Mi történik? Darabjaira hullik a Föld kérge – földrengések, vulkánkitörések jöhetnek

A Science Advances folyóiratban megjelent kutatás szerint a Vancouver-sziget közelében elhelyezkedő Cascadia régióban a Föld kérge egyedülálló módon kezd széthasadni. A Juan de Fuca- és az Explorer-lemez fokozatosan a Kanadai-lemez alá süllyed, miközben a tudósok a világon elsőként rögzítették, ahogy a szubdukciós zóna – a Föld egyik legnagyobb erejű szerkezeti rendszere – darabokra esik. Ez hatással lehet a földrengésekre és vulkánkitörésekre.

Először sikerült megfigyelni egy szubdukciós zóna pusztulását. A folyamat révén új földrengések, vulkánkitörések jöhetnek.

Fotó: OpenAI DALL-E

Egy szubdukciós zóna haláltusája

A szubdukciós zónák a bolygó legnagyobb energiájú földtani rendszerei, amelyek kontinenseket mozgatnak, földrengéseket és vulkánkitöréseket okoznak, valamint újrahasznosítják a Föld kérgét. A Cascadia alatti lemezek azonban most lassú haláltusájukat vívják.

Egy szubdukciós zóna beindítása olyan, mint hegynek felfelé tolni egy vonatot, de ha egyszer megindul lefelé, lehetetlen megállítani. A megállításához valami drámai esemény kellene, például egy vonatbaleset”

– fogalmazott a SciTech Daily portálon Brandon Shuck, a Louisiana Állami Egyetem geológusa, a kutatás vezető szerzője.

A kutatók szeizmikus képalkotást alkalmaztak, amellyel részletes képet kaptak a tengerfenék alatti rétegekről. Az adatok szerint a tektonikus lemez mély repedésekkel és törésvonalakkal darabolódik.

A Föld kérge darabonként omlik össze

A vizsgálat kimutatta, hogy a lemez nem egyetlen katasztrofális eseménnyel szakad szét, hanem fokozatosan, szakaszosan.

Az egyes lemezdarabok több millió év alatt válnak le, miközben a köztük lévő törésvonalak új mikrolemezeket hoznak létre.

A tudósok ezt a folyamatot „epizodikus megszűnésnek” nevezik: a lemez fokozatosan veszít lendületéből, mint egy kisikló vonat, amelynek kocsijai egymás után szakadnak le. Ez a lassú, de megállíthatatlan leépülés végül teljesen leállítja a szubdukciós rendszert.

Ősi földtani rejtélyek megoldása

A kutatók szerint a felfedezés magyarázatot adhat arra, miért találhatók a Föld más pontjain, például a Kaliforniai-félsziget közelében, elhagyott mikrolemezek.

A Cascadia térségében most megfigyelt folyamat bizonyítja, hogy a szubdukciós zónák nem egyetlen robbanásszerű eseménnyel szűnnek meg, hanem darabonként omlanak össze, geológiai „foszlányokat” hagyva hátra.

Ahogy ezek a töredékek leválnak, a Föld felszíne is átalakul.

A repedések mentén forró köpenyanyag áramlik felfelé, új vulkánokat és földrengéseket hozva létre.

Idővel új lemezhatárok és mikrolemezek jönnek létre, és a ciklus újraindul.