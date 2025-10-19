Derítse ki, fittebb-e, mint egy 80 éves profi atléta

Ráadásul az időskorú élsportolók másképp „öregszenek”. A Washington Post wellness rovatának témája is rámutat: a rendszeres, okos terhelés és a céltudatos edzés olyan eredményeket tart fenn, amelyek sok, magát „fiatalnak” gondoló felnőttet is meglepnek. Ezért a fittség tekintetében érdemes árnyalt, több komponensű megközelítést alkalmazni.

Sok fiatal ember fittsége nem éri el az idős atlétákét

Fotó: AMELIE-BENOIST / BSIP

Gyors fittségi öntesztek otthon: az alapok

Először is mérjük meg a nyugalmi pulzust és az edzés utáni regenerációt. Végezzünk egy mérsékelt, 2–3 perces lépcsőzést vagy tempós guggolássorozatot, majd nézzük meg, mennyit esik a pulzusunk egy perc alatt.

A gyorsabb pulzuscsökkenés jobb kardiovaszkuláris fittséget jelez.

Emellett teszteljük az egyensúlyt: álljunk fél lábon, karok a csípőn, szem nyitva, majd csukjuk be és próbáljunk így megállni. Az időskorú profi atléta gyakran kimagasló stabilitást mutat.

Másodszor próbáljuk ki a 30 másodperces szék-felállás tesztet. Üljünk egy stabil székre, karok mellkason keresztben, és számoljuk, hány teljes felállást végzünk fél perc alatt. A törzs- és combfeszítő erő remek jelzője ez.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) iránymutatása szerint egy 60 és 64 közötti férfi átlagosan 14, egy hasonló korú nő 12 ilyen mozdulatot tud elvégezni 30 másodperc alatt. Ez az idő előrehaladtával fokozatosan csökken, 10 évvel később például már csak 12 és 10 a két szám.

Ha szeretnénk felsőtestmutatót is, végezzünk térdelőtámaszos fekvőtámaszokat, és jegyezzük fel a darabszámot. Így már három alapmutatóval rendelkezünk.

Állóképesség a gyakorlatban: több, mint kilométerek

Az állóképesség nem pusztán futást jelent.

A 6 perces sétateszt biztonságos és informatív: jelöljünk ki egy sík pályát, sétáljunk a saját legjobb tempónkban 6 percig, és mérjük a távolságot.

Egy 80 éves profi atléta gyakran jóval meghaladja az egészséges átlagértékeket, mert a gazdaságos mozgás és a következetes edzés csúcsteljesítményt hoz még ebben a korcsoportban is.

Emellett választhatjuk a 3 perces lépcsőtesztet vagy a Rockport 1 mérföldes sétát, amelyekkel becsült VO2max-ot számolhatunk. Minél magasabb a becsült VO2max, annál jobb a kardiovaszkuláris fittség. Fontos azonban: mindig melegítsünk be, hidratáljunk, és fokozatosan haladjunk – az összehasonlítás csak akkor értékes, ha biztonságos.