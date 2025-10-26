A legfrissebb adatok szerint földünkön 4,14 milliárd hektár erdő található – ez a szárazföldi területek közel egyharmada. Az erdőirtás ütemének lassulása mellett a jelentés további pozitív fejleményeket emel ki a világ erdőivel kapcsolatban: már az erdőállomány több mint felére vonatkoznak hosszú távú erdőgazdálkodási tervek, és az erdők körülbelül egyötöde jogilag védett területen található. A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy a világ erdei ökoszisztémái továbbra is jelentős kihívásokkal néznek szembe; a jelenlegi, évi 10,9 millió hektáros erdőirtási ütem még mindig túlzottan magas.

A globális erdőirtás csökken, de az erdők továbbra is nyomás alatt vannak. A képen DALERD Zrt. Körösvidéki Erdészet látható.

Fotó: WWF Magyarország

Az erdők kulcsfontosságúak az élelmezésbiztonság, a megélhetés, valamint a megújuló biomassza és energia biztosítása szempontjából. Otthont adnak a világ biodiverzitásának jelentős részének, segítenek szabályozni a globális szén- és vízkörforgást, valamint csökkenthetik az aszály, a sivatagosodás, a talajerózió, a földcsuszamlások és az áradások kockázatát és hatásait.

A FAO főigazgatója, QU Dongyu a következőt írta a jelentés előszavában: „A globális erdei erőforrások felmérés kiadvány a legátfogóbb és legátláthatóbb globális értékelés az erdei erőforrások állapotáról, kezeléséről és hasznosításáról, mely magába foglalja a fenntartható erdőgazdálkodás minden témáját. A kiadvány adatai többféle célt szolgálnak: tájékoztatják a nemzetközi közösséget az erdők állapotáról és változásairól, valamint elősegítik az erdőkkel és az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéshozatalt, szakpolitikákat és beruházásokat.”

Európai erdők

Európában 1,04 milliárd hektárnyi erdő található, ami a globális erdőterület körülbelül 25%-kát jelenti. Ennek több mint 80%-a Oroszország területén található. Az európai erdők teljes területéből becslések szerint 957 millió hektár (92%) természetes módon megújuló erdő. Az erdőirtás üteme csökkent Európában az elmúlt évtizedben. A 2015–2025 közötti időszakban évi 145 000 hektárra becsülték a mértékét, szemben a 2000–2015 közötti évi 160 000 hektárral. A telepített erdők területe nőtt Európában az elmúlt 10 évben, és jelenleg a régió teljes erdőterületének körülbelül 8%-át teszi ki. Európa erdeinek csaknem egynegyede (23%-a) védett területen található – ez több mint 8 millió hektáros növekedést jelent 2020 óta.