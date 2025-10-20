Szenzációs felfedezést tettek a tudósok, a Földről van szó

Ez az elképzelés nem puszta szeszély. Kutatók rámutatnak, hogy a korai élet valószínűleg egyszerűbb biokémiai megoldásokkal élt. Emiatt, mielőtt az oxigént termelő, klorofillos fotoszintézis globálisan elterjedt volna, olyan fényhasznosító stratégiák dominálhattak, amelyek más színt hagytak a földi tájon és a vizekben.

A lila Föld illusztrációja

Fotó: Wikipedia - Oleg Kuznetsov - 3depix

Lila Föld: a bíbor bioszféra elmélete

A lila Föld egyik kulcsa a retinál nevű pigment. Ez a molekula – például a halobaktériumok bíborfehérjéiben – a zöld-sárga fényt nyeli el erősen, miközben a vörös és kék tartományt visszaveri. Következésképp a mikrobaközösségek, telepek és felszíni bevonatok távolról bíboros-lilás árnyalatúnak tűnhettek, különösen sekély tengerekben és sómezőkön.

Ráadásul a retinálalapú fényhasznosítás, a fototrófia biokémiája egyszerűbb lehet a klorofill-alapú fotoszintézisnél. Emiatt a legkorábbi ökoszisztémák gyorsan képesek lehettek ezt a stratégiát felvenni. Ugyanakkor ez a folyamat nem termel oxigént; csupán protongrádienst és energiát hoz létre. Ezért a légkör lassú, későbbi oxigéndúsulása jól illeszkedik a lila Föld elmélet kronológiájához.

A zöld forradalom: a klorofill átveszi a hatalmat

Idővel azonban megjelent és elterjedt az oxigéntermelő, klorofillal működő fotoszintézis – különösen a cianobaktériumok révén. Ennek kritikus fordulópontja a nagy oxigénesemény, nagyjából 2,4 milliárd éve, amikor a légkör oxigéntartalma elkezdett tartósan emelkedni. Ezzel párhuzamosan a zöld pigmentek optikai ujjlenyomata vált dominánssá a felszínen.

Az új rezsim nemcsak a légkört alakította át, hanem a fényért folytatott ökológiai versenyt is. Mivel a klorofill más hullámhosszokat hasznosít hatékonyan, a valaha előnyös retinálalapú szervezetek visszaszorultak speciális élőhelyekre. Emiatt a lila Föld kora lezárult, és a bolygó színe olyanná vált, amelyet ma ismerünk.

Exobolygók és a lila bioszignatúrák

A lila Föld elmélet túlmutat a múlt rekonstrukcióján. Ha a korai bioszféra valóban bíborba öltözött, akkor az ilyen pigmentek egyedi spektrális jelet hagynak. Következésképp a csillagfény visszaverődésében olyan jellegzetes „perem” bukkanhat fel a zöld-sárga tartomány környékén, amely különbözik a ma ismert „növényzeti vörös éltől”.