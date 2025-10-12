Tragédiával végződött a svéd expedíció, 33 évvel később találták meg a holttesteket

1930-ban a Bratvaag nevű norvég hajó tengerészei rozmárokra vadásztak Kvitøya szigetén, amikor rábukkantak egy tábor nyomaira és egy kis csónak roncsára. A csónak belsejében tudományos felszerelést találtak, ezzel a felirattal: „Andrée expedíciója, 1896".

Tragédiával végződött a sarkvidékre indított expedíció

Fotó: Wikimedia Commons

A matrózok a közelben három holttestet is felfedeztek, amelyeket naplófüzetek és filmtekercsek vettek körül. így derült fény a több mint három évtizeddel korábbi expedíció tragikus sorsára, amelyet jól érzékeltettek az előhívott fényképek is.

Vakmerő expedíció: Svédország presztízse a tét

A Föld országai a XIX. sz. második felében szinte versenyt futottak az addig feltáratlan területek meghódításáért. A sarkkutatásban Norvégia járt elöl, ami bosszantotta a nemzetközi elismerésre és hírnévre aspiráló svédeket. Ezért fogadta a hazájában óriási lelkesedés a svéd Salomon August Andrée tervét, aki szenzációs ötlettel állt elő: a jégmezőn való küszködés helyett a mérnök léghajóval kívánta eljutni az Északi-sarkra. Mindez végre Svédországra irányította a világ közvéleményének hőn áhított figyelmét.

A Sas

Andrée az Örnen (Sas) nevet adta a léghajójának, amelynek megépítését II. Oszkár svéd király és a világhírű vegyész, feltaláló Alfred Nobel finanszírozta. 20 méter átmérőjű ballon többrétegű selyemborítással készült Párizsban.

Ebben az építményben töltötték meg hidrogénnel a ballont

Fotó: Tekniska Museet

Andrée szerint a Sas 3 tonnányi súllyal egy hónapig is képes a levegőben maradni. A svéd mérnök a kormányzást hosszú és nehéz kötelekkel tervezte megoldani. Ezek a fékező-kormányzó kötelek a jégen csúsztak volna, és nem csak lassították volna a ballont, hanem lehetővé tették volna, hogy a kutatók a kosárból kis vitorlákkal kormányozhassák az egyébként irányíthatatlan járművet.

Intő jelek

Andrée 1896-ban a svalbardi Danes-szigetre utazott a csapatával, ahol egy hangárt is építettek a Sas számára. Itt töltötték fel hidrogénnel a ballont. De hiába várta az északi szelet Andrée (46), Nils Gustaf Ekholm (49) meteorológus és Nils Strindberg (25), épp az ellenkező irányból fújt. Ráadásul Ekholm felfedezte, hogy a lakkozott selyem a tervezettnél nagyobb mértékben ereszti a hidrogént. A számításai szerint mindössze 17 napig repülhetne a léghajó, és mivel Andrée nem volt hajlandó változtatni a terveken, és arra sem hajlott, hogy próbarepülést végezzen a Sassal, a meteorológus kilépett a csapatból. Ezzel az expedíció elveszítette az egyetlen embert, akinek volt sarkvidéki tapasztalata. Andrée ekkor a ballon áttervezése helyett szerződtetett egy újabb tapasztalatlan fiatalt, a 25 éves Knut Frænkel mérnököt.