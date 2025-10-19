Derítse ki, fittebb-e, mint egy 80 éves profi atléta

Ráadásul az időskorú élsportolók másképp „öregszenek”. A Washington Post wellness rovatának témája is rámutat: a rendszeres, okos terhelés és a céltudatos edzés olyan eredményeket tart fenn, amelyek sok, magát „fiatalnak” gondoló felnőttet is meglepnek. Ezért a fittség tekintetében érdemes árnyalt, több komponensű megközelítést alkalmazni.
Gyors fittségi öntesztek otthon: az alapok
Először is mérjük meg a nyugalmi pulzust és az edzés utáni regenerációt. Végezzünk egy mérsékelt, 2–3 perces lépcsőzést vagy tempós guggolássorozatot, majd nézzük meg, mennyit esik a pulzusunk egy perc alatt.
A gyorsabb pulzuscsökkenés jobb kardiovaszkuláris fittséget jelez.
Emellett teszteljük az egyensúlyt: álljunk fél lábon, karok a csípőn, szem nyitva, majd csukjuk be és próbáljunk így megállni. Az időskorú profi atléta gyakran kimagasló stabilitást mutat.
Másodszor próbáljuk ki a 30 másodperces szék-felállás tesztet. Üljünk egy stabil székre, karok mellkason keresztben, és számoljuk, hány teljes felállást végzünk fél perc alatt. A törzs- és combfeszítő erő remek jelzője ez.
Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) iránymutatása szerint egy 60 és 64 közötti férfi átlagosan 14, egy hasonló korú nő 12 ilyen mozdulatot tud elvégezni 30 másodperc alatt. Ez az idő előrehaladtával fokozatosan csökken, 10 évvel később például már csak 12 és 10 a két szám.
Ha szeretnénk felsőtestmutatót is, végezzünk térdelőtámaszos fekvőtámaszokat, és jegyezzük fel a darabszámot. Így már három alapmutatóval rendelkezünk.
Állóképesség a gyakorlatban: több, mint kilométerek
Az állóképesség nem pusztán futást jelent.
A 6 perces sétateszt biztonságos és informatív: jelöljünk ki egy sík pályát, sétáljunk a saját legjobb tempónkban 6 percig, és mérjük a távolságot.
Egy 80 éves profi atléta gyakran jóval meghaladja az egészséges átlagértékeket, mert a gazdaságos mozgás és a következetes edzés csúcsteljesítményt hoz még ebben a korcsoportban is.
Emellett választhatjuk a 3 perces lépcsőtesztet vagy a Rockport 1 mérföldes sétát, amelyekkel becsült VO2max-ot számolhatunk. Minél magasabb a becsült VO2max, annál jobb a kardiovaszkuláris fittség. Fontos azonban: mindig melegítsünk be, hidratáljunk, és fokozatosan haladjunk – az összehasonlítás csak akkor értékes, ha biztonságos.
Erő és teljesítmény: a mindennapok izomlaborja
Az izomerő és a robbanékonyság kiválóan megfogható egyszerű eszközökkel. A kézfogás-erő (handgrip) mérhető dinamométerrel; a markolóerő jó összefüggést mutat a teljes test erőnlétével. Ha nincs eszközünk, jegyezzük fel funkcionalitásban: nehéz bevásárlótáskák cipelése, befőttesüveg-nyitás, vagy függés a húzódzkodó rúdon. Ezek bár nem laborértékek, mégis relevánsak.
A lépcsőfutás-teljesítmény az erő és a sebesség találkozása. Mérjük meg, mennyi idő alatt érünk fel 2–4 emeletet, majd pihenjünk és ismételjünk. A profi, 80 éves atléta gyakran meglepően gyors, mert az ideg-izom rendszerét célzottan edzi. Ha az időnk javul, az erő-állóképességünk is fejlődik.
Mozgékonyság és agilitás
A fittség harmadik pillére a mobilitás és a kontroll. Próbáljuk ki a sit-and-reach hajlékonysági tesztet a combhajlítókra és a gerinc hátsó láncára. Ez nem csak a nyújthatóságot, hanem a sérüléskockázatot is jelzi. A boka falteszt (térddel a fal felé) pedig megmutatja, mennyire akadálytalan a térd-előremozgás – kulcs a szép guggoláshoz és futómozgáshoz.
Az agilitást és reaktivitást a TUG (Timed Up and Go) jól ragadja meg: üljünk le, álljunk fel, sétáljunk 3 métert, forduljunk meg, térjünk vissza és üljünk le – időre.
Egy 80 éves profi atléta sokszor villámgyors, mert a koordinációt folyamatosan edzi. Mi is fejleszthetjük létra-gyakorlatokkal, kúpok közti irányváltásokkal és könnyű szökdelésekkel.
Így hasonlítsuk magunkat egy 80 éves profi atlétához
Először is rendszerezzünk. Írjunk fel minden tesztet, az időpontot, a körülményeket és az eredményt. Ezután keressünk korcsoportos referenciaértékeket és masters (szenior) atlétikai teljesítménylistákat (például itt található egy). Nem kell világrekordokhoz mérnünk magunkat, elég, ha látjuk: az adott komponensben az átlaghoz, a jóhoz vagy a kiemelkedő szinthez közelítünk-e.
Másodszor készítsünk tervet. Ha az állóképesség lemarad, illesszünk be heti 2–3 tempós sétát vagy könnyű futást, pulzuskontrollal. Ha az erő a gyenge pont, kezdjünk teljes testes, alapgyakorlatokkal (guggolás, evezés, fekvőtámasz, csípőemelés). Ha a mobilitás hiányzik, szenteljünk napi 10–15 percet nyújtásra és kontrollált mobilizációra. Így lépésről lépésre zárhatjuk az ollót egy 80 éves, profi atléta és magunk közt.
Biztonság, progresszió, közösség
Mindeközben tartsuk szem előtt a biztonságot. Bemelegítés, fokozatosság, pihenőnapok és szükség esetén szakmai konzultáció alapfeltétel.
A fittség hosszú távú projekt, nem sprint.
Végül vonjuk be a közösséget. Mérjünk együtt barátokkal, vegyünk részt amatőr versenyeken, vagy csatlakozzunk egy futó- és erőnléti klubhoz. A társas támogatás és a visszajelzés felgyorsítja a fejlődést – és sokkal szórakoztatóbbá teszi a folyamatot.