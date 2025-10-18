Hírlevél

Tudja, mi a legerősebb hang a világon?

Tudja, mi a legerősebb hang a világon?

44 perce
1883. augusztusában rengett a világ a Krakatau vulkán kitörésétől. A 200 megatonna bomba robbanásával egyenlő erejű kitörés több, mint 36.000 embert pusztított el lehűtötte az egész Földet. A Krakatau felébredése a modern történelem egyik leghalálosabb vulkánkitörése volt, a legpusztítóbb a 60.000 ember halálát okozó Tambora kitörése volt 1815-ben. Hatását az egész világon érezték, még az sztratoszférát is elérte, a felhők világítottak, a Hold kéknek látszott. A vulkánkitörés következtében lökéshullám keletkezett. Még több ezer kilométerrel arrébb is hallották a fegyverdörgésnek vélt hangot és fegyverbe szólították a hadsereget.
A leghangosabb hang a világon a Krakatoa vulkán 1883 augusztus 26-i és 27-i kitörésekor keletkezett. A vulkán a Szumátra és Jáva közötti Sunda-tengerszoroson fekvő, Indonéziához tartozó Rakata-szigeten van. A kitörés és a kitörés által előidézett szökőárak 300 falut és 36.000 embert pusztítottak el. A vulkán a Földön soha nem látott, hallott erővel tört ki. A legnagyobb pusztítást a kitörést követő, némely helyen 24 méter magasságot elérő árhullám okozta, mely házakat, kőbástyákat söpört el, vastag fákat tört derékba, a síneket összecsavarta, és 20-30 tonnás lokomotívokat 200-300 méterrel arrébb lökött.

A Krakatau vulkán kitörése 1883-ban. Ez a világon a legerősebb hang, 310 decibel.
A Krakatau vulkán kitörése 1883-ban. Ez a világon a legerősebb hang, 310 decibel.
Fotó: Leiden University Libraries

 

 

 

A Krakatoa-vulkán egy nagy vulkanikus és szeizmikus aktivitású zónában, az Indiai-Ausztrál és az Erurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A robbanás úgy keletkezett, hogy az ezen a tájon gyakori földrengések egyikénél megrepedt a föld és a repedésen át tengervíz jutott az izzó föld mélyébe. Ez a robbanás felszakította a vulkánszigetet és az óceán vize szabadon áramlott a föld izzó mélységébe. A robbanás lerombolta a szigetet és a korallzátonyt. Az egymást követő robbanások következtében a sziget kétharmad része eltűnt a tengerben: a 32 km2-es szigetből 10.5 km2 maradt. 

A 200 megatonnás bomba erejével ekvivalens erejű robbanás 400-szor erőteljesebb volt, mint az ember által valaha létrehozott legnagyobb termonukleáris robbanás, a Cár-bomba 1961-ben. Mivel a robbanások tüzérségi sortüzeknek hallatszottak, az 1.800 kilométerrel arrébb fekvő Szumátra északi végén fegyverbe szólították a katonaságot, mert ellenséges támadásnak gondolták. A dörrenések hallatára 800-1.000 kilométer távolságban lévő gőzhajók futottak ki a tengerre, mert attól tartottak, hogy felkelés tört ki a gyarmatokon. A körülbelül 2.100 kilométerre, az Indiai-óceánon, a Bengáli-öböl északi részén fekvő, Indiához tartozó Andaman- és Nicobar-szigeteken lévő emberek arról számoltak be, hogy rendkívül hangos hangokat hallottak, amik olyanok, mint a fegyverlövések; a 3.110 kilométerrel arrébb lévő Perth-ben, Nyugat-Auszráliában, szintén azt hitték, hogy távoli tüzérségi lövéseket hallanak. Még 4.800 kilométerrel arrébb is hallották az emberek a hangot. Ez olyan, mintha valaki kiadna egy hangot New Yorkban és az emberek hallanák egész Írországban. A robbanást még 5.000 kilométerrel arrébb is hallották. Hallották az északra fekvő Sziámban, és a délre fekvő Ausztrália északi részén, valamint túljutottak a nyugatra fekvő Ceylonon, miután a hang a robbanástól számítva több, mint 4 óra hosszat volt úton. Ez olyan, mintha robbanás történne az Északi-sarkon, amit hallanának egész Európában le a Földközi-tengerig. Még ezeken a távoli szigeteken is olyan decibel szinten hallották a robbanást, ami közel azonos egy fegyver robbanásával. A hangsebesség miatt (340 m/mp) ezeken a távoli szigeteken a kitörés után 4 órával hallották a vulkánkitörést. Ekkora ért oda a robbanás hangja.

 

A robbanás hatalmas levegőhullámokat keltett, melyek hétszer megkerülték a Földet és melyek átvonulását mutatták a meteorológiai intézetek légnyomás mérői.

 

Budapesten 4 levegőhullám átvonulását észlelték: augusztus 27-én 13.00 óra tájban, 28-án 4.00 óra tájban, 29-én 4.00 óra tájban és délután.

A robbanás 20 millió tonna ként szabadított fel a légkörbe, valamint aeroszolokkal borította be az egész bolygót, ami évekre csökkentette a globális hőmérsékletet. A robbanás során rengeteg hamu és finom por, valamint hatalmas mennyiségű disszociált gőz is került a légkörbe, utóbbi a tengervíz és a láva közvetlen érintkezésekor keletkezett. 

Krakatauvulkánkitörés, Krakatauvulkán, Krakatau vulkán, vulkánkitörés, May 12, 2023: This image shows the Anak Krakatau (Anak Krakatoa) volcano in Indonesia on 12 May 2023...The volcano started erupting on May 11, 2023. Dense ash plumes were seen rising up to 2.1 km (7 000 feet) above sea level on May 11, increasing to 2.6 km (8 500 feet) a.s.l. on May 12. The eruption continued into May 13..When: 12 May 2023.Credit: Pierre Markuse/Copernicus Sentinel/Cover Images..**EDITORIAL USE ONLY. MATERIALS ONLY TO BE USED IN CONJUNCTION WITH EDITORIAL STORY. THE USE OF THESE MATERIALS FOR ADVERTISING, MARKETING OR ANY OTHER COMMERCIAL PURPOSE IS STRICTLY PROHIBITED. MATERIAL COPYRIGHT REMAINS WITH STATED SUPPLIER.
Anak Krakatau., azaz Krakatau gyermeke kitörése 2023- május 12-én.
Fotó: Cover Images via ZUMA Press

 

 

Ezek nagy légköri magasságokba feljutottak és több évig ott lebegtek, éjjelente világító felhőként voltak láthatók.

 

Berlin fölött 1883-ban észlelték először, és még észlelték több éven át. A mérések szerint 70-83 kilométer magasságban lebegtek. Még ezeken a távoli szigeteken is olyan decibel szinten hallották a robbanást, ami közel azonos egy fegyver robbanásával. A hangsebesség miatt (340 m/mp) ezeken a távoli szigeteken a kitörés után 4 órával hallották a vulkánkitörést. Ekkora ért oda a robbanás hangja. A különböző színeknek különböző a hullámhosszuk, a pirosé a leghosszabb, a liláé a legrövidebb, többi a kettő között van, a szivárvány színeinek sorrendjében. A vulkanikus részecskék egy mikronnál kisebbek voltak (körülbelül 100-szor kisebb, mint az emberi haj vastagsága). Mivel a piros fény hullámhosszánál kissé szélesebbek voltak, amikor szóródtak, elnyelték a piros fényt, míg a többi színt keresztülengedték. Emiatt a táj szürreális lett, a Hold pedig kéknek látszott.

Egy a Krakatoa-vulkántól 64 kilométerre lévő brit hajó, a Norham Castle kapitánya által a kitörésről írt beszámolóban azt olvashatjuk, hogy a robbanások olyan erősek voltak, hogy a személyzet több, mint felének beszakadt a dobhártyája. Utolsó gondolata drága felesége volt. Meg volt róla győződve, hogy eljött az Ítélet Napja.

A Krakatoatól 160 kilométerrel arrébb lévő mérőeszközök észlelték a robbanás hangját: 172 decibel, ami hihetetlenül hangos, tekintve a távolságot. Nem csak a hangot hallották, a levegőhullámot is érzékelték. A mai napig úgy hívják ezt az eseményt, hogy „a nagy levegőhullám”.  Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban az árapály állomások az óceán hullámainak emelkedését rögzítették, amit a levegőimpulzus idézett elő. Ilyen hatást azelőtt sosem láttak.

Krakatauvulkánkitörés, Krakatauvulkán, Krakatau vulkán, vulkánkitörés, Krakatoa, a volcano located in the Sunda Strait near Rakata, sits partially submerged in the water and still smoking after a great eruption that produced the the loudest sound ever historically recorded and caused tsunamis that destroyed several towns and killed thousands of people, Indonesia, 1883. (Photo by Kean Collection/Getty Images)
A Krakatau vulkán a Szumatra és Jáva közötti Sunda-tengerszoroson fekvő, Indonéziához tartozó Rakata-szigeten van. 
Fotó: Kean Collection/Getty Images /  

 

A Krakatoa vulkánkitörés hangja 310 decibel lehetett.

 

Az ember által előidézett legerősebb hang

Az ember által előidézett legerősebb hang az 1961-ben létrehozott termonukleáris robbanás hangja volt. A katonaság nem szívesen osztja meg a bombatesztek részleteit, ezért a legtöbb ilyen érték becslésekből származik. Például a Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák becslések szerint meghaladták a 170 decibelt, és több, mint 100 kilométerrel arrébb is hallották. Az emberiség azonban létrehozott még ennél is erősebb bombákat. A legerősebb valaha létrehozott bomba a szovjet RDS-202 hidrogénbomba, kódnevén Iván, vagy Vanya, mely a világ többi részén Cár-bomba néven ismert. A 8 méter hosszú és 27.000 kilogramm tömegű bombát 1961-ben tesztelték. 

 

Az 50 megatonna TNT-vel ekvivalens robbanást hullámait érezni lehetett az egész világon. A Cár bomba 3.300-szor erősebb volt, mint a Hirosimára és Nagaszakira ledobott, városokat leromboló bombák. 

 

Mivel ez a legtöbb energiával bíró bomba, valószínűleg ez produkálta a legerősebb hangot, nem csak amit egy bomba hoz létre, hanem amit az emberiség valaha produkált. A legmegbízhatóbb számítások szerint 224 decibel volt. 

A 224 decibel 100-szor hangosabb, mint Werner von Braun által létrehozott Saturn-V háromfokozatú, folyékony üzemanyagú rakéta (amely lehetővé tette az amerikaiaknak az 1961-es holdraszállást) 204 decibele. Ez a hang maga megölne minket.

A Cár-bomba volt a világtörténelem legerősebb tömegpusztító fegyvere. Forrás: Origo

 

Egy kis hangtan

A hang szilárd, folyékony, vagy gáz halmazállapotú közegben terjedő, longitudinális mechanikai hullám, melyet egy forrás, test rezgései keltik. A hang terjedéséhez tehát közeg kell. Vákuumban a hang nem terjed. Ha például levegőn át terjed, akkor a forrás rezgései rezgésbe hozzák a levegőt, a levegőben sűrűsödések és ritkulások keletkeznek, ezek a hanghullámok. A levegő hullámmozgása a fülünkhöz ér, a hallójáraton keresztül eljut a dobhártyához, rezgésbe hozza a dobhártyát. Ezek a rezgések aztán elektromos jelekké alakulnak, amiket az agyunk értelmez.

A hanghullámok a talajon keresztül is terjednek: a szeizmikus hullámok a hanghullámoknak egy fajtája.

Az ember hallási tartománya 16 Hertz-20.000 KiloHertz. Érzékelünk hangokat ezen a tartományon kívül is, de azokat érezzük, nem pedig halljuk.

A hang intenzitását decibelekben mérjük. A decibel a levegőben lévő hangnyomás mértékegysége logaritmikus skálán. A decibel egy referenciaértékkel való összehasonlítás, nem pedig abszolút mértékegység. A referenciapont a 0, az a minimum hang, amit az emberi fül még képes érzékelni külső segítség nélkül. A levegőben lévő hangnyomás referenciaértéke fontos, mert például a levegőben lévő decibelek és a vízben lévő decibelek nem ugyanazt jelentik. Cikkünkben a a levegőre korlátozzuk a decibeleket, aminek van egy küszöbértéke. A hallási küszöb a 0 decibel, ez a legalacsonyabb, de még hallható hang. 

A való életben nincs valódi csend, abszolút csend nincsen. A valóságban mindig van valami környező háttérzaj. Ha egy rendkívül csendes szobában lennénk, hallanánk a szívverésünket, sőt a tüdőnket, és a gyomrunkat is. A világ legcsöndesebb helye a Microsoft visszhangmentes szobája Redmondban (Washington), a Building 87a mélyén lévő nehéz betonból és téglából épült visszhangmentes kamrája.

Fontos megjegyezni, hogy az akusztikus decibel nem lineáris skála, hanem logaritmikus mértékegység, ami az jelenti, hogy a növekedés vagy a csökkenés a mért érték 10-szerese. Valami, ami 100 decibel nem kétszer olyan hangos, mint valami, ami 50 decibel, hanem sokkal, sokkal hangosabb. Amikor valami 10 decibellel magasabb, az 10-szer hangosabb. Amikor valami 20 decibellel magasabb, az 100-szor hangosabb. Ha valami 60 decibellel magasabb, az 1.000.000- szor hangosabb. Az emberi fül hangérzékelése sem lineáris. Tíz decibel növekedést körülbelül kétszer hangosabbnak hallunk.

125 decibelnél, vagy akár az alatt, akut fájdalmat érzünk. A körülbelül 85 decibelnél nagyobb hangnak több, mint 2 órán át való kitettség halláskárosodást okoz. Ha másodpercekig 140 decibelnek vagyunk kitéve, visszafordíthatatlan halláskárosodás következik be.

Anak Krakatau, azaz Krakatai gyermeke szigete 1927-ben született a Krakatau kitörésekor létrejött kráterből.
Fotó: Natural History Museum

 

Néhány hangnyomásszint:

- légzésünk: 10 decibel

- suttogás: 20 decibel

  •  normál beszélgetés: 60 decibel
  •  esőzés: 50 decibel
  •  zajos étterem: 70 decibel
  •  elég hangos zene hangszórón: 80 decibel
  •  elektromos fúró: 95 decibel
  •  futball játék: 115 decibel
  •  mennydörgés: 120 decibel
  •  sörétes puska: 140 decibel.

 

A lehetséges leghangosabb hang a levegőben

Technikailag a leghangosabb hang 194 decibel. Lehetünk hangosabbak, de az már nem hanghullám, hanem lökéshullám. A Krakatoa kitörése tehát lökéshullám volt.

 

 


 


 

 

