Titokzatos rengések rázták meg Szantorinit – kiderült, mi rejtőzik a mélyben

A Helmholtz Földtudományi Központ (GFZ) és a kieli Helmholtz Óceánkutató Központ (GEOMAR) munkatársai nemzetközi partnerekkel együttműködve a Nature folyóiratban közöltek tanulmányt a 2025 eleji szeizmikus kiugrás részletes geológiai okairól. A kutatók a rengésmérő állomások és a Szantorinitől 7 km-re fekvő tengermélyi vulkán, a Kolumbo környezetében elhelyezett óceánfenéki műszerek adatait vetették egybe, és egy újonnan kifejlesztett, mesterséges intelligencián alapuló algoritmust használtak a rengések lokalizálására. Ez lehetővé tette a föld mélyében zajló folyamatok egyedülállóan részletes felderítését. Mint kiderült, nagyjából 300 millió köbméternyi magma szállt fel a kéreg mélyéről, és az óceánfenék alatt kb. 4 kilométerrel jutott nyugvópontra. A földkérgen keresztülhaladó olvadt magma mozgása keltette a sok ezer észlelt földrengést és szeizmikus rezgést.

Fotó: AYHAN MEHMET / ANADOLU

A kelet-földközi medencében elhelyezkedő Szantorini a hellén vulkanikus ív részeként egy igen aktív geológiai zóna részét képezi. A nevezetes sziget valójában annak a kalderának a pereme, amely egy kb. 3600 évvel ezelőtt lezajlott masszív vulkánkitörés során alakult ki. A közvetlen közelben található a ma is aktív víz alatti vulkán, a Kolumbo. Emellett a területet több aktív geológiai törésvonal is keresztezi, amelyek az afrikai kőzetlemez északkeleti irányba, a hellén kőzetlemez felé történő nyomulásának eredményei.

A mediterrán régió alatt a földkéreg több mikrolemezre töredezett, amelyek egymásnak feszülve olykor alábuknak, és megolvadva vulkáni tevékenységet indukálnak.

A Szantorini-vulkán a történelmi időkben is több kitörést produkált, legutóbb 1950-ben. Hat évvel később, 1956-ban pedig az Égei-tenger déli medencéjében, Szantorini és a szomszédos Amorgosz szigete között mindössze 13 perc különbséggel két súlyos – 7.4-es és 7.2-es amplitúdójú – földrengés is kipattant, amelyek szökőárat indítottak el.

A 2025-ös év elejét végigkísérő rengéssorozat pontosan ebben a régióban alakult ki.

A kritikus periódus alatt több mint 28 ezer rengést regisztráltak, amelyek közül a legerősebb meghaladta a Richter-skála szerinti 5.0-s magnitúdót.

A rengések komoly nyugtalanságot keltettek a lakosság körében, különösen mert eleinte nem volt világos, hogy tektonikus vagy vulkáni okok állnak a hátterükben.