Most akkor hogy is van ez? Mutatjuk, mikor érdemes fogat mosnia

Ráadásul a szakemberek régóta hangsúlyozzák: a fogmosás önmagában nem minden. A megfelelő sorrend és időzítés döntő. Ha tudatosan tervezzük meg a reggel rutinunkat, akkor nemcsak a leheletünk lesz jobb, hanem a fogzománcunkat is hatékonyabban védjük a nap folyamán. Így a reggel nemcsak indul, hanem jól indul.

Fogmosás: a szakemberek megválaszolták, hogy reggeli előtt vagy után célszerű fogat mosni

Fotó: NIVA / Connect Images

Fogmosás reggeli előtt: a „védőpajzs” megközelítés

Sokan esküsznek arra, hogy a fogmosás reggel, ébredés után az első teendő. Ennek jó oka van. Először is, így eltávolítjuk az éjszaka felgyűlt lepedéket, és fluoriddal bevonjuk a fogakat.

Következésképp, amikor kávét, teát vagy gyümölcslevet iszunk, a fluorid részben védi a zománcot a savaktól.

Emellett kevesebb eséllyel alakul ki azonnali elszíneződés a kávétól, mert a lepedék, amihez a pigmentek tapadnak, már nagyrészt nincs jelen.

Továbbá érdemes a fogselymet is előrevenni. Ha előbb selymezünk, majd fogat mosunk, a fluorid könnyebben bejut a fogközökbe. Végül ne öblítsünk erősen vízzel: elég kiköpni a habot, így a fluorid hosszabban fejti ki hatását. Ezzel a stratégiával a reggel nem jelent kompromisszumot az élvezet (kávé, pirítós) és a védelem (zománc) között.

Reggeli után: működhet, de számít az időzítés

Vannak, akik inkább étkezés után szeretnek fogat mosni, mert így érzik igazán tisztának a szájukat. Ez is működhet, azonban a kulcs a várakozás. Savas ételek és italok – például narancslé, smoothie, kávé vagy bor – átmenetileg lágyítják a zománcot. Ha ilyenkor azonnal dörzsölünk, mikroszkopikus szinten többet árthatunk, mint használunk.

Ezért a szakemberek általában legalább 30 perc várakozást javasolnak reggeli után, hogy a nyál visszaállítsa a száj pH-ját.

Közben praktikusan öblítsünk vízzel, vagy rágjunk cukormentes rágót xilitollal, ami serkenti a nyáltermelést és segíti a remineralizációt. Ha nem tudunk fél órát várni, egy átmeneti megoldás a vízzel való alapos kiöblítés és a puha sörtéjű kefe nagyon gyengéd használata, de ideális esetben inkább várjunk. Így az étkezés utáni fogmosás előnyei érvényesülnek, anélkül, hogy a zománcot kockáztatnánk.