Tragédiával végződött a svéd expedíció, 33 évvel később találták meg a holttesteket

1930-ban a Bratvaag nevű norvég hajó tengerészei rozmárokra vadásztak Kvitøya szigetén, amikor rábukkantak egy tábor nyomaira és egy kis csónak roncsára. A csónak belsejében tudományos felszerelést találtak, ezzel a felirattal: „Andrée expedíciója, 1896".
A matrózok a közelben három holttestet is felfedeztek, amelyeket naplófüzetek és filmtekercsek vettek körül. így derült fény a több mint három évtizeddel korábbi expedíció tragikus sorsára, amelyet jól érzékeltettek az előhívott fényképek is.
Vakmerő expedíció: Svédország presztízse a tét
A Föld országai a XIX. sz. második felében szinte versenyt futottak az addig feltáratlan területek meghódításáért. A sarkkutatásban Norvégia járt elöl, ami bosszantotta a nemzetközi elismerésre és hírnévre aspiráló svédeket. Ezért fogadta a hazájában óriási lelkesedés a svéd Salomon August Andrée tervét, aki szenzációs ötlettel állt elő: a jégmezőn való küszködés helyett a mérnök léghajóval kívánta eljutni az Északi-sarkra. Mindez végre Svédországra irányította a világ közvéleményének hőn áhított figyelmét.
A Sas
Andrée az Örnen (Sas) nevet adta a léghajójának, amelynek megépítését II. Oszkár svéd király és a világhírű vegyész, feltaláló Alfred Nobel finanszírozta. 20 méter átmérőjű ballon többrétegű selyemborítással készült Párizsban.
Andrée szerint a Sas 3 tonnányi súllyal egy hónapig is képes a levegőben maradni. A svéd mérnök a kormányzást hosszú és nehéz kötelekkel tervezte megoldani. Ezek a fékező-kormányzó kötelek a jégen csúsztak volna, és nem csak lassították volna a ballont, hanem lehetővé tették volna, hogy a kutatók a kosárból kis vitorlákkal kormányozhassák az egyébként irányíthatatlan járművet.
Intő jelek
Andrée 1896-ban a svalbardi Danes-szigetre utazott a csapatával, ahol egy hangárt is építettek a Sas számára. Itt töltötték fel hidrogénnel a ballont. De hiába várta az északi szelet Andrée (46), Nils Gustaf Ekholm (49) meteorológus és Nils Strindberg (25), épp az ellenkező irányból fújt. Ráadásul Ekholm felfedezte, hogy a lakkozott selyem a tervezettnél nagyobb mértékben ereszti a hidrogént. A számításai szerint mindössze 17 napig repülhetne a léghajó, és mivel Andrée nem volt hajlandó változtatni a terveken, és arra sem hajlott, hogy próbarepülést végezzen a Sassal, a meteorológus kilépett a csapatból. Ezzel az expedíció elveszítette az egyetlen embert, akinek volt sarkvidéki tapasztalata. Andrée ekkor a ballon áttervezése helyett szerződtetett egy újabb tapasztalatlan fiatalt, a 25 éves Knut Frænkel mérnököt.
A végleges felszállás
A csoport 1897. július 11-én, kedvező széljárásban végül a levegőbe emelkedett, de már a felszállás utáni percek a katasztrófát vetítették előre. A ballon csak alig-alig emelkedett, a hosszú, nehéz fékezőkötelek visszahúzták. Sőt, annyira rossznak bizonyult az előzetes tervezés, hogy a kosár lesüllyedt a tenger szintjéig, és többször a víz tetején csúszott. Az utasok kétségbeesetten igyekeztek megszabadulni a ballaszttól. Ki is dobtak több zsák homokot, közben azonban leszakadtak a fékezőkötelek is, ezért a ballon hirtelen 700 méterre liftezett. Az immár irányíthatatlan jármű selyemvarrásain ráadásul gyorsan szökött a hidrogén.
Andrée megakadályozhatta volna a tragédiát, ha azonnal a kényszerleszállás mellett dönt, de a svéd mérnök nem bírta volna elviselni a kudarcról szóló sajtóbeszámolókat. Így a ballon eltűnt a nézők szeme elől, és a következő 33 évben senki nem tudta, mi történt az utasaival.
A kényszerleszállás
A léghajó több száz kilométert repült a kiindulási pontjától. Bár Andrée 36 postagalambot is magával vitt, a madarakat nem tanították meg a hazarepülésre, így mindössze egyetlen állat üzenetét találták meg. Ebben ez állt.
Jó sebességgel haladunk, átléptük a 10-ik délkört. Ez a harmadik galamb. Andrée.
A ballon azonban vesztett a magasságából. Az utasok sok tárgyat kidobáltak a gondolából, de a hozzá nem értésüket mutatja, hogy élelmiszeres ládáktól is megszabadultak.
A ballon július 14-ig bírta, ekkor 480 kilométerre a Danes-szigettől leereszkedett az úszó jégmezőre és többé nem tudott felszállni.
Élet a jégen
Bár a három kutatónak hatalmas mennyiségű felszerelése volt, kiderült, hogy tapasztalat híján rosszul állították össze a készleteket. Hiába hoztak magukkal szánokat, sőt, egy csónakot is, ezek mozgatása szinte emberfeletti erőt követelt. A jégmező ugyanis nem olyan, mint egy tükörsima jégpálya, hanem töredezett felület, amelyen sok, a jég nyomása miatt felfelé türemkedő, sziklaszerű képződmény található.
- A csoport három, egyenként 200 kilós vontatmányt állított össze a készletekből illetve felszerelésből, és ezt a három szánra rakták.
A csomagokban az észak-amerikai indián élelmiszer, a pemmikán, sajt, és konzervek voltak, valamint rengeteg hasznavehetetlen tárgy: egy világtörténelmi enciklopédia kötetei, asztalterítő, selyem nyaksálak, valamint több palack portói bor és pezsgő. Ezeket végül lerakodták és ott hagyták a jégen, így sikerült 130 kilóra csökkenteni a szánok súlyát.
Szeptemberben egy nagy jégtáblára telepedtek át, és azt remélték, ezzel majd délre sodródnak, a lakott partok felé. A jégtábla azonban elakadt, mert októberre a jég megszilárdult a lakatlan Kvitøya-sziget mellett.
A kutatók partot érnek és meghalnak
A csoport 88 napos küzdelem után végre biztos talajon várhatta az áttelelést.
A helyzetük egyáltalán nem volt reménytelen.
A puskáikkal tudtak vadászni, az élelmük, bár csökkent a mennyisége, beosztással elegendőnek bizonyulhatott a jövő tavaszig, és meleg ruhákkal illetve gyógyszerekkel is el voltak látva. Andrée utolsó naplóbejegyzésére sem a kétségbeesés, hanem inkább a bizakodás a jellemző:
Jó lesz a havazás után újra kimenni a szabadba.
A naplóik szerint október 5-én építették fel a kis táborukat a szigeten, de három nap múlva pedig mindannyian halottak voltak.
Mi okozta a tragédiát?
Az elmúlt majdnem 130 évben számos teória látott napvilágot arról, miért haltak meg a svéd sarkkutatók. Kihűlés, vitaminhiány, szén-monoxid-mérgezés a rosszul működő kályhától, ólommérgezés a korabeli konzervektől, a nem megfelelően átsütött jegesmedve hús – ezek mind lehetséges magyarázatok.
A legvalószínűbb magyarázatot Bea Uusma svéd sarkkutató adta a könyvében Az orvos végzettségű nő szerint ez történt:
Strindbergnek halt meg elsőként, mert ő volt az egyetlen, akit eltemetve találtak meg. A ruhái sérülései alapján valószínűleg jegesmedve ölte meg. Az állat Fraenkelt is összemarcangolhatta, de ő még eljutott a sátorig. Andrée maradványait egy kis szikladombon találták meg. A naplóját gondosan becsomagolta egy vastag gyapjúpulóverbe és a ballon vízhatlan selyemborításának egy darabjába. Uusma úgy véli, miután Andrée-ban tudatosult, hogy egyedül maradt, nagy adag morfiumot, illetve ópiumot vett be, és örökre elaludt.