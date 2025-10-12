Hírlevél

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Tragédiával végződött a svéd expedíció, 33 évvel később találták meg a holttesteket

1897 júliusában három svéd kutató a történelemben először a levegőből kísérelte meg az Északi-sarkvidék meghódítását. Mindössze három nap múlva azonban már a jégre ereszkedett a ballonjuk, mert elszökött belőle a hidrogén. A három férfi történetét csak 1930-ban fejtette meg egy norvég expedíció, amely egy elhagyott szigeten megtalálta Salomon August Andrée és társai holttestét.
1930-ban a Bratvaag nevű norvég hajó tengerészei rozmárokra vadásztak Kvitøya szigetén, amikor rábukkantak egy tábor nyomaira és egy kis csónak roncsára. A csónak belsejében tudományos felszerelést találtak, ezzel a felirattal: „Andrée expedíciója, 1896". 

Tragédiával végződött a sarkvidékre indított expedíció.
Tragédiával végződött a sarkvidékre indított expedíció
Fotó: Wikimedia Commons

A matrózok a közelben három holttestet is felfedeztek, amelyeket naplófüzetek és filmtekercsek vettek körül. így derült fény a több mint három évtizeddel korábbi expedíció tragikus sorsára, amelyet jól érzékeltettek az előhívott fényképek is. 

Vakmerő expedíció: Svédország presztízse a tét 

A Föld országai a XIX. sz. második felében szinte versenyt futottak az addig feltáratlan területek meghódításáért. A sarkkutatásban Norvégia járt elöl, ami bosszantotta a nemzetközi elismerésre és hírnévre aspiráló svédeket. Ezért fogadta a hazájában óriási lelkesedés a svéd Salomon August Andrée tervét, aki szenzációs ötlettel állt elő: a jégmezőn való küszködés helyett a mérnök léghajóval kívánta eljutni az Északi-sarkra. Mindez végre Svédországra irányította a világ közvéleményének hőn áhított figyelmét. 

A Sas 

Andrée az Örnen (Sas) nevet adta a léghajójának, amelynek megépítését II. Oszkár svéd király és a világhírű vegyész, feltaláló Alfred Nobel finanszírozta. 20 méter átmérőjű ballon többrétegű selyemborítással készült Párizsban. 

Ebben az építményben töltötték meg hidrogénnel a ballont
Fotó: Tekniska Museet

Andrée szerint a Sas 3 tonnányi súllyal egy hónapig is képes a levegőben maradni. A svéd mérnök a kormányzást hosszú és nehéz kötelekkel tervezte megoldani. Ezek a fékező-kormányzó kötelek a jégen csúsztak volna, és nem csak lassították volna a ballont, hanem lehetővé tették volna, hogy a kutatók a kosárból kis vitorlákkal kormányozhassák az egyébként irányíthatatlan járművet. 

Intő jelek

Andrée 1896-ban a svalbardi Danes-szigetre utazott a csapatával, ahol egy hangárt is építettek a Sas számára. Itt töltötték fel hidrogénnel a ballont. De hiába várta az északi szelet Andrée (46), Nils Gustaf Ekholm (49) meteorológus és Nils Strindberg (25), épp az ellenkező irányból fújt. Ráadásul Ekholm felfedezte, hogy a lakkozott selyem a tervezettnél nagyobb mértékben ereszti a hidrogént. A számításai szerint mindössze 17 napig repülhetne a léghajó, és mivel Andrée nem volt hajlandó változtatni a terveken, és arra sem hajlott, hogy próbarepülést végezzen a Sassal, a meteorológus kilépett a csapatból. Ezzel az expedíció elveszítette az egyetlen embert, akinek volt sarkvidéki tapasztalata. Andrée ekkor a ballon áttervezése helyett szerződtetett egy újabb tapasztalatlan fiatalt, a 25 éves Knut Frænkel mérnököt. 

Középen Andrée, az expedíció vezetője. 33 évig senki nem tudta, mi történt velük
Fotó: Tekniska Museet

A végleges felszállás

A csoport 1897. július 11-én, kedvező széljárásban végül a levegőbe emelkedett, de már a felszállás utáni percek a katasztrófát vetítették előre. A ballon csak alig-alig emelkedett, a hosszú, nehéz fékezőkötelek visszahúzták. Sőt, annyira rossznak bizonyult az előzetes tervezés, hogy a kosár lesüllyedt a tenger szintjéig, és többször a víz tetején csúszott. Az utasok kétségbeesetten igyekeztek megszabadulni a ballaszttól. Ki is dobtak több zsák homokot, közben azonban leszakadtak a fékezőkötelek is, ezért a ballon hirtelen 700 méterre liftezett. Az immár irányíthatatlan jármű selyemvarrásain ráadásul gyorsan szökött a hidrogén. 

Felszáll a Sas
Fotó: Tekniska Museet

Andrée megakadályozhatta volna a tragédiát, ha azonnal a kényszerleszállás mellett dönt, de a svéd mérnök nem bírta volna elviselni a kudarcról szóló sajtóbeszámolókat. Így a ballon eltűnt a nézők szeme elől, és a következő 33 évben senki nem tudta, mi történt az utasaival. 

A kényszerleszállás

A léghajó több száz kilométert repült a kiindulási pontjától. Bár Andrée 36 postagalambot is magával vitt, a madarakat nem tanították meg a hazarepülésre, így mindössze egyetlen állat üzenetét találták meg. Ebben ez állt.

Jó sebességgel haladunk, átléptük a 10-ik délkört. Ez a harmadik galamb. Andrée.

A ballon azonban vesztett a magasságából. Az utasok sok tárgyat kidobáltak a gondolából, de a hozzá nem értésüket mutatja, hogy élelmiszeres ládáktól is megszabadultak. 

Strindberg 200 fényképet készített az expedíció tagjainak életéről a jégmezőn. Ezen a fotón Andrée a gondolán áll
Fotó: Nils Strindberg / Tekniska Museet

A ballon július 14-ig bírta, ekkor 480 kilométerre a Danes-szigettől leereszkedett az úszó jégmezőre és többé nem tudott felszállni. 

Élet a jégen

Bár a három kutatónak hatalmas mennyiségű felszerelése volt, kiderült, hogy tapasztalat híján rosszul állították össze a készleteket. Hiába hoztak magukkal szánokat, sőt, egy csónakot is, ezek mozgatása szinte emberfeletti erőt követelt. A jégmező ugyanis nem olyan, mint egy tükörsima jégpálya, hanem töredezett felület, amelyen sok, a jég nyomása miatt felfelé türemkedő, sziklaszerű képződmény található. 

  • A csoport három, egyenként 200 kilós vontatmányt állított össze a készletekből illetve felszerelésből, és ezt a három szánra rakták. 

A csomagokban az észak-amerikai indián élelmiszer, a pemmikán, sajt, és konzervek voltak, valamint rengeteg hasznavehetetlen tárgy: egy világtörténelmi enciklopédia kötetei, asztalterítő, selyem nyaksálak, valamint több palack portói bor és pezsgő. Ezeket végül lerakodták és ott hagyták a jégen, így sikerült 130 kilóra csökkenteni a szánok súlyát. 

A kutatók a csónakot vonszolják a jégen
Fotó: Nils Strindberg / Tekniska Museet

Szeptemberben egy nagy jégtáblára telepedtek át, és azt remélték, ezzel majd délre sodródnak, a lakott partok felé. A jégtábla azonban elakadt, mert októberre a jég megszilárdult a lakatlan Kvitøya-sziget mellett.

A kutatók partot érnek és meghalnak

A csoport 88 napos küzdelem után végre biztos talajon várhatta az áttelelést. 

A helyzetük egyáltalán nem volt reménytelen. 

A puskáikkal tudtak vadászni, az élelmük, bár csökkent a mennyisége, beosztással elegendőnek bizonyulhatott a jövő tavaszig, és meleg ruhákkal illetve gyógyszerekkel is el voltak látva. Andrée utolsó naplóbejegyzésére sem a kétségbeesés, hanem inkább a bizakodás a jellemző:

Jó lesz a havazás után újra kimenni a szabadba. 

A naplóik szerint október 5-én építették fel a kis táborukat a szigeten, de három nap múlva pedig mindannyian halottak voltak. 

Mi okozta a tragédiát? 

Az elmúlt majdnem 130 évben számos teória látott napvilágot arról, miért haltak meg a svéd sarkkutatók. Kihűlés, vitaminhiány, szén-monoxid-mérgezés a rosszul működő kályhától, ólommérgezés a korabeli konzervektől, a nem megfelelően átsütött jegesmedve hús – ezek mind lehetséges magyarázatok. 

Strindberg menyasszonya, Anna Chalier fotóját a sarkkutató holtteste mellett találták még 33 év múlva a norvég tengerészek
Fotó: Nils Strindberg / Tekniska Museet

A legvalószínűbb magyarázatot Bea Uusma svéd sarkkutató adta a könyvében Az orvos végzettségű nő szerint ez történt: 

Strindbergnek halt meg elsőként, mert ő volt az egyetlen, akit eltemetve találtak meg. A ruhái sérülései alapján valószínűleg jegesmedve ölte meg. Az állat Fraenkelt is összemarcangolhatta, de ő még eljutott a sátorig. Andrée maradványait egy kis szikladombon találták meg. A naplóját gondosan becsomagolta egy vastag gyapjúpulóverbe és a ballon vízhatlan selyemborításának egy darabjába. Uusma úgy véli, miután Andrée-ban tudatosult, hogy egyedül maradt, nagy adag morfiumot, illetve ópiumot vett be, és örökre elaludt. 

 

 

