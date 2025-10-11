A történelem legnagyobb földrengése rázta meg Aleppót, rengetegen meghaltak

A földrengés 1138. október 11-én történt Aleppónál, Szíria északi részén. A katasztrófában korabeli források szerint akár 230 000 ember is életét veszthette, bár történészek ezt a számot túlzásnak tartják. Ha azonban hitelesnek vesszük a leírásokat, akkor az esemény a harmadik legnagyobb halálos áldozatot követelő földrengés a történelemben. A földmozgást egy kisebb előrengés előzte meg október 10-én, majd hetekig tartó utórengések rázták tovább a vidéket, amelyek még inkább elmélyítették a pusztítást és a pánikot.

Az 1138-as aleppói természeti katasztrófa volt a történelem egyik legnagyobb földrengése

Fotó: OpenAI DALL-E

Mi okozta a borzasztó földrengést?

Aleppó a Holt-tenger árokrendszerének északi ágán, egy törésvonal mentén fekszik. Ez a hatalmas földtani törés választja el egymástól az Arábiai- és az Afrikai-lemezt, amelyek mozgása a Közel-Keletet a világ egyik legaktívabb szeizmikus zónájává teszi. A tudósok szerint az 1138-as rengés a Szent Simeon-törésvonal mentén pattant ki, mintegy 50 kilométer hosszan repesztve meg a földkérget.

A modern becslések alapján a rengés ereje a 7,1–7,5-ös magnitúdót is elérhette.

A középkorban a térség amúgy is háború dúlta terület volt. A keresztes államok, például az Antiochiai Fejedelemség folyamatos harcban álltak a muzulmán erőkkel, köztük Aleppó és Moszul uraival. A romokba dőlt városokat nemcsak a természeti, hanem a katonai csapások is sújtották: a földrengés által megnyílt falakon keresztül ellenséges csapatok törtek be Aleppóba, tovább fokozva a káoszt.

A rengést a damaszkuszi krónikás, Ibn al-Kalaniszi is dokumentálta, aki szemtanúként jegyezte fel a történteket. Beszámolója szerint a főrengést október 11-én éjjel hatalmas morajlás előzte meg, majd a város falai és épületei egymás után omlottak össze. A tragédiát súlyosbította, hogy sokan az előző napi előrengés után nem menekültek el, bízva abban, hogy a veszély elmúlt.

A következő napon azonban a föld megnyílt alattuk: házak, templomok, mecsetek és a híres citadella egy része is összeomlott.

Gigantikus pusztítás

A környező települések sem menekültek meg. A Harem nevű városban, ahol keresztes vár állt, a teljes erőd elpusztult, és hatszáz katona azonnal meghalt. A Zardana és Shih erődök szintén romba dőltek, a lakosság jelentős része odaveszett. Egyes beszámolók szerint Aleppótól északra, Azrab falujánál a föld szó szerint kettéhasadt, és a földcsuszamlás miatt egész házak süllyedtek el a repedésekben. A rengéseket Damaszkuszban, sőt egyes források szerint még a Földközi-tenger partján is érezni lehetett.