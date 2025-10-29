Mi van a Föld gyomrában: mutatjuk az elképzeléseket

Első ránézésre paradoxon: minél mélyebbre nézünk, annál kevesebbet láthatunk közvetlenül. Ugyanakkor a természettudományok eszközei – a szeizmikus hullámok, a gravitációs mérések, a mágneses tér és a nagy nyomású kísérletek – mégis kirajzolják, hogyan épül fel a Föld: kéreg, köpeny és a központban a mag. Így, lépésről lépésre, a láthatatlan válik tapinthatóvá.

A Föld szerkezete a mai elképzelések szerint

Fotó: LCL

Régi elképzelések: az üreges Földtől a központi tűzig

Az emberiség képzelete mindig lakható világokat látott maga alatt. A régi elképzelések közé tartozott az üreges Föld gondolata, amely szerint bolygónk belsejében óriási üregek, sőt külön „világok” húzódnak. Az ötlet egyszerre romantikus és racionális gyökerű: egyesek a mágneses tér változásait, mások a földrengéseket próbálták ilyen módon megmagyarázni, miközben a mítoszok és regények olajat öntöttek a tűzre.

A felvilágosodás és a kora újkor tudósai – akik közül néhányan még a központi tűz képét is komolyan vették – bátor modellekkel álltak elő. Mindazonáltal a későbbi mérések fokozatosan szűkítették a lehetőségek körét. A romantika csábítása ellenére a Föld belseje nem üreges termek láncolata, hanem egy rendkívül sűrű, forró és dinamikus rendszer, amelyet a fizika törvényei formálnak, és amelynek középpontjában a mag áll.

Hogyan tárta fel a szeizmológia a magot?

A 20. század elején új korszak kezdődött: a szeizmológia a Föld belseje felé nyitott ablakot. A földrengések által keltett hullámok, miközben átszelik a bolygót, megtörnek, visszaverődnek és elhajlanak. Ezen mintázatokból a kutatók következtetnek a rétegek tulajdonságaira. Nem véletlen, hogy épp ezekből a jelekből rajzolódott ki először a mag létezése, majd a határai és szerkezete.

Először a köpeny és a mag közötti éles átmenet tűnt fel: a szeizmikus „árnyékzónák” jelezték, hogy bizonyos hullámok egy mély, folyékony rétegen nem haladnak át. Később kiderült, hogy a mag két részből áll: egy külső, folyékony vas-nikkel övből és egy belső, szilárd „mag a magban” régióból. E felfedezések nemcsak a Föld belsejének térképét rajzolták át, hanem megmagyarázták a mágneses tér eredetét is.