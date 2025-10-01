Ezt senki se látta jönni: hirtelen megváltozott a Föld gravitációs tere

A mérések szerint az Atlanti-óceán keleti része felett 2007-ben egy több ezer kilométeres kiterjedésű zóna alakult ki, ahol a gravitáció kissé erősebb lett, tőle nyugatra pedig gyengébb. Ez a gravitációs anomália néhány hónap alatt jött létre, majd teljesen eltűnt. A tudósok szerint ilyet nem okozhat a tenger szintjének emelkedése, a jég olvadása vagy a talajvíz változása, mert ezek túl kicsi, és lassú hatások ehhez - írja a Science Alert.

A gravitációs anomália 7000 kilométernyi területet érintett.

Fotó: OpenAI DALL-E

A mélyből jöhet a válasz a gravitációs anomália rejtélyére

A legvalószínűbb magyarázat szerint a Föld köpenyének legalsó részében – közel a mag határához, mintegy 3000 kilométer mélyen – egy ásvány szerkezete hirtelen átalakult. Ez az ásvány a bridgmanit, amely normál esetben perovszkit kristályszerkezetű, de bizonyos nyomáson és hőmérsékleten ún. poszt-perovszkittá alakul.

Ez a szerkezetmódosulás sűrűségváltozással jár, ami a bolygó tömegének átrendeződését okozza – a GRACE műhold pedig pont ezt érzékelte.

Egybeesett a Föld mágneses terének hirtelen változásával

Érdekesség, hogy a gravitációs anomália egybeesett a Föld mágneses terének hirtelen változásával. Ez a "geomágneses rándulás" szintén arra utal, hogy a Föld belsejében, a mag közelében valamilyen gyors folyamat zajlott le.

A két jelenség közelsége azt sugallja, hogy összefügghetnek.

A műholdak a Föld mélyébe is belátnak

Ez a felfedezés azt jelzi, hogy a műholdak nemcsak a vízkészletek vagy a jég változását képesek mérni, hanem a Föld mélyében zajló gyors eseményeket is „látják”. Ha a kutatók igazolják a mostani értelmezést, akkor új módszer nyílik a bolygó belsejének vizsgálatára:

a gravitáció apró változásai betekintést adhatnak abba, hogyan működik a Föld köpenye és magja.

Még mindig kérdés, hogy ezek a mélybeli átalakulások mennyire gyakoriak, mennyire helyi jellegűek, és mi váltja ki őket. A kutatók szerint több műholdas mérésre, valamint szeizmikus és mágneses adatokra lesz szükség ahhoz, hogy biztosan megértsük, mi történt a Föld belsejében az Atlanti-óceán alatt 2007-ben.