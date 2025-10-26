A Föld tüdői fulladoznak – Ausztrál kutatók riasztó eredményre jutottak

A Nyugat-Sydney-i Egyetem és az Ausztrál Nemzeti Egyetem nemzetközi kutatócsapatának a Nature magazinban megjelent tanulmánya azt találta, hogy a fás biomassza szénelnyelőként való működése veszélyben van. A trópusi esőerdők a Föld szénben leggazdagabb ökoszisztémái közé tartoznak. Sokkal jobban függünk tőlük, mint ahogyan sok ember gondolja. Azzal, hogy az erdők elnyelik a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó szén-dioxid egy részét, segítenek mérsékelni az éghajlatváltozás legrosszabb hatásait, de ez most veszélyben van. Ennek nagyrészt az az oka, hogy az éghajlatváltozás, köztük az egyre szélsőségesebb hőmérsékletek, a légköri szárazság és az aszály miatt több fa pusztul el és az ehhez társuló légkörbe való szénkibocsátást nem ellensúlyozza a fokozott fanövekedés. Ez azért meglepő, mert a nagyobb szén-dioxid szint miatt a fáknak könnyebb szén-dioxidot felvenni a levegőből, ez pedig fokozza a fa növekedését és nagyobb lesz a szénelnyelő kapacitás.

Ausztráliai trópusi esőerdő.

Fotó: Western Sydney University

A súlyosbodó ciklonok is akadályozzák az esőerdők szénelnyelését

A kibocsátás csökkentésre való célkitűzések részben azon alapulnak, hogy kiszámolják mennyi az ökoszisztémák szénelnyelő kapacitása, ami elősegíti a klímaváltozás enyhítését. A jelenlegi modellek túlbecsülhetik a trópusi esőerdők szén-dioxid kibocsátást ellensúlyozó kapacitását.

A tanulmány azt is megállapította, hogy ezekben az erdőkben a ciklonok akadályozzák a fás biomassza szénelnyelő kapacitását. Ez probléma, mert a klímaváltozás miatt a ciklonok egyre súlyosabbak lesznek, és hatásuk dél felé a távolabb levő területekre is ki fog terjedni, és potenciálisan az erdő további területeire is nagyobb mértékben fog hatást gyakorolni. Azt még nem tudni, hogy ez van-e globálisan a többi trópusi erdőben is, ez további kutatást igényel.

(Forrás: Western Sydney University: https://www.westernsydney.edu.au/)





