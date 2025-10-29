Hírlevél

Föld

Mi van a Föld gyomrában: mutatjuk az elképzeléseket

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Bolygónk stabilitását és változásait nemcsak az óceánok és a légkör mozgatják, hanem a Föld belseje is. A mélyben zajló folyamatok alakítják a kontinenseket, táplálják a vulkánokat, és létrehozzák a mágneses teret, amely megvédi az életet a kozmikus sugárzástól. Éppen ezért, ha meg akarjuk érteni a felszínen tapasztalható jelenségeket, le kell ereszkednünk a földkéreg alatti világ elméleti térképeire.
Földkéregköpeny mag

Első ránézésre paradoxon: minél mélyebbre nézünk, annál kevesebbet láthatunk közvetlenül. Ugyanakkor a természettudományok eszközei – a szeizmikus hullámok, a gravitációs mérések, a mágneses tér és a nagy nyomású kísérletek – mégis kirajzolják, hogyan épül fel a Föld: kéreg, köpeny és a központban a mag. Így, lépésről lépésre, a láthatatlan válik tapinthatóvá.

Föld Earth's interior, computer artwork. The crust is red, the mantle is orange, the outer core is yellow and the inner core is silver. (Photo by LCL / Science Photo Library via AFP)
A Föld szerkezete a mai elképzelések szerint
Fotó: LCL

Régi elképzelések: az üreges Földtől a központi tűzig

Az emberiség képzelete mindig lakható világokat látott maga alatt. A régi elképzelések közé tartozott az üreges Föld gondolata, amely szerint bolygónk belsejében óriási üregek, sőt külön „világok” húzódnak. Az ötlet egyszerre romantikus és racionális gyökerű: egyesek a mágneses tér változásait, mások a földrengéseket próbálták ilyen módon megmagyarázni, miközben a mítoszok és regények olajat öntöttek a tűzre.

A felvilágosodás és a kora újkor tudósai – akik közül néhányan még a központi tűz képét is komolyan vették – bátor modellekkel álltak elő. Mindazonáltal a későbbi mérések fokozatosan szűkítették a lehetőségek körét. A romantika csábítása ellenére a Föld belseje nem üreges termek láncolata, hanem egy rendkívül sűrű, forró és dinamikus rendszer, amelyet a fizika törvényei formálnak, és amelynek középpontjában a mag áll.

Hogyan tárta fel a szeizmológia a magot?

A 20. század elején új korszak kezdődött: a szeizmológia a Föld belseje felé nyitott ablakot. A földrengések által keltett hullámok, miközben átszelik a bolygót, megtörnek, visszaverődnek és elhajlanak. Ezen mintázatokból a kutatók következtetnek a rétegek tulajdonságaira. Nem véletlen, hogy épp ezekből a jelekből rajzolódott ki először a mag létezése, majd a határai és szerkezete. 

Először a köpeny és a mag közötti éles átmenet tűnt fel: a szeizmikus „árnyékzónák” jelezték, hogy bizonyos hullámok egy mély, folyékony rétegen nem haladnak át. Később kiderült, hogy a mag két részből áll: egy külső, folyékony vas-nikkel övből és egy belső, szilárd „mag a magban” régióból. E felfedezések nemcsak a Föld belsejének térképét rajzolták át, hanem megmagyarázták a mágneses tér eredetét is. 

Élő vasgolyó

A mag döntően vasból és nikkelből áll, ám kisebb mennyiségben könnyebb elemek – például szilícium, oxigén, kén, esetleg szén és hidrogén – is oldódnak benne. A külső mag folyékony, így az olvadt fémek áramlása elektromos áramokat hoz létre. Következésképp beindul a geodinamó: az a hatalmas természetes generátor, amely a bolygó mágneses terét fenntartja.

Conceptual image showing the magnetic field that surrounds and penetrates the planet Earth. Magnetic field lines emerge from the south magnetic pole, bend overhead and converge at the north magnetic pole, which is offset from the geographic north pole by 11 degrees. The exact position of the magnetic poles, indicated by the yellow line, varies by about 15 km. The field, which closely resembles that of a bar magnet, is generated by the dynamo effect. Inside the Earth's outer core, convective heating causes cells of ionised metal to rise and fall in a circular motion. These act like gigantic electrical currents, which in turn generate the magnetic field in the same way that a current circulating in coils of wire does. The Earth's magnetic field has a strength at the poles of 60 microtesla (0.6 gauss), nearly 200 times weaker than the field of a domestic fridge magnet. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
A Föld mágneses mezejének illusztrációja
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A belső mag szilárd, és kristályai különleges irányítottságot mutathatnak. Ez a textúra megmagyarázza, hogy a szeizmikus hullámok miért utaznak gyorsabban bizonyos irányokban. Ugyanakkor a mag növekedése – a folyékony vas lassú kikristályosodása – hőt és könnyű elemeket szabadít fel, ami tovább hajtja a konvekciót a külső magban. Így a Föld belseje nem passzív rétegződés, hanem energikus, egymásba kapcsolt gépezet.

Fúrótól a gyémántcelláig: hogyan kutatjuk ma a Föld belsejét

Bár a legmélyebb fúrás (12 262 méter a Kola-félszigeten) alig karcolta meg a köpeny alját, a modern geotudomány mégis egyre pontosabb. A kutatók laboratóriumban utánozzák a mag extrém körülményeit: gyémántprés-cellák és lézeres sokkhullámok segítségével több millió atmoszféra nyomást és több ezer fokos hőmérsékletet hoznak létre. E kísérletek révén finomítják, milyen ötvözet és sűrűség illik a megfigyelésekhez.

Eközben a szeizmológia új generációja – a globális hálózatok, a szupernagy földrengések utórezgései és a számítógépes inverziók – egyre részletesebb képet ad. Továbbá a geoneutrínómérések és a gravitációs modellek segítenek megbecsülni, mekkora a hőtermelés és hogyan oszlik meg a bolygó belsejében. Végül így áll össze a nagy egész: a régi elképzelések helyébe egy sokkal összetettebb, de ellenőrizhető történet lép.

Miért fontosak mégis a régi elképzelések?

A tudomány története nem csupán hibák sorozata, amelyeket később kijavítunk. Ellenkezőleg: a régi elképzelések – az üreges Föld romantikájától a központi tűz látomásáig – megmutatják, hogyan keresi az emberi elme a rendet a káoszban. Ezek az ötletek hidat képeztek a megfigyelések és a magyarázatok között, még ha a végső válaszok messzebb is estek.

Ma, amikor a mag szerkezetét a hullámok finom rezdüléseiből olvassuk ki, érdemes emlékezni erre a szellemi kalandra. Így nemcsak pontosabb képet kapunk a Föld belsejének működéséről, hanem megértjük azt is, miért volt vonzó az üreges Föld, és hogyan váltotta le a bizonyítékokon nyugvó földtani világkép.

 

