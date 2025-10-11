Közeleg a nagy elsötétedés? Riasztó elemzést közölt a NASA

A kutatók a CERES-program adatait elemezték, amely 1997 óta méri, hogyan alakul bolygónk energia-egyensúlya: mennyi napsugárzást nyel el, és mennyit ver vissza az űrbe. A NASA szakemberei szerint ezek az értékek határozzák meg a Föld klímáját, mert ezekből áll össze a bolygó sugárzási mérlege. A most közzétett adatok szerint a Föld sötétedik, azaz csökken az albedó – az a fényarány, amely visszaverődik az űrbe. Mindkét félteke sötétebb lett, de az északi félteke sötétedése gyorsabb.
Ez azt jelenti, hogy több napenergia nyelődik el, miközben az infravörös sugárzás is nagyobb mértékben szabadul fel ezen az oldalon.
Miért sötétedik a Föld?
Az IFL Science cikke szerint a jelenséghez számos tényező hozzájárul:
- a felhőborítottság,
- a hótakaró visszahúzódása,
- a légköri vízpára
- és az aeroszolszennyezés mind befolyásolják, mennyi fényt ver vissza a Föld.
Korábban azt feltételezték, hogy az óceáni és légköri áramlások képesek kiegyenlíteni a féltekék közötti különbségeket, de a friss tanulmány szerint
ez a természetes „kiegyenlítő mechanizmus” már nem működik megfelelően.
A kutatók szerint a felhők szerepe is korlátozott lehet:
A felhők nem tudják teljes mértékben kompenzálni a sötétedést, ami arra utal, hogy határa van annak, meddig tudják megőrizni a féltekék közötti egyensúlyt”
– írták a PNAS folyóiratban megjelent tanulmányban.
Miért baj az, ha sötétedik az északi félteke?
A vizsgálat arra is rámutatott, hogy az északi félteke gyorsabban melegszik, mint a déli, miközben a trópusi régiók nedvesebbé válnak; mindez a légköri áramlások átrendeződését jelzi. A kutatók szerint hosszabb távú megfigyelésekre lesz szükség annak pontos megértéséhez, hogyan változik a Föld sugárzási egyensúlya, a felhőzet és az óceáni-légköri cirkuláció.
Ha a tendencia folytatódik, az északi félteke tovább sötétedhet és gyorsabban melegedhet, ami újabb lökést adhat a globális felmelegedésnek.