Megkérdezték a NASA szuperszámítógépét, mikor jön el a világvége – félelmetes választ adott

Japán és amerikai kutatók most először végeztek több százezer szuperszámítógépes szimulációt, hogy meghatározzák, meddig maradhat lakható a bolygónk, mielőtt bekövetkezik a Föld pusztulása.

A Föld pusztulása hamarabb bekövetkezhet, mint várták.

Fotó: OpenAI DALL-E

A modellek szerint a Föld nagyjából egymilliárd éven belül válhat teljesen élhetetlenné, és a végső katasztrófa 1 000 002 021 év múlva jöhet el.

Ekkorra a Nap hőmérséklete és sugárzása annyira felerősödik, hogy a légkör elvékonyodik, az óceánok elpárolognak, és még a legellenállóbb mikroorganizmusok sem tudnak majd életben maradni.

Az emberiségnek már a Föld pusztulása előtt vége lehet

A kutatás szerint az emberi faj sokkal előbb kipusztulhat, mint ahogy a bolygó végleg élhetetlenné válik. A Nap fokozódó sugárzása, a légköri oxigénszint csökkenése és a globális felmelegedés együttesen olyan környezetet teremtenek, amelyben hosszú távon lehetetlenné válik az élet fennmaradása.

A Nap lassan megöli a bolygót

A kutatók szerint a Föld sorsa a Nap természetes fejlődésével van összefüggésben: a csillag idővel egyre fényesebbé és forróbbá válik. Kazumi Ozaki, a tanulmány vezető szerzője szerint korábban kétmilliárd évre becsülték a Föld bioszférájának élettartamát, de az új adatok ezt nagyjából a felére csökkentik.

A tudósok szerint a Föld már most veszélyben van

A Nap fokozott aktivitása – napviharok, koronakitörések és mágneses zavarok – már most is érezhetően hat a bolygóra, és a klímaváltozással együtt egyre gyorsabban tolja az emberiséget a kihalás felé.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bolygó egyensúlya már most is felborulóban van.

Az emberi tevékenység miatt emelkedő hőmérséklet és az olvadó jégsapkák csak tovább gyorsítják a természetes folyamatokat, amelyek végül a Föld lakhatatlanságához vezetnek.