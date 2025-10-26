A globális erdőirtás csökken, de az erdők továbbra is nyomás alatt vannak.

A legfrissebb adatok szerint földünkön 4,14 milliárd hektár erdő található – ez a szárazföldi területek közel egyharmada. Az erdőirtás ütemének lassulása mellett a jelentés további pozitív fejleményeket emel ki a világ erdőivel kapcsolatban: már az erdőállomány több mint felére vonatkoznak hosszú távú erdőgazdálkodási tervek, és az erdők körülbelül egyötöde jogilag védett területen található. A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy a világ erdei ökoszisztémái továbbra is jelentős kihívásokkal néznek szembe; a jelenlegi, évi 10,9 millió hektáros erdőirtási ütem még mindig túlzottan magas.
Az erdők kulcsfontosságúak az élelmezésbiztonság, a megélhetés, valamint a megújuló biomassza és energia biztosítása szempontjából. Otthont adnak a világ biodiverzitásának jelentős részének, segítenek szabályozni a globális szén- és vízkörforgást, valamint csökkenthetik az aszály, a sivatagosodás, a talajerózió, a földcsuszamlások és az áradások kockázatát és hatásait.
A FAO főigazgatója, QU Dongyu a következőt írta a jelentés előszavában: „A globális erdei erőforrások felmérés kiadvány a legátfogóbb és legátláthatóbb globális értékelés az erdei erőforrások állapotáról, kezeléséről és hasznosításáról, mely magába foglalja a fenntartható erdőgazdálkodás minden témáját. A kiadvány adatai többféle célt szolgálnak: tájékoztatják a nemzetközi közösséget az erdők állapotáról és változásairól, valamint elősegítik az erdőkkel és az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéshozatalt, szakpolitikákat és beruházásokat.”
Európai erdők
Európában 1,04 milliárd hektárnyi erdő található, ami a globális erdőterület körülbelül 25%-kát jelenti. Ennek több mint 80%-a Oroszország területén található. Az európai erdők teljes területéből becslések szerint 957 millió hektár (92%) természetes módon megújuló erdő. Az erdőirtás üteme csökkent Európában az elmúlt évtizedben. A 2015–2025 közötti időszakban évi 145 000 hektárra becsülték a mértékét, szemben a 2000–2015 közötti évi 160 000 hektárral. A telepített erdők területe nőtt Európában az elmúlt 10 évben, és jelenleg a régió teljes erdőterületének körülbelül 8%-át teszi ki. Európa erdeinek csaknem egynegyede (23%-a) védett területen található – ez több mint 8 millió hektáros növekedést jelent 2020 óta.
Fontos megállapítások
- Erdőterület kiterjedése: Az erdők 4,14 milliárd hektárt borítanak, ami a Föld szárazföldi területének 32%-a – ez személyenként körülbelül 0,5 hektárnak felel meg. A világ erdőinek csaknem fele a trópusi övezetben található.
- A nettó erdőveszteség csökken: Az éves nettó erdőveszteség mértéke az 1990-es évek 10,7 millió hektáros szintéjről 2015–2025 között 4,12 millió hektárra csökkent.
- Erdőirtás és erdőterület-növekedés: Az éves erdőirtás üteme 2015–2025 között 10,9 millió hektárra mérséklődött, szemben az 1990–2000 közötti 17,6 millió hektárral. Ugyanakkor az erdőterület-növekedés üteme is lassult: a 2000–2015 közötti évi 9,88 millió hektárról 2015–2025 között 6,78 millió hektárra esett vissza.
- Természetes módon megújuló erdők: Ezek teszik ki a globális erdőterület 92%-át (3,83 milliárd hektár). Bár 1990 és 2025 között 324 millió hektárral csökkent a területük, a nettó veszteség üteme jelentősen lassult. Az elmúlt évtized legnagyobb csökkenése Afrikában és Dél-Amerikában történt, míg Európában növekedés volt tapasztalható.
- Elsődleges erdők: Az elsődleges erdőterületek legalább 1,18 milliárd hektárt borítanak, ami a jelentett erdőterület körülbelül egyharmada. Bár továbbra is fennállnak veszteségek, ennek üteme a 2000-es évek elejéhez képest felére csökkent.
- Telepített erdők: Az ültetett erdők a globális erdőterület mintegy 8%-át teszik ki, amely megközelítőleg 312 millió hektárt jelent. Területük 1990 óta minden régióban növekedett, bár globálisan az utóbbi évtizedben e növekedés üteme lelassult.
- Biomassza és szénkészlet: A világ erdeinek fatömege becslések szerint 630 milliárd köbméter. Az erdők szénkészlete növekedett, jelenleg eléri a 714 gigatonnát.
- Védett területek: Az erdők mintegy 20%-a (813 millió hektár) jogilag védett területen helyezkedik el – ez 1990 óta 251 millió hektáros növekedést jelent.
- Erdőgazdálkodási tervek: A világ erdeinek több mint fele (2,13 milliárd hektár, azaz a teljes terület 55%-a) rendelkezik erdőgazdálkodási tervvel, ami 1990 óta 365 millió hektáros növekedést jelent.
- Zavaró tényezők: Az erdőtüzek évente átlagosan 261 millió hektárnyi földet érintenek, melynek közel fele erdővel borított. 2020-ban a rovarok, betegségek és szélsőséges időjárási események mintegy 41 millió hektárnyi erdőt károsítottak, főként a mérsékelt övi és boreális régiókban.
- Tulajdonviszonyok: A világ erdeinek 71%-a állami tulajdonban van, 24%-a magántulajdon, a fennmaradó rész pedig egyéb vagy ismeretlen tulajdonformába tartozik.
- Erőforrásgazdálkodási célkitűzések: Mintegy 1,20 milliárd hektár (az erdők 29%-a) elsődlegesen faanyagtermelési célból kezelt, 616 millió hektár pedig többfunkciós hasznosítás alatt áll. Ezen kívül 482 millió hektárt a biológiai sokféleség megőrzésére, 386 millió hektárt talaj- és vízvédelemre, 221 millió hektárt pedig társadalmi szolgáltatások céljára jelöltek ki.
(Forrás: Greenfo: https://greenfo.hu/)