Most akkor hogy is van ez? Mutatjuk, mikor érdemes fogat mosnia

Ráadásul a szakemberek régóta hangsúlyozzák: a fogmosás önmagában nem minden. A megfelelő sorrend és időzítés döntő. Ha tudatosan tervezzük meg a reggel rutinunkat, akkor nemcsak a leheletünk lesz jobb, hanem a fogzománcunkat is hatékonyabban védjük a nap folyamán. Így a reggel nemcsak indul, hanem jól indul.
Fogmosás reggeli előtt: a „védőpajzs” megközelítés
Sokan esküsznek arra, hogy a fogmosás reggel, ébredés után az első teendő. Ennek jó oka van. Először is, így eltávolítjuk az éjszaka felgyűlt lepedéket, és fluoriddal bevonjuk a fogakat.
Következésképp, amikor kávét, teát vagy gyümölcslevet iszunk, a fluorid részben védi a zománcot a savaktól.
Emellett kevesebb eséllyel alakul ki azonnali elszíneződés a kávétól, mert a lepedék, amihez a pigmentek tapadnak, már nagyrészt nincs jelen.
Továbbá érdemes a fogselymet is előrevenni. Ha előbb selymezünk, majd fogat mosunk, a fluorid könnyebben bejut a fogközökbe. Végül ne öblítsünk erősen vízzel: elég kiköpni a habot, így a fluorid hosszabban fejti ki hatását. Ezzel a stratégiával a reggel nem jelent kompromisszumot az élvezet (kávé, pirítós) és a védelem (zománc) között.
Reggeli után: működhet, de számít az időzítés
Vannak, akik inkább étkezés után szeretnek fogat mosni, mert így érzik igazán tisztának a szájukat. Ez is működhet, azonban a kulcs a várakozás. Savas ételek és italok – például narancslé, smoothie, kávé vagy bor – átmenetileg lágyítják a zománcot. Ha ilyenkor azonnal dörzsölünk, mikroszkopikus szinten többet árthatunk, mint használunk.
Ezért a szakemberek általában legalább 30 perc várakozást javasolnak reggeli után, hogy a nyál visszaállítsa a száj pH-ját.
Közben praktikusan öblítsünk vízzel, vagy rágjunk cukormentes rágót xilitollal, ami serkenti a nyáltermelést és segíti a remineralizációt. Ha nem tudunk fél órát várni, egy átmeneti megoldás a vízzel való alapos kiöblítés és a puha sörtéjű kefe nagyon gyengéd használata, de ideális esetben inkább várjunk. Így az étkezés utáni fogmosás előnyei érvényesülnek, anélkül, hogy a zománcot kockáztatnánk.
Kávé, tea és narancslé
A reggel sokaknál a kávéval kezdődik. Ha előtte mosunk fogat, kevésbé tapad meg a kávé pigmentje, és a fluorid is véd.
Ha mégis kávé után mosnánk, várjunk, öblítsünk vízzel, és csak utána kezdjük a fogmosást. Hasonló a helyzet a savas italokkal, különösen a narancslével: ezek után mindig adjunk időt a nyálnak, hogy ellensúlyozza a savasságot.
Mindemellett az eszközök is számítanak. Válasszunk puha sörtéjű kefét, fluoridos fogkrémet, és tartsuk a 2 perces szabályt. A nyelvtisztítás tovább javítja a leheletet, és csökkenti a baktériumterhelést. Így a reggeli fogmosás nemcsak időzítés, hanem minőség kérdése is.
Az este a király: a napzáró fogmosás a legfontosabb
Bár a reggel kapja a figyelmet, az este a döntő.
Az esti fogmosás – fogselyemmel kiegészítve – eltávolítja a nap folyamán felhalmozódott lepedéket, és hosszú, zavartalan fluorididőt biztosít alvás közben. Így a remineralizáció maximalizálódik, és a baktériumok kevesebb táptalajt találnak.
Ezért, még ha a reggel néha kapkodós is, az esti rutin legyen szent és sérthetetlen. A szakemberek szerint, ha választani kell, az este soha ne maradjon el. Ezzel a stratégiával már fél sikert aratunk a szuvasodás és az ínygyulladás megelőzésében.
Válasszunk fenntartható rutint
Ha kávéfüggő vagy és az első korty nélkül nem indul a reggel, mosd meg a fogad előtte, vagy – ha utána szeretsz mosni – öblíts, várj 30 percet, majd jöhet a fogmosás. Ha sietsz, az előtte történő fogmosás kényelmesebb: gyors, védelmet ad, és nem igényel várakozást. Emellett napközben vízivással sokat tehetsz a száj pH-jáért.
Végül a legjobb rutin az, amit következetesen betartasz: fogselyem naponta egyszer (ideális esetben este), fogmosás naponta kétszer két percig, fluoridos fogkrémmel, puha kefével.
Ha egyedi problémád van – savas reflux, fognyaki érzékenység, erős elszíneződés –, egyeztess a saját fogorvosoddal, mert a személyre szabás még a legjobb általános tanácsot is felülírhatja.