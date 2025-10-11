Közeleg a nagy elsötétedés? Riasztó elemzést közölt a NASA

A kutatók a CERES-program adatait elemezték, amely 1997 óta méri, hogyan alakul bolygónk energia-egyensúlya: mennyi napsugárzást nyel el, és mennyit ver vissza az űrbe. A NASA szakemberei szerint ezek az értékek határozzák meg a Föld klímáját, mert ezekből áll össze a bolygó sugárzási mérlege. A most közzétett adatok szerint a Föld sötétedik, azaz csökken az albedó – az a fényarány, amely visszaverődik az űrbe. Mindkét félteke sötétebb lett, de az északi félteke sötétedése gyorsabb.

Számos oka van a Föld sötétedésének

Fotó: OpenAI DALL-E

Ez azt jelenti, hogy több napenergia nyelődik el, miközben az infravörös sugárzás is nagyobb mértékben szabadul fel ezen az oldalon.

Miért sötétedik a Föld?

Az IFL Science cikke szerint a jelenséghez számos tényező hozzájárul:

a felhőborítottság,

a hótakaró visszahúzódása,

a légköri vízpára

és az aeroszolszennyezés mind befolyásolják, mennyi fényt ver vissza a Föld.

Korábban azt feltételezték, hogy az óceáni és légköri áramlások képesek kiegyenlíteni a féltekék közötti különbségeket, de a friss tanulmány szerint

ez a természetes „kiegyenlítő mechanizmus” már nem működik megfelelően.

A kutatók szerint a felhők szerepe is korlátozott lehet:

A felhők nem tudják teljes mértékben kompenzálni a sötétedést, ami arra utal, hogy határa van annak, meddig tudják megőrizni a féltekék közötti egyensúlyt”

– írták a PNAS folyóiratban megjelent tanulmányban.

Miért baj az, ha sötétedik az északi félteke?

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az északi félteke gyorsabban melegszik, mint a déli, miközben a trópusi régiók nedvesebbé válnak; mindez a légköri áramlások átrendeződését jelzi. A kutatók szerint hosszabb távú megfigyelésekre lesz szükség annak pontos megértéséhez, hogyan változik a Föld sugárzási egyensúlya, a felhőzet és az óceáni-légköri cirkuláció.

Ha a tendencia folytatódik, az északi félteke tovább sötétedhet és gyorsabban melegedhet, ami újabb lökést adhat a globális felmelegedésnek.