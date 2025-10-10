Ez a közkedvelt élelmiszer enyhítheti a krónikus gyulladást az öregkor küszöbén

Minden, ami biztonságosan és tartósan csökkentheti a gyulladásos terhelést, különösen értékes. A kutatók régóta keresik azokat a természetes megoldásokat, amelyek a mindennapokba könnyen beilleszthetők. Itt lép színre a kakaó – pontosabban a kakaókivonatot tartalmazó táplálékkiegészítő –, amely a friss bizonyítékok szerint ígéretes gyulladásgátló hatással bír.

A kakaó csökkentheti a krónikus gyulladást öregkorban

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

A kakaó táplálékkiegészítő mint gyulladásgátló támogatás

Egy újonnan ismertetett kutatás arra utal, hogy a kakaó kivonatot tartalmazó táplálékkiegészítő képes lehet mérsékelni az öregkorhoz kapcsolódó krónikus gyulladás bizonyos biomarkereit. A vizsgálatban a résztvevők rendszeresen szedték a flavanolokban gazdag kakaókivonatot, és a kutatók kedvező elmozdulást figyeltek meg a gyulladásos jelzőanyagokban a kontrollcsoporthoz képest.

A megfigyelt hatások nem varázsütésre történtek, hanem fokozatosan, a napi szedés nyomán. Fontos hangsúlyozni, hogy a kakaó táplálékkiegészítő nem gyógyszer, mégis a gyulladásgátló életmód egyik hasznos eleme lehet. Ráadásul a flavanolok hatása túlmutathat a gyulladáson: összefügghet a mikrokeringés javulásával és az oxidatív stressz csökkentésével is.

A flavanolok tudománya

A kakaó egyik fő bioaktív összetevője a flavanolok csoportja (például az epikatechin), amelyek több támadásponton fejtik ki hatásukat. Egyrészt antioxidáns kapacitásuk révén mérséklik a szabadgyökterhelést, amely a krónikus gyulladás egyik mozgatórugója. Másrészt befolyásolhatják a sejtjelátviteli útvonalakat, amelyek a gyulladásos válasz szabályozásáért felelősek.

Emellett a flavanolok támogatják az endotél – az erek belső felszíne – működését, többek között a nitrogén-monoxid jelátvitel fokozásával. Ez a folyamat javíthatja az érfali rugalmasságot és csökkentheti a gyulladás serkentette érfali aktivációt. Összességében a kakaó nem egyetlen „csapást” mér a gyulladásra; inkább finomhangolja azokat a rendszereket, amelyek az öregkor során kibillenhetnek az egyensúlyukból.

Hogyan használjuk a kakaó táplálékkiegészítőt?

Ha valaki kakaó alapú táplálékkiegészítővel szeretné támogatni gyulladásgátló életmódját, érdemes szabványosított flavanoltartalmú terméket keresni. A címkén feltüntetett „kakaó flavanol” vagy „kakaó polifenol” mennyiség segít az összehasonlításban. A fontos nem a cukor és a kakaópor mennyisége, hanem a bioaktív komponensek minősége és mennyisége.