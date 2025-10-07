Hírlevél

Atomcsapásról beszél az orosz ezredes, ha az ukránok ezt megteszik

Fizikai Nobel-díj

Kézzel foghatóvá tették a kvantumvilágot – ezért járt a 2025-ös fizikai Nobel-díj

58 perce
Olvasási idő: 7 perc
John Clarke brit, Michel H. Devoret francia és John M. Martinis amerikai tudós kapja az idei fizikai Nobel-díjat kvantummechanikai kutatásaiért a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint. Kísérleteik során egy olyan elektromos áramkörben bizonyították a kvantummechanikai jelenségeket, amely elég nagy volt ahhoz, hogy az ember kézbe vehesse. Ezzel utat nyitottak a jövő kvantumtechnológiái felé.
Fizikai Nobel-díjfelfedezésNobel-díj

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2025. október 7-én jelentette be, hogy az idei fizikai Nobel-díjat három kiemelkedő kutató – John Clarke (Kaliforniai Egyetem, Berkeley), Michel H. Devoret (Yale Egyetem és UC Santa Barbara) és John M. Martinis (UC Santa Barbara) – kapta megosztva, a „makroszkopikus kvantummechanikai alagúthatás és az energia kvantáltságának felfedezéséért elektromos áramkörben".

Kvantummechanikai kutatásokért járt a 2025-ös fizikai Nobel-díj.
Kvantummechanikai kutatásokért járt a 2025-ös fizikai Nobel-díj
Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

A döntés középpontjában az a több évtizedes kérdés állt, hogy mekkora lehet egy rendszer, amely még képes kvantummechanikai viselkedést mutatni. A legtöbb fizikai jelenség ugyanis mikroszkopikus részecskék szintjén jelentkezik, és amint nagyszámú részecske vesz részt a folyamatban, a kvantumhatások rendszerint eltűnnek. 

Clarke, Devoret és Martinis eredményei viszont azt bizonyították, hogy a kvantummechanika jelenségei nemcsak a részecskék világában, hanem makroszkopikus méretekben is megfigyelhetők.

Ezért kapták a fizikai Nobel-díjat

A tudósok az 1980-as évek közepén szupervezető anyagokból készült áramkört építettek, amelyben egy vékony, szigetelő réteggel elválasztották az alkotóelemeket. Ez a felépítés, az úgynevezett Josephson-csatolás, lehetővé tette, hogy a szupervezető elektronok kollektíven viselkedjenek, mintha egyetlen „részecske” töltené ki az egész rendszert.

A kvantummechanika egyik legkülönösebb jelensége, az alagúthatás is megfigyelhetővé vált: a rendszer a „nullfeszültségű” állapotból képes volt „átjutni” egy energiagáton, amit normál esetben nem tudna átlépni. Ez a váltás feszültség megjelenésével volt kimutatható.

A kutatók ráadásul igazolták, hogy az áramkör kvantált módon viselkedik, vagyis csak meghatározott mennyiségű energiát képes elnyelni vagy leadni – pontosan úgy, ahogyan azt a kvantumelmélet előre jelzi.

Út a jövő kvantumtechnológiáihoz

„Csodálatos, hogy a százéves kvantummechanika még mindig képes meglepni bennünket” – mondta Olle Eriksson, a Nobel-bizottság elnöke. 

A felfedezés nemcsak elméleti áttörés, hanem gyakorlati alap is: a kvantummechanika már most az összes digitális technológia alapja, a tranzisztoroktól kezdve a mikrochipekig.

A díjazottak kísérletei új lehetőségeket nyitnak a kvantumkriptográfia, a kvantumszámítógépek és a kvantumérzékelők fejlesztésében. Ezek a technológiák a jövő biztonságos kommunikációját, gyorsabb adatfeldolgozását és soha nem látott pontosságú méréseit ígérik.

A díjazottakról

  • John Clarke, 1942-ben született Cambridge-ben (Egyesült Királyság). A Cambridge-i Egyetemen szerzett PhD-fokozatot 1968-ban, jelenleg a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) professzora.
  • Michel H. Devoret, 1953-ban született Párizsban, 1982-ben doktorált a Paris-Sud Egyetemen. Professzor a Yale Egyetemen és a Kaliforniai Egyetemen, Santa Barbarán.
  • John M. Martinis, 1958-ban született, PhD-fokozatát 1987-ben a Berkeley-n szerezte, jelenleg a UC Santa Barbara professzora.
(L-R) Olle Eriksson, Chair of the Nobel Committee for Physics, Hans Ellegren, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences, and Goeran Johansson, Member of the Nobel Committe for Physics, address a press conference to announce the winners of the 2025 Nobel Prize in Physics at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden, on October 7, 2025. John Clarke (UK), Michel H. Devoret (France) and John M. Martinis (US) win the Nobel Prize in Physics 2025, 'for the discovery of macroscopic quatum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit', it was announced on October 7, 2025. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
A 2025-ös fizikai Nobel-díj díjazottjai
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

A három tudós 11 millió svéd koronán osztozik egyenlő arányban. Felfedezésük bizonyítja: a kvantumvilág határai messze nem ott húzódnak, ahol korábban hittük.

 

