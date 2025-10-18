Tudja, mi a legerősebb hang a világon?

A leghangosabb hang a világon a Krakatoa vulkán 1883 augusztus 26-i és 27-i kitörésekor keletkezett. A vulkán a Szumátra és Jáva közötti Sunda-tengerszoroson fekvő, Indonéziához tartozó Rakata-szigeten van. A kitörés és a kitörés által előidézett szökőárak 300 falut és 36.000 embert pusztítottak el. A vulkán a Földön soha nem látott, hallott erővel tört ki. A legnagyobb pusztítást a kitörést követő, némely helyen 24 méter magasságot elérő árhullám okozta, mely házakat, kőbástyákat söpört el, vastag fákat tört derékba, a síneket összecsavarta, és 20-30 tonnás lokomotívokat 200-300 méterrel arrébb lökött.
A Krakatoa-vulkán egy nagy vulkanikus és szeizmikus aktivitású zónában, az Indiai-Ausztrál és az Erurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A robbanás úgy keletkezett, hogy az ezen a tájon gyakori földrengések egyikénél megrepedt a föld és a repedésen át tengervíz jutott az izzó föld mélyébe. Ez a robbanás felszakította a vulkánszigetet és az óceán vize szabadon áramlott a föld izzó mélységébe. A robbanás lerombolta a szigetet és a korallzátonyt. Az egymást követő robbanások következtében a sziget kétharmad része eltűnt a tengerben: a 32 km2-es szigetből 10.5 km2 maradt.
A 200 megatonnás bomba erejével ekvivalens erejű robbanás 400-szor erőteljesebb volt, mint az ember által valaha létrehozott legnagyobb termonukleáris robbanás, a Cár-bomba 1961-ben. Mivel a robbanások tüzérségi sortüzeknek hallatszottak, az 1.800 kilométerrel arrébb fekvő Szumátra északi végén fegyverbe szólították a katonaságot, mert ellenséges támadásnak gondolták. A dörrenések hallatára 800-1.000 kilométer távolságban lévő gőzhajók futottak ki a tengerre, mert attól tartottak, hogy felkelés tört ki a gyarmatokon. A körülbelül 2.100 kilométerre, az Indiai-óceánon, a Bengáli-öböl északi részén fekvő, Indiához tartozó Andaman- és Nicobar-szigeteken lévő emberek arról számoltak be, hogy rendkívül hangos hangokat hallottak, amik olyanok, mint a fegyverlövések; a 3.110 kilométerrel arrébb lévő Perth-ben, Nyugat-Auszráliában, szintén azt hitték, hogy távoli tüzérségi lövéseket hallanak. Még 4.800 kilométerrel arrébb is hallották az emberek a hangot. Ez olyan, mintha valaki kiadna egy hangot New Yorkban és az emberek hallanák egész Írországban. A robbanást még 5.000 kilométerrel arrébb is hallották. Hallották az északra fekvő Sziámban, és a délre fekvő Ausztrália északi részén, valamint túljutottak a nyugatra fekvő Ceylonon, miután a hang a robbanástól számítva több, mint 4 óra hosszat volt úton. Ez olyan, mintha robbanás történne az Északi-sarkon, amit hallanának egész Európában le a Földközi-tengerig. Még ezeken a távoli szigeteken is olyan decibel szinten hallották a robbanást, ami közel azonos egy fegyver robbanásával. A hangsebesség miatt (340 m/mp) ezeken a távoli szigeteken a kitörés után 4 órával hallották a vulkánkitörést. Ekkora ért oda a robbanás hangja.
A robbanás hatalmas levegőhullámokat keltett, melyek hétszer megkerülték a Földet és melyek átvonulását mutatták a meteorológiai intézetek légnyomás mérői.
Budapesten 4 levegőhullám átvonulását észlelték: augusztus 27-én 13.00 óra tájban, 28-án 4.00 óra tájban, 29-én 4.00 óra tájban és délután.
A robbanás 20 millió tonna ként szabadított fel a légkörbe, valamint aeroszolokkal borította be az egész bolygót, ami évekre csökkentette a globális hőmérsékletet. A robbanás során rengeteg hamu és finom por, valamint hatalmas mennyiségű disszociált gőz is került a légkörbe, utóbbi a tengervíz és a láva közvetlen érintkezésekor keletkezett.
Ezek nagy légköri magasságokba feljutottak és több évig ott lebegtek, éjjelente világító felhőként voltak láthatók.
Berlin fölött 1883-ban észlelték először, és még észlelték több éven át. A mérések szerint 70-83 kilométer magasságban lebegtek. A különböző színeknek különböző a hullámhosszuk, a pirosé a leghosszabb, a liláé a legrövidebb, többi a kettő között van, a szivárvány színeinek sorrendjében. A vulkanikus részecskék egy mikronnál kisebbek voltak (körülbelül 100-szor kisebb, mint az emberi haj vastagsága). Mivel a piros fény hullámhosszánál kissé szélesebbek voltak, amikor szóródtak, elnyelték a piros fényt, míg a többi színt keresztülengedték. Emiatt a táj szürreális lett, a Hold pedig kéknek látszott.
Egy a Krakatoa-vulkántól 64 kilométerre lévő brit hajó, a Norham Castle kapitánya által a kitörésről írt beszámolóban azt olvashatjuk, hogy a robbanások olyan erősek voltak, hogy a személyzet több, mint felének beszakadt a dobhártyája. Utolsó gondolata drága felesége volt. Meg volt róla győződve, hogy eljött az Ítélet Napja.
A Krakatoatól 160 kilométerrel arrébb lévő mérőeszközök észlelték a robbanás hangját: 172 decibel, ami hihetetlenül hangos, tekintve a távolságot. Nem csak a hangot hallották, a levegőhullámot is érzékelték. A mai napig úgy hívják ezt az eseményt, hogy „a nagy levegőhullám”. Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban az árapály állomások az óceán hullámainak emelkedését rögzítették, amit a levegőimpulzus idézett elő. Ilyen hatást azelőtt sosem láttak.
A Krakatoa vulkánkitörés hangja 310 decibel lehetett.
Az ember által előidézett legerősebb hang
Az ember által előidézett legerősebb hang az 1961-ben létrehozott termonukleáris robbanás hangja volt. A katonaság nem szívesen osztja meg a bombatesztek részleteit, ezért a legtöbb ilyen érték becslésekből származik. Például a Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák becslések szerint meghaladták a 170 decibelt, és több, mint 100 kilométerrel arrébb is hallották. Az emberiség azonban létrehozott még ennél is erősebb bombákat. A legerősebb valaha létrehozott bomba a szovjet RDS-202 hidrogénbomba, kódnevén Iván, vagy Vanya, mely a világ többi részén Cár-bomba néven ismert. A 8 méter hosszú és 27.000 kilogramm tömegű bombát 1961-ben tesztelték.
Az 50 megatonna TNT-vel ekvivalens robbanást hullámait érezni lehetett az egész világon. A Cár bomba 3.300-szor erősebb volt, mint a Hirosimára és Nagaszakira ledobott, városokat leromboló bombák.
Mivel ez a legtöbb energiával bíró bomba, valószínűleg ez produkálta a legerősebb hangot, nem csak amit egy bomba hoz létre, hanem amit az emberiség valaha produkált. A legmegbízhatóbb számítások szerint 224 decibel volt.
A 224 decibel 100-szor hangosabb, mint Werner von Braun által létrehozott Saturn-V háromfokozatú, folyékony üzemanyagú rakéta (amely lehetővé tette az amerikaiaknak az 1961-es holdraszállást) 204 decibele. Ez a hang maga megölne minket.
Egy kis hangtan
A hang szilárd, folyékony, vagy gáz halmazállapotú közegben terjedő, longitudinális mechanikai hullám, melyet egy forrás, test rezgései keltik. A hang terjedéséhez tehát közeg kell. Vákuumban a hang nem terjed. Ha például levegőn át terjed, akkor a forrás rezgései rezgésbe hozzák a levegőt, a levegőben sűrűsödések és ritkulások keletkeznek, ezek a hanghullámok. A levegő hullámmozgása a fülünkhöz ér, a hallójáraton keresztül eljut a dobhártyához, rezgésbe hozza a dobhártyát. Ezek a rezgések aztán elektromos jelekké alakulnak, amiket az agyunk értelmez.
A hanghullámok a talajon keresztül is terjednek: a szeizmikus hullámok a hanghullámoknak egy fajtája.
Az ember hallási tartománya 16 Hertz-20.000 KiloHertz. Érzékelünk hangokat ezen a tartományon kívül is, de azokat érezzük, nem pedig halljuk.
A hang intenzitását decibelekben mérjük. A decibel a levegőben lévő hangnyomás mértékegysége logaritmikus skálán. A decibel egy referenciaértékkel való összehasonlítás, nem pedig abszolút mértékegység. A referenciapont a 0, az a minimum hang, amit az emberi fül még képes érzékelni külső segítség nélkül. A levegőben lévő hangnyomás referenciaértéke fontos, mert például a levegőben lévő decibelek és a vízben lévő decibelek nem ugyanazt jelentik. Cikkünkben a a levegőre korlátozzuk a decibeleket, aminek van egy küszöbértéke. A hallási küszöb a 0 decibel, ez a legalacsonyabb, de még hallható hang.
A való életben nincs valódi csend, abszolút csend nincsen. A valóságban mindig van valami környező háttérzaj. Ha egy rendkívül csendes szobában lennénk, hallanánk a szívverésünket, sőt a tüdőnket, és a gyomrunkat is. A világ legcsöndesebb helye a Microsoft visszhangmentes szobája Redmondban (Washington), a Building 87a mélyén lévő nehéz betonból és téglából épült visszhangmentes kamrája.
Fontos megjegyezni, hogy az akusztikus decibel nem lineáris skála, hanem logaritmikus mértékegység, ami az jelenti, hogy a növekedés vagy a csökkenés a mért érték 10-szerese. Valami, ami 100 decibel nem kétszer olyan hangos, mint valami, ami 50 decibel, hanem sokkal, sokkal hangosabb. Amikor valami 10 decibellel magasabb, az 10-szer hangosabb. Amikor valami 20 decibellel magasabb, az 100-szor hangosabb. Ha valami 60 decibellel magasabb, az 1.000.000- szor hangosabb. Az emberi fül hangérzékelése sem lineáris. Tíz decibel növekedést körülbelül kétszer hangosabbnak hallunk.
125 decibelnél, vagy akár az alatt, akut fájdalmat érzünk. A körülbelül 85 decibelnél nagyobb hangnak több, mint 2 órán át való kitettség halláskárosodást okoz. Ha másodpercekig 140 decibelnek vagyunk kitéve, visszafordíthatatlan halláskárosodás következik be.
Néhány hangnyomásszint:
- légzésünk: 10 decibel
- suttogás: 20 decibel
- normál beszélgetés: 60 decibel
- esőzés: 50 decibel
- zajos étterem: 70 decibel
- elég hangos zene hangszórón: 80 decibel
- elektromos fúró: 95 decibel
- futball játék: 115 decibel
- mennydörgés: 120 decibel
- sörétes puska: 140 decibel.
A lehetséges leghangosabb hang a levegőben
Technikailag a leghangosabb hang 194 decibel. Lehetünk hangosabbak, de az már nem hanghullám, hanem lökéshullám. A Krakatoa kitörése tehát lökéshullám volt.