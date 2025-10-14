Hihetetlen felfedezés a Holdon! 4 milliárd éves titokra derült fény

Mindez nem pusztán költői kép. A bizonyítékok szerint a déli-sark krátereiben megbúvó jég és illó anyagok akár 4 milliárd éves titok hordozói is lehetnek. A korai üstökösbecsapódások, a mikrometeoritok szállította szerves anyagok, valamint a napszél által a felszínre juttatott hidrogén mind lenyomatot hagyhatott. Így a Hold a maga csendes módján a Föld történetének korai fejezeteiről is mesélhet.

A Hold déli sarkvidéke

Fotó: NASA

A Hold múltja: a South Pole–Aitken-medence üzenete

Ha a Hold déli féltekéjének térképére nézünk, a South Pole–Aitken (SPA) medence szinte kikerülhetetlen.

Ez a gigantikus becsapódási nyom a Naprendszer egyik legnagyobb és legősibb medencéje, amely több, mint 4 milliárd évvel ezelőtt keletkezett.

Ennek megfelelően kivételes laboratóriumot kínál a korai becsapódási korszak, a kéregfejlődés és a holdi belső szerkezet vizsgálatához.

Ezen túlmenően az SPA medence ásványtani térképe és a becsapódás által felszínre hozott mélyebb rétegek összetétele kulcsot adhat a Hold kialakulásának megértéséhez. Ha megértjük, hogyan rétegződött, hűlt és differenciálódott a kőzetanyag, akkor közelebb jutunk ahhoz is, miként kapcsolódik a Hold fejlődése a Föld korai történetéhez. Következésképp a déli-sark és környéke egyszerre földtani és kozmikus látcső a múltba.

Távérzékeléstől a talajmintáig

A Hold titkaihoz vezető út először a keringő műszereken át nyílt meg. A radarok, a neutron-számlálók és a spektrométerek hidrogénben gazdag foltokat térképeztek fel, miközben a hőmérséklet- és fényviszonyok vizsgálata azonosította az állandóan árnyékos krátereket.

Ezek a mérések együtt olyan mozaikot rajzoltak ki, amely egyértelműen a vízjég és illó anyagok jelenlétére utal.

Most azonban a hangsúly fokozatosan a helyszíni kutatás felé tolódik. Robotikus leszállások és mobil laborok készülnek mintavételre, míg az emberes felfedezők – a biztonságos megvilágítási körök és a kommunikációs korlátok betartásával – célzottan kereshetik a jégfoltokat. Ennek eredményeként a laboratóriumi elemzésre visszahozott szemcsék

izotóparányai és szerves nyomai kézzelfogható válaszokat adhatnak arra, honnan származnak az illó anyagok, és milyen környezetben konzerválódtak milliárd éveken át.