákat kell kiküszöbölni, a jogi és etikai kérdéseket is tisztázni kell.

Az embriók létrehozása, a genetikai stabilitás biztosítása és a társadalmi következmények mind olyan tényezők, amelyek miatt a szakemberek szerint évek, vagy évtizedek telhetnek el, mire az eljárást széles körben alkalmazni lehet.