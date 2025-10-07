Kézzel foghatóvá tették a kvantumvilágot – ezért járt a 2025-ös fizikai Nobel-díj

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2025. október 7-én jelentette be, hogy az idei fizikai Nobel-díjat három kiemelkedő kutató – John Clarke (Kaliforniai Egyetem, Berkeley), Michel H. Devoret (Yale Egyetem és UC Santa Barbara) és John M. Martinis (UC Santa Barbara) – kapta megosztva, a „makroszkopikus kvantummechanikai alagúthatás és az energia kvantáltságának felfedezéséért elektromos áramkörben".

Kvantummechanikai kutatásokért járt a 2025-ös fizikai Nobel-díj

A döntés középpontjában az a több évtizedes kérdés állt, hogy mekkora lehet egy rendszer, amely még képes kvantummechanikai viselkedést mutatni. A legtöbb fizikai jelenség ugyanis mikroszkopikus részecskék szintjén jelentkezik, és amint nagyszámú részecske vesz részt a folyamatban, a kvantumhatások rendszerint eltűnnek.

Clarke, Devoret és Martinis eredményei viszont azt bizonyították, hogy a kvantummechanika jelenségei nemcsak a részecskék világában, hanem makroszkopikus méretekben is megfigyelhetők.

Ezért kapták a fizikai Nobel-díjat

A tudósok az 1980-as évek közepén szupervezető anyagokból készült áramkört építettek, amelyben egy vékony, szigetelő réteggel elválasztották az alkotóelemeket. Ez a felépítés, az úgynevezett Josephson-csatolás, lehetővé tette, hogy a szupervezető elektronok kollektíven viselkedjenek, mintha egyetlen „részecske” töltené ki az egész rendszert.

A kvantummechanika egyik legkülönösebb jelensége, az alagúthatás is megfigyelhetővé vált: a rendszer a „nullfeszültségű” állapotból képes volt „átjutni” egy energiagáton, amit normál esetben nem tudna átlépni. Ez a váltás feszültség megjelenésével volt kimutatható.

A kutatók ráadásul igazolták, hogy az áramkör kvantált módon viselkedik, vagyis csak meghatározott mennyiségű energiát képes elnyelni vagy leadni – pontosan úgy, ahogyan azt a kvantumelmélet előre jelzi.

Út a jövő kvantumtechnológiáihoz

„Csodálatos, hogy a százéves kvantummechanika még mindig képes meglepni bennünket” – mondta Olle Eriksson, a Nobel-bizottság elnöke.

A felfedezés nemcsak elméleti áttörés, hanem gyakorlati alap is: a kvantummechanika már most az összes digitális technológia alapja, a tranzisztoroktól kezdve a mikrochipekig.

A díjazottak kísérletei új lehetőségeket nyitnak a kvantumkriptográfia, a kvantumszámítógépek és a kvantumérzékelők fejlesztésében. Ezek a technológiák a jövő biztonságos kommunikációját, gyorsabb adatfeldolgozását és soha nem látott pontosságú méréseit ígérik.