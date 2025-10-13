Hírlevél

Rendkívüli

"Ez rosszul fog végződni" – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

földrengés

Titokzatos rengések rázták meg Szantorinit – kiderült, mi rejtőzik a mélyben

Ez év elején több tízezer földmozgás rázta meg a görög Szantorini szigetét és a környéket. A kieli Helmholtz Óceánkutató Központ munkatársai azonosították a földrengések hátterében álló magmamozgásokat.
A Helmholtz Földtudományi Központ (GFZ) és a kieli Helmholtz Óceánkutató Központ (GEOMAR) munkatársai nemzetközi partnerekkel együttműködve a Nature folyóiratban közöltek tanulmányt a 2025 eleji szeizmikus kiugrás részletes geológiai okairól. A kutatók a rengésmérő állomások és a Szantorinitől 7 km-re fekvő tengermélyi vulkán, a Kolumbo környezetében elhelyezett óceánfenéki műszerek adatait vetették egybe, és egy újonnan kifejlesztett, mesterséges intelligencián alapuló algoritmust használtak a rengések lokalizálására. Ez lehetővé tette a föld mélyében zajló folyamatok egyedülállóan részletes felderítését. Mint kiderült, nagyjából 300 millió köbméternyi magma szállt fel a kéreg mélyéről, és az óceánfenék alatt kb. 4 kilométerrel jutott nyugvópontra. A földkérgen keresztülhaladó olvadt magma mozgása keltette a sok ezer észlelt földrengést és szeizmikus rezgést.

A földkérgen keresztülhaladó olvadt magma mozgása keltette a sok ezer észlelt földrengést.
A földkérgen keresztülhaladó olvadt magma mozgása keltette a sok ezer észlelt földrengést.
Fotó: AYHAN MEHMET / ANADOLU

A kelet-földközi medencében elhelyezkedő Szantorini a hellén vulkanikus ív részeként egy igen aktív geológiai zóna részét képezi. A nevezetes sziget valójában annak a kalderának a pereme, amely egy kb. 3600 évvel ezelőtt lezajlott masszív vulkánkitörés során alakult ki. A közvetlen közelben található a ma is aktív víz alatti vulkán, a Kolumbo. Emellett a területet több aktív geológiai törésvonal is keresztezi, amelyek az afrikai kőzetlemez északkeleti irányba, a hellén kőzetlemez felé történő nyomulásának eredményei. 

A mediterrán régió alatt a földkéreg több mikrolemezre töredezett, amelyek egymásnak feszülve olykor alábuknak, és megolvadva vulkáni tevékenységet indukálnak.

Mi áll a földrengések hátterében? A földkéreg mozgásai újabb titkokat árulnak el

A Szantorini-vulkán a történelmi időkben is több kitörést produkált, legutóbb 1950-ben. Hat évvel később, 1956-ban pedig az Égei-tenger déli medencéjében, Szantorini és a szomszédos Amorgosz szigete között mindössze 13 perc különbséggel két súlyos – 7.4-es és 7.2-es amplitúdójú – földrengés is kipattant, amelyek szökőárat indítottak el.

A 2025-ös év elejét végigkísérő rengéssorozat pontosan ebben a régióban alakult ki. 

A kritikus periódus alatt több mint 28 ezer rengést regisztráltak, amelyek közül a legerősebb meghaladta a Richter-skála szerinti 5.0-s magnitúdót. 

A rengések komoly nyugtalanságot keltettek a lakosság körében, különösen mert eleinte nem volt világos, hogy tektonikus vagy vulkáni okok állnak a hátterükben.

A most publikált tanulmány rámutat arra, hogy a rengéssorozatot a földmélyben zajló magmaáramlás okozta. Az események láncolata egészen 2024 júliusáig követhető vissza, amikor Szantorini alatt a mélységi magma egy felszínközeli tárolóüregbe nyomult fel. Ennek a folyamatnak a nyomán Szantorini alig észlelhetően, mindössze pár centiméternyit megemelkedett. 

Idén januárban aztán a szeizmikus aktivitás fokozódni kezdett, és január végétől folyamatossá vált a magma feláramlása, amit élénk szeizmikus tevékenység kísért.

Ennek az aktivitásnak a középpontja azonban eltolódott Szantorinitól több mint 10 kilométerre északkeletre. Ez alatt a fázis alatt a rengések fókuszpontja 18 kilométeres mélységből csupán 3 kilométerrel a tengerfenék alá emelkedett. A földrengések eloszlásának nagyfelbontású idő- és térbeli elemzése a műholdas rádióinterferometriás mérésekkel, valamint a felszíni és tengerfenéki GPS állomások adataival kombinálva lehetővé tette az események rekonstrukcióját.

AMORGOS, GREECE - FEBRUARY 26: A view of Amorgos island as its residents live in panic due to the continuous seismic activity in recent weeks in Greece, on February 26, 2025. According to data from the University of Athens, between 26 January and 9 February, more than 14,000 earthquakes occurred in the sea area between the islands of Santorini, Amorgos, Ios and Anafi. Ayhan Mehmet / Anadolu (Photo by Ayhan Mehmet / Anadolu via AFP)
Januárban aztán a szeizmikus aktivitás fokozódni kezdett, és január végétől folyamatossá vált a magma feláramlása.
Fotó: AYHAN MEHMET / ANADOLU

A mélyből feltörő magma mozgása döntő szerepet játszott

„A szeizmikus aktivitás mintázata tipikusan a földkéregben felfelé irányuló magmamozgásra utalt – magyarázta Marius Isken, a GFZ geofizikusa és a tanulmány egyik vezető szerzője. – 

A vándorló magma áttöri a kőzetet és ösvényeket alakít ki magának, ami intenzív földrengéstevékenységgel jár együtt.

Elemzésünk lehetővé tette a felszálló magma útvonalának és mozgási dinamikájának nagy pontosságú követését.”

A magmamozgás következtében Szantorini szigete visszasüllyedt az eredeti helyére, amit a szerzők a két vulkán – a Kolumbo és a Szantorini – közötti, eddig ismeretlen hidraulikus összeköttetésnek tulajdonítanak. „A szoros nemzetközi együttműködésnek és a többféle geofizikai módszer kombinálásának köszönhetően közel élő időben tudtuk követni a szeizmikus krízis alakulását, és még a két vulkán közötti kölcsönhatásról is tanultunk valami újat” – fűzte hozzá Jens Karstens, a GEOMAR tengergeofizikusa és a tanulmány másik vezető szerzője. – Ez segít minket abban, hogy a továbbiakban javítsuk mindkét vulkán megfigyelését.”

A földmély kivételesen pontos feltérképezését elsősorban két tényező tette lehetővé. 

  • Az egyik a GFZ által a nagy szeizmikus adatállományok automatikus elemzésére kifejlesztett, mesterséges intelligencián alapuló módszer volt. 
  • A másik pedig az a szerencsés körülmény, hogy a GEOMAR a MULTI-MAREX projekt keretében már január elején víz alatti szenzorokat helyezett el a Kolumbo víz alatti vulkán krátere körül. 

Ezek a szenzorok nemcsak a szeizmikus jeleket detektálták közvetlenül a magmakamra fölött, de azokat a nyomásváltozásokat is rögzítették, amelyek a tengerfenék helyenként 30 centimétert is elérő süllyedését kísérték, mialatt a magma betört a Kolumbo alatti tárolóüregbe.

AMORGOS, GREECE - FEBRUARY 26: A view of Amorgos island as its residents live in panic due to the continuous seismic activity in recent weeks in Greece, on February 26, 2025. According to data from the University of Athens, between 26 January and 9 February, more than 14,000 earthquakes occurred in the sea area between the islands of Santorini, Amorgos, Ios and Anafi. Ayhan Mehmet / Anadolu (Photo by Ayhan Mehmet / Anadolu via AFP)
A kutatók folyamatosan figyelik a térség aktivitását.
Fotó: AYHAN MEHMET / ANADOLU

A tudósok folyamatosan figyelik a térség aktivitását

Szantorini körül az év eleje óta csökkent ugyan a szeizmikus aktivitás, de a tudományos munka ennek ellenére folytatódik. A GFZ rendszeres gáz- és hőmérsékletméréseket végez Szantorinin, a GEOMAR pedig pillanatnyilag nyolc tengerfenéki szenzort tart üzemben.

Közösen végzett méréseink eredményét folyamatosan megosztottuk a görög hatóságokkal, hogy egy újabb jelentős földrengés kialakulása esetén minden adat rendelkezésre álljon a lehető leggyorsabb és legpontosabb helyzetfelméréshez”

 – ismertette Heidrun Kopp, a GEOMAR tengeri geodézia professzora és a MULTI-MAREX projektvezetője. 

Paraskevi Nomikou, az Athéni Egyetem földrajzi óceanográfus professzora és a cikk társszerzője, aki szorosan együttműködik a német partnerintézetekkel a MULTI-MAREX projektben, hozzátette: „A köztünk régóta fennálló tartós kooperáció tette lehetővé, hogy közösen kezeljük az év eleji történéseket, és tudományos szempontból ennyire precízen elemezzük őket. A földmélyi dinamika minél pontosabb megértése különösen fontos ebben a geológiailag kiemelten aktív régióban a lakosság biztonsága és védelme szempontjából.”

 

