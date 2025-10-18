Tudja, mi a legerősebb hang a világon?

A leghangosabb hang a világon a Krakatoa vulkán 1883 augusztus 26-i és 27-i kitörésekor keletkezett. A vulkán a Szumátra és Jáva közötti Sunda-tengerszoroson fekvő, Indonéziához tartozó Rakata-szigeten van. A kitörés és a kitörés által előidézett szökőárak 300 falut és 36.000 embert pusztítottak el. A vulkán a Földön soha nem látott, hallott erővel tört ki. A legnagyobb pusztítást a kitörést követő, némely helyen 24 méter magasságot elérő árhullám okozta, mely házakat, kőbástyákat söpört el, vastag fákat tört derékba, a síneket összecsavarta, és 20-30 tonnás lokomotívokat 200-300 méterrel arrébb lökött.

A Krakatau vulkán kitörése 1883-ban. Ez a világon a legerősebb hang, 310 decibel.

Fotó: Leiden University Libraries

A Krakatoa-vulkán egy nagy vulkanikus és szeizmikus aktivitású zónában, az Indiai-Ausztrál és az Erurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A robbanás úgy keletkezett, hogy az ezen a tájon gyakori földrengések egyikénél megrepedt a föld és a repedésen át tengervíz jutott az izzó föld mélyébe. Ez a robbanás felszakította a vulkánszigetet és az óceán vize szabadon áramlott a föld izzó mélységébe. A robbanás lerombolta a szigetet és a korallzátonyt. Az egymást követő robbanások következtében a sziget kétharmad része eltűnt a tengerben: a 32 km2-es szigetből 10.5 km2 maradt.

A 200 megatonnás bomba erejével ekvivalens erejű robbanás 400-szor erőteljesebb volt, mint az ember által valaha létrehozott legnagyobb termonukleáris robbanás, a Cár-bomba 1961-ben. Mivel a robbanások tüzérségi sortüzeknek hallatszottak, az 1.800 kilométerrel arrébb fekvő Szumátra északi végén fegyverbe szólították a katonaságot, mert ellenséges támadásnak gondolták. A dörrenések hallatára 800-1.000 kilométer távolságban lévő gőzhajók futottak ki a tengerre, mert attól tartottak, hogy felkelés tört ki a gyarmatokon. A körülbelül 2.100 kilométerre, az Indiai-óceánon, a Bengáli-öböl északi részén fekvő, Indiához tartozó Andaman- és Nicobar-szigeteken lévő emberek arról számoltak be, hogy rendkívül hangos hangokat hallottak, amik olyanok, mint a fegyverlövések; a 3.110 kilométerrel arrébb lévő Perth-ben, Nyugat-Auszráliában, szintén azt hitték, hogy távoli tüzérségi lövéseket hallanak. Még 4.800 kilométerrel arrébb is hallották az emberek a hangot. Ez olyan, mintha valaki kiadna egy hangot New Yorkban és az emberek hallanák egész Írországban. A robbanást még 5.000 kilométerrel arrébb is hallották. Hallották az északra fekvő Sziámban, és a délre fekvő Ausztrália északi részén, valamint túljutottak a nyugatra fekvő Ceylonon, miután a hang a robbanástól számítva több, mint 4 óra hosszat volt úton. Ez olyan, mintha robbanás történne az Északi-sarkon, amit hallanának egész Európában le a Földközi-tengerig. Még ezeken a távoli szigeteken is olyan decibel szinten hallották a robbanást, ami közel azonos egy fegyver robbanásával. A hangsebesség miatt (340 m/mp) ezeken a távoli szigeteken a kitörés után 4 órával hallották a vulkánkitörést. Ekkora ért oda a robbanás hangja.

A robbanás hatalmas levegőhullámokat keltett, melyek hétszer megkerülték a Földet és melyek átvonulását mutatták a meteorológiai intézetek légnyomás mérői.

Budapesten 4 levegőhullám átvonulását észlelték: augusztus 27-én 13.00 óra tájban, 28-án 4.00 óra tájban, 29-én 4.00 óra tájban és délután.